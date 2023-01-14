ذكرى ثورة 14 يناير.. حشود تونسية تلتئم في شارع الحبيب بورقيبة ويهتفون بإسقاط نظام سعيد

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وطن- شهدت العاصمة التونسية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة للاحتفاء بثورة 14 يناير 2011 وذكرى الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وبثت وسائل إعلام مقاطع فيديو، أظهرت تجمع عدد كبير من أنصار جبهة الخلاص الوطني المعارضة في ساحة الباساج وسط العاصمة التونسية، وسط انتشار أمني كثيف في المنطقة.

كما شوهدت تجمعات أخرى لقوى المعارضة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، وهو الشارع الذي يعد رمزًا للثورة التونسية.

تحية إلى كل التونسيات والتونسيين في عيد الثورة اليوم.

قريبا تُطوى صفحة الانقلاب وينتهي معها السخف والعبث وانعدام الكفاءة.

بمشيئة الله ستستعيد تونس عافيتها الديمقراطية مستفيدة من كل الدروس القاسية، منطلقةً نحو غد مشرق مستقر سياسيا ومنتعش اقتصاديا. #تونس pic.twitter.com/RkKnOhUI2X — محمد كريشان (@MhamedKrichen) January 14, 2023

وردد المحتشدون الذين لبوا نداء جبهة الخلاص الوطني،هتافات “الشعب يريد إسقاط النظام”، و”إرحل”.

وفيما تزداد أعداد الحشود الشعبية المشاركة في فعاليات ذكرى الثورة التونسية، فقد وقعت مناوشات بين المحتجين وقوات الأمن، بعدما خالف المتظاهرون التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية.

متظاهرون تونسيون يخترقون حواجز أمنية في #تونس، ويصلون إلى #شارع_الحبيب_بورقيبة للتظاهر في ذكرى ثورة الياسمين عام 2011@Ghaya_BM pic.twitter.com/f2ms3xNAy8 — عربي بوست (@arabic_post) January 14, 2023

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وحدثت عملية تدافع في محيط الحواجز الأمنية التي تم نصبها في محيط وزارة الداخلية.

وكانت وزارة الداخلية، قد حذرت من الانسياق وراء ما اعتبرتها خطابات تحريضية تدعو إلى عدم الالتزام بالمسارات والمواعيد المخصصة وسط العاصمة.

وسبق أن وافق والي العاصمة تونس، موافقته على تنظيم مظاهرات سلمية في شارع الحبيب بورقيبة، لكن في مواعيد مختلفة عن ما حددته بعض الأحزاب المعارضة.

فيما رفض والي العاصمة، ترخيصًا لتحرك احتجاجي دعا إليه الحزب الدستوري الحر قرب القصر الرئاسي، في خطوة لاقت رفضًا واسعًا من قياديي الأحزاب المعارضة.

قيس سعيد يستبق الحراك

واستبق الرئيس التونسي قيس سعيّد، مظاهرات قوى المعارضة بجولة في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس.

جولة الرئيس التونسي #قيس_سعيّد في شارع #الحبيب_بورقيبة قبل يوم من ذكرى الثورة في #تونس تحوز اهتمام رواد التواصل وأميركيون يعبرون عن استيائهم من الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه بلادهم.#بالحبر_الجديد @ftounifatima pic.twitter.com/COJ1Ngs43I — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 14, 2023

وشملت الجولة، لقاءه بعدد من التجار دون سماح الأمن الرئاسي للصحافيين من الاقتراب من الرئيس أو أخذ تصريحات منه.

وقال سعيد أثناء جولته بأنه “لا مكان للخونة والعملاء في تونس”، وأضاف أنه “لا يخشى أي شيء سوى الله”.

وأضاف أن 14 يناير – تاريخ سقوط نظام زين العابدين بن علي ومغادرته تونس – ليس ذكرى الثورة، بل يوم 17 ديسمبر، بوصفه تاريخا لبدء الاحتجاجات التي أفضت لسقوط النظام.