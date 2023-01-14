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ذكرى ثورة 14 يناير.. حشود تونسية تلتئم في شارع الحبيب بورقيبة ويهتفون بإسقاط نظام سعيد

المتظاهرون كسروا الحواجز الأمنية واقتربوا من محيط وزارة الداخلية

كتب خالد السعدي
حشود تونسية في شارع الحبيب watanserb.com
حشود تونسية في شارع الحبيب
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وطن- شهدت العاصمة التونسية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة للاحتفاء بثورة 14 يناير 2011 وذكرى الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وبثت وسائل إعلام مقاطع فيديو، أظهرت تجمع عدد كبير من أنصار جبهة الخلاص الوطني المعارضة في ساحة الباساج وسط العاصمة التونسية، وسط انتشار أمني كثيف في المنطقة.

كما شوهدت تجمعات أخرى لقوى المعارضة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، وهو الشارع الذي يعد رمزًا للثورة التونسية.

حشود تونسية تلتئم في شارع الحبيب بورقيبة ويهتفون بإسقاط نظام سعيد
حشود تونسية تلتئم في شارع الحبيب بورقيبة ويهتفون بإسقاط نظام سعيد

وردد المحتشدون الذين لبوا نداء جبهة الخلاص الوطني،هتافات “الشعب يريد إسقاط النظام”، و”إرحل”.

وفيما تزداد أعداد الحشود الشعبية المشاركة في فعاليات ذكرى الثورة التونسية، فقد وقعت مناوشات بين المحتجين وقوات الأمن، بعدما خالف المتظاهرون التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية.

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وحدثت عملية تدافع في محيط الحواجز الأمنية التي تم نصبها في محيط وزارة الداخلية.

وكانت وزارة الداخلية، قد حذرت من الانسياق وراء ما اعتبرتها خطابات تحريضية تدعو إلى عدم الالتزام بالمسارات والمواعيد المخصصة وسط العاصمة.

وسبق أن وافق والي العاصمة تونس، موافقته على تنظيم مظاهرات سلمية في شارع الحبيب بورقيبة، لكن في مواعيد مختلفة عن ما حددته بعض الأحزاب المعارضة.

فيما رفض والي العاصمة، ترخيصًا لتحرك احتجاجي دعا إليه الحزب الدستوري الحر قرب القصر الرئاسي، في خطوة لاقت رفضًا واسعًا من قياديي الأحزاب المعارضة.

قيس سعيد يستبق الحراك

واستبق الرئيس التونسي قيس سعيّد، مظاهرات قوى المعارضة بجولة في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس.

وشملت الجولة، لقاءه بعدد من التجار دون سماح الأمن الرئاسي للصحافيين من الاقتراب من الرئيس أو أخذ تصريحات منه.

وقال سعيد أثناء جولته بأنه “لا مكان للخونة والعملاء في تونس”، وأضاف أنه “لا يخشى أي شيء سوى الله”.

قيس سعيد يستبق الحراك
قيس سعيد يستبق الحراك
قيس سعيد يستبق الحراك
قيس سعيد يستبق الحراك

وأضاف أن 14 يناير – تاريخ سقوط نظام زين العابدين بن علي ومغادرته تونس – ليس ذكرى الثورة، بل يوم 17 ديسمبر، بوصفه تاريخا لبدء الاحتجاجات التي أفضت لسقوط النظام.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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