السبت, يناير 14, 2023
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“جمع كلمة حسام” حديث المصريين.. جدل امتحانات طلاب الثانوي يبدأ باكرا

انطلقت، السبت 14 يناير، امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام في جميع المحافظات المصرية

كتب خالد الأحمد
جمع كلمة حسام watanserb.com
امتحانات طلاب الثانوي في مصر
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وطن– أثار سؤال ورد في امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي في مصر جدلاً كبيراً بين الطلاب والأهالي وتصدر التريند ومحركات البحث، وكان يتساءل عن جمع كلمة “حسام”.

“جمع كلمة حسام تثير الجدل بمصر”

وانطلقت، السبت 14 يناير، امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثاني الثانوي العام، في المحافظات المصرية، وتستمر خلال الفترة من 14 لـ 26 يناير 2023، وفقا لجدول كل محافظة.

وورد في أسئلة امتحانات اللغة العربية سؤالا عن جمع كلمة حسام، وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد أعرب عدد من أولياء الطلاب عن استيائهم الشديد من صعوبة الامتحان.

وطالبوا وزير التعليم المصري د. رضا حجازي بالتشديد على ضرورة تسهيل الأسئلة وأن تكون واضحة ومفهومة، وضمن سياق المناهج التي يتلقاها أبناؤهم وليست تعجيزية.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم الفني، إنه تم توجيه مديرية تعليم الإسكندرية لكشف ملابسات ما تم نشره من أجزاء من الامتحانات على منصات التواصل الاجتماعي، داخل لجان إدارة المنتزه التعليمية.

وبدوره، كشف محمود البارودي، مدرس اللغة العربية في إجابته على السؤال اللغز أن كلمة”حسام” يتم جمعها على وزن أفعلة لتصبح أحسمة، موضحًا أنها ضمن أسماء السيف. مؤكدًا أن المعنى يختلف حسب سياق الجملة الذي وُضعت فيه الكلمة.

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وأضاف مدرس اللغة العربية في حديثه لمواقع محلية، أن جمع كلمة حسام قد يكون في بعض الأحيان “حِسام” بكسر الحاء، موضحًا أن الحسام يعني السيف، لافتًا إلى أنه يجب على الطالب فهم الجملة بشكل جيد وقراءتها أكثر من مرة قبل إعراب أو جمع الكلمة المطلوبة.

وكانت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قد انطلقت اليوم، السبت الموافق 14 يناير 2023، في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى جمهورية مصر.

وأشارت مديرية التربية والتعليم المصرية إلى أن الأمتحانات تشمل على نسبة 85% من الأسئلة من النوع الاختيار من متعدد، وتعقد إلكترونيًا على أجهزة التابلت التي تم توزعيها مع بداية العام الدراسي الجديد.

مناهج قديمة وغضب في مصر

وأثار اختيار كلمة حسام لجمعها في امتحان اللغة العربية حفيظة الكثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل “سير أبو زيد ” لماذا يتم تعقيد الدنيا فاللغة العربية لغة جميلة وغنية”.

وأضاف مستنكرا أن “العالم يتقدم تكنولوجياً كل ثانية والمسؤولين عن التعليم يريدون من الطالب أن يعرف جمع اسم حسام”.

واستدرك: “مناهج أغلبها من الحرب العالمية الثانية فمتى سنستفيق”.

وعلق آخر محاولا حل السؤال: “هناك شيء اسمه القياس في اللغة العربية وعندما يأتي سؤال عن جمع “حسام” وهي على وزن فُعال مثل تُراب وجمعها أتربة وفؤاد وجمعها أفئدة.. فإن حسام تجمع على أحسمة، ويمكن قياسها على “غُراب” وجمعها غِربان وغُلام وجمعها غِلمان فتكون حِسمان”.

أما “ربيع الشلبيني” فرأى أن إثارة مثل هذا الموضوع هدفه إشغال الناس وضرب عدة عصافير بحجر واحد: “ضرب المغنية شيرين- منه شلبى- مخدرات ونسوان لاعبى الزمالك- شلولو مصطفى بكرى- تطاول ابراهيم عيسى على الامام الشعراوى- جمع حسام في امتحان أولى ثانوي – 200 دولار المغتربين- الاهتمام بالقساوسة وتجاهل شيخ الأزهر- بيان بيراميدز وتهديدة بسحب الاستثمارات”.

وبدورها عقبت “هنا كولكيلا”: ” للأسف الشديد من طلب جمع حسام لم يحضر أي من محاضرات التدريب على مقاييس وضع الامتحانات والذي تم في شهر ديسمبر المنصرم.”

وتابعت:”وقد حث المدربين على الحد من الفزلكة والتباهي بطلب الجمع والمرادف لكلمات غريبة وتعتبر من شواذ اللغة”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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