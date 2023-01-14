تستغل أنوثتها بشكل خارج.. فيديو منى العمدة الذي تسبب بوقفها وتحويلها للتحقيق

وطن– جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد إعلان إدارة شبكة قنوات “النهار” عن وقف المذيعة والإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج “الجمهورية الجديدة”، وتحويلها للتحقيق هي وفريق عملها والمسؤولين عن البرنامج.

شبكة قنوات “النهار” توقف منى العمدة وتحيلها للتحقيق

ومنذ أيام يتصدر اسم منى العمدة محركات بحث جوجل في مصر، وسط انتقادات واسعة لطريقة ظهورها وأسلوب حديثها وملابسها خاصة في حلقتها الأخيرة على شاشة “النهار” التي استضافت فيها مختصون بمجال التطوير العقاري.

وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام المصرية فقد أصدرت قنوات “النهار” بيانا رسميا، أعلنت فيه وقف المذيعة منى العمدة وفريق عمل برنامجها “الجمهورية الجديدة” وتحويلهم للتحقيق.

رؤية رجل محب للوطن المهندس محمد همام في العاصمة الإدارية الجديدة#هنا_الجمهورية_الجديدة#منى_العمدة pic.twitter.com/SeZgXNUBmf — منى العمدة (@monaelomdaa) January 10, 2023

وقالت إدارة الشبكة الإعلامية في بيانها إنها رصدت بعض الأخطاء والتجاوز في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة من المذيعة المشار إليها، وقررت وقفه لحين إعادته إلى المسار الصحيح أو إلغائه بشكل نهائي.

وتابع البيان الذي طالعته (وطن): “وتؤكد القناة حرصها الدائم على تقديم محتوى وأداء مهني يليق بمشاهديها، وفقًا لما تقرّه أخلاقيات العمل المهني والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.”

والحلقة المشار إليها في البيان والتي تسببت بوقف منى العمدة، كانت قبل أيام واستضافت فيها عددا من المهندسين والمختصين بمجال التطوير العقاري في مصر، وكان الحديث يدور تحديدا عن العاصمة الإدارية الجديدة.

شكلنا فتحنا التليفزيون في وقت مش مناسب.

😃😃#المصريين_في_ضهر_بلدهم pic.twitter.com/cU3vxWqmhb — شهيرة طاهر (@shahenaz_taher) January 14, 2023

إلا أن نظرات منى العمدة وطريقة حديثها وحركاتها أثناء الحلقة كانت لافتة بشكل كبير، فضلا عن ملابسها المثيرة جدا ومبالغتها في المكياج وعمليات التجميل.

ما تفعله يسيء للإعلام والإعلاميين

ورأى العديد من النشطاء أن طريقتها في البرنامج لا تليق بالعمل الإعلامي ولا تمت للمهنية بصلة، وتسيء للحقل الإعلامي كله.

وأوضح البعض أنها لا تمتلك أي مقومات إعلامية وباتت تعتمد على “أنوثتها” وتستغلها في جذب المتابعين والمشاهدات، مؤكدين أنها حتى تخطئ في نطق بعض الكلمات، رغم ادعائها أنها حاصلة على دكتوراه في الإعلام.

تتعمد الإثارة بنبرة صوتها ونظراتها

وتتعمد منى العمدة في حلقتها المثيرة هذه وغيرها والتي تسببت بوقفها وتحويلها للتحقيق، في ترقيق صوتها بشكل مخل ورمق الضيف بنظرات غريبة أيضا جعلتها محل جدل واسع.

منى العمده

دكتوره

اعلام pic.twitter.com/idFLM4DYW3 — zaxxii0077 (@zaxxii0077) January 13, 2023

ولم تعلق المذيعة المصرية منى العمدة حتى الآن على قرار وقفها، وينتظر النشطاء نتيجة التحقيقات.

من هي المصرية منى العمدة؟

ويشار إلى أن منى العمدة هي مقدمة برامج مصرية قدمت العديد من البرامج على شاشة مختلفة إلى أن استقر الحال بها في قناة “النهار” والتي أوقفتها اليوم وأحالتها للتحقيق.

وعملت منى في السابق في مجال التدريس بالجامعة، وتشتهر بإطلالتها المثيرة عبر حساباتها بمنصات التواصل المختلفة مثل تيك توك وانستجرام.

سبق أن قدمت برنامج “كلبش” على شاشة “الحدث اليوم”، و”أحلى كلام” عبر قناة “المحور” الفضائية وأيضا برنامج “وجهة نظر” في النهار قبل برنامجها الأخير “الجمهورية الجديدة”.

مني العمدة بس قبل ماتعوج لسانها pic.twitter.com/WU0EpUUMJP — أنا بن مصر ( عراب )🇪🇬☠️♟️✊💪 (@Haithamessa86) January 14, 2023

ومنى العمدة حاصلة على بكالوريوس الصيدلة، وتم تعيينها أستاذة في الجامعة قسم الكيمياء، إلا أن حبها للإعلام جعلها تترك مجال التدريس والصيدلة وتتجه للشاشة.

وتفرغت منى للتلفزيون وبدأت رحلتها الإعلامية بقناة الحدث ثم المحور ثم النهار.

ولمنى العمدة تجارب في الفن والتمثيل أيضا، حيث شاركت في مسلسل “بيت الشدة” وكانت أول تجربة فنية لها.

وعن مشاركتها الفنة الأولى في مسلسل “بيت الشدة”، سبق أن صرحت أنها كانت تحلم بالتمثيل ولكن العمل الإعلامي جعلها لا تتفرغ لذلك لحلمها حتى أتت الفرصة.