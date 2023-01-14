رولا شامية تتحدث عن عشيقها وديع جورج وسوف لأول مرة بعد وفاته (شاهد)

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وطن– يبدو أن الفنانة اللبنانية رولا شامية، قد أفاقت من صدمتها بوفاة وديع جورج وسوف، بعد أيام من الحدث المؤلم.

قطعة من القلب

وتوفي وديع جورج وسوف، يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى “مار يوسف” في لبنان.

وفي أول تعليق لرولا شامية على وفاة خطيبها السابق، نشرت الفنانة صورة وديع جورج وسوف عبر حسابها على “انستجرام”، مرفق بتعليق مؤلم.

حيث كتبت رولا: “ما كنت متوقعة يجي يوم واحضر جنازتك ؛كنت ع طول قول طالما انت بخير اكيد انا بخير “.

وتابعت رولا في نعي نجل الفنان السوري جورج وسوف: “نفسك بالسما يا اغلى الناس والله يرحمك يا قطعة من القلب فارقتني”.

تكميم معدة

وكان نجل جورج وسوف أجرى عملية تكميم معدة خلال الأيام الماضية. وبعد العملية حدثت بعض المضاعفات، حيث أصيب بنزيف حاد في المعدة.

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وحاول المستشفى البحث عن فصيلة دم وديع بعد تعرضه لنزيف. ورغم توفيره إلا أن الأطباء في مستشفى مار يوسف في بيروت لم ينجحوا في توقيف النزيف الذي أودى بحياته.

ومعروف أنّ وديع هو الابن الأكبر للمغني السوري من زوجته الأولى شاليمار التي ارتبط بها بزواج مدني في العاصمة الفرنسية باريس بعد رفض عائلتها هذا الارتباط.

رولا شامية ووديع

وكانت قد انتشرت أخبار قبل سنوات، حول علاقة عاطفية تجمع الممثلة اللبنانية رولا شامية، بوديع.

لكن بحسب الأنباء، فقد عارض جورج وسوف تلك العلاقة، كون رولا شامية تكبر وديع بـ12 عاماً.

ونشرت مجلة “نادين” حينها، أن قصة الحب التي جمعت لسنوات طويلة بين رولا ووديع كانت ستتكلل بزواج مدني في إحدى الدول خارج لبنان.

وقالت المجلة: إن “تلك العلاقة العاطفية بينهما تفتر حيناً وتشتعل من جديد بسبب معارضة جورج وسوف لهذا المشروع. ولكنه اخيراً صار أكثر ليونة مع الأمر”.

وأكدت المجلة أن وديع سيقيم في منزل النجمة في بيروت، لأنه مستقر خارج لبنان.

ولم تذكر الأسماء، ولكن وسائل إعلام لبنانية أكدت أنهما الممثلة رولا شامية (مسلمة) ووديع جورج وسوف (مسيحي).