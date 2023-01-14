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رياضة

تشكيلة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

منافسات الجولة ال18 من الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي watanserb.com
تشكيلة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي
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وطن- يلتقي فريق أرسنال في المواجهة القوية والمثيرة المرتقبة أمام نظيره توتنهام، الأحد، في قمة منافسات الأسبوع ال18 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشهد تشكيلة أرسنال وتوتنهام، حضور العديد من اللاعبين اللامعين من كلا الفريقين، استعداداً للمواجهة النارية في قمة منافسات الدوري الممتاز “البريمرليج”.

تشكيلة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

وسيلعب المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال “المدفعجية”، أمام منافسه توتنهام، في قمة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

دفاع التشكيلة (المدفعجية): بن وايت، ويليام ساليبا، غابرييل سانتوس، أوليكساندر زينشينكو.

تدريبات أرسنال
تدريبات أرسنال

خط الوسط: جرانيت شاكا، توماس بارتي (محمد النني)، مارتين أوديغارد.

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مركز الهجوم: غابرييل مارتينيلي، إيدي نيكيتاه (غابرييل خيسوس)، بوكايو ساكا.

معلق مباراة أرسنال وتوتنهام

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة أرسنال وتوتنهام، في قمة منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي.

تدريبات توتنهام
تدريبات توتنهام

كما وستنقل مباراة أرسنال ضد توتنهام، على قناة (beIN SPORTS HD1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11054. كما ومعدل الترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

توقيت مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

وستنطلق مباراة أرسنال وتوتنهام في قمة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة السادسة والنصف مساءً، أمام بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ويتصدر فريق أرسنال (المدفعجية)، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بفارق 5 نقاط عن حامل اللقب الوصيف مانشستر سيتي برصيد 39 نقطة.

كما وآتى الفريق المنافس توتنهام في المركز الخامس من جدول الترتيب برصيد 33 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + صفحة نادي أرسنال + صفحة نادي توتنهام
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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