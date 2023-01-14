الرئيسيةالهدهدتستغل أنوثتها بشكل خارج.. فيديو منى العمدة الذي تسبب بوقفها وتحويلها للتحقيق
الهدهد

تستغل أنوثتها بشكل خارج.. فيديو منى العمدة الذي تسبب بوقفها وتحويلها للتحقيق

أعلنت قناة "النهار" المصرية وقف مذيعتها منى العمدة مقدمة برنامج "الجمهورية الجديدة" وإحالتها وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق

باسل النجار
كتب باسل النجار
تحويل منى العمدة للتحقيق watanserb.com
مقدمة البرامج المصرية منى العمدة

وطن– جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد إعلان إدارة شبكة قنوات “النهار” عن وقف المذيعة والإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج “الجمهورية الجديدة”، وتحويلها للتحقيق هي وفريق عملها والمسؤولين عن البرنامج.

شبكة قنوات “النهار” توقف منى العمدة وتحيلها للتحقيق

ومنذ أيام يتصدر اسم منى العمدة محركات بحث جوجل في مصر، وسط انتقادات واسعة لطريقة ظهورها وأسلوب حديثها وملابسها خاصة في حلقتها الأخيرة على شاشة “النهار” التي استضافت فيها مختصون بمجال التطوير العقاري.

قناة النهار توقف الاعلامية منى العمدة وتحيلها للتحقيق

وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام المصرية فقد أصدرت قنوات “النهار” بيانا رسميا، أعلنت فيه وقف المذيعة منى العمدة وفريق عمل برنامجها “الجمهورية الجديدة” وتحويلهم للتحقيق.

وقالت إدارة الشبكة الإعلامية في بيانها إنها رصدت بعض الأخطاء والتجاوز في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة من المذيعة المشار إليها، وقررت وقفه لحين إعادته إلى المسار الصحيح أو إلغائه بشكل نهائي.

وتابع البيان الذي طالعته (وطن): “وتؤكد القناة حرصها الدائم على تقديم محتوى وأداء مهني يليق بمشاهديها، وفقًا لما تقرّه أخلاقيات العمل المهني والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.”

منى العمدة

والحلقة المشار إليها في البيان والتي تسببت بوقف منى العمدة، كانت قبل أيام واستضافت فيها عددا من المهندسين والمختصين بمجال التطوير العقاري في مصر، وكان الحديث يدور تحديدا عن العاصمة الإدارية الجديدة.

إلا أن نظرات منى العمدة وطريقة حديثها وحركاتها أثناء الحلقة كانت لافتة بشكل كبير، فضلا عن ملابسها المثيرة جدا ومبالغتها في المكياج وعمليات التجميل.

منى العمدة

ما تفعله يسيء للإعلام والإعلاميين

ورأى العديد من النشطاء أن طريقتها في البرنامج لا تليق بالعمل الإعلامي ولا تمت للمهنية بصلة، وتسيء للحقل الإعلامي كله.

وأوضح البعض أنها لا تمتلك أي مقومات إعلامية وباتت تعتمد على “أنوثتها” وتستغلها في جذب المتابعين والمشاهدات، مؤكدين أنها حتى تخطئ في نطق بعض الكلمات، رغم ادعائها أنها حاصلة على دكتوراه في الإعلام.

يرى الناشطون بان ما تفعله يسيء للإعلام والإعلاميين

تتعمد الإثارة بنبرة صوتها ونظراتها

وتتعمد منى العمدة في حلقتها المثيرة هذه وغيرها والتي تسببت بوقفها وتحويلها للتحقيق، في ترقيق صوتها بشكل مخل ورمق الضيف بنظرات غريبة أيضا جعلتها محل جدل واسع.

ولم تعلق المذيعة المصرية منى العمدة حتى الآن على قرار وقفها، وينتظر النشطاء نتيجة التحقيقات.

من هي المصرية منى العمدة؟

ويشار إلى أن منى العمدة هي مقدمة برامج مصرية قدمت العديد من البرامج على شاشة مختلفة إلى أن استقر الحال بها في قناة “النهار” والتي أوقفتها اليوم وأحالتها للتحقيق.

وعملت منى في السابق في مجال التدريس بالجامعة، وتشتهر بإطلالتها المثيرة عبر حساباتها بمنصات التواصل المختلفة مثل تيك توك وانستجرام.

مقدمة في البرامج المصرية منى العمدة

سبق أن قدمت برنامج “كلبش” على شاشة “الحدث اليوم”، و”أحلى كلام” عبر قناة “المحور” الفضائية وأيضا برنامج “وجهة نظر” في النهار قبل برنامجها الأخير “الجمهورية الجديدة”.

ومنى العمدة حاصلة على بكالوريوس الصيدلة، وتم تعيينها أستاذة في الجامعة قسم الكيمياء، إلا أن حبها للإعلام جعلها تترك مجال التدريس والصيدلة وتتجه للشاشة.

وتفرغت منى للتلفزيون وبدأت رحلتها الإعلامية بقناة الحدث ثم المحور ثم النهار.

ولمنى العمدة تجارب في الفن والتمثيل أيضا، حيث شاركت في مسلسل “بيت الشدة” وكانت أول تجربة فنية لها.

وعن مشاركتها الفنة الأولى في مسلسل “بيت الشدة”، سبق أن صرحت أنها كانت تحلم بالتمثيل ولكن العمل الإعلامي جعلها لا تتفرغ لذلك لحلمها حتى أتت الفرصة.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

فيديو فاضح لمحمد بن سلمان يقود ناشره للمعتقل وانتقام ولي العهد

الهدهد

“جمع كلمة حسام” حديث المصريين.. جدل امتحانات طلاب الثانوي يبدأ باكرا

اقتصاد

السودان.. ارتفاع كبير وقفزة مفاجئة بسعر الدولار في السوق السوداء

حياتنا

“شد شعر ومصارعة”.. مشاجرة نادرة بين قرد وفتى وهكذا انتهت (فيديو)

الهدهد

فيديو فجر غضبا من سلطنة عمان لما يحدث في شوارع بركاء علنا (شاهد)

الهدهد

الجزائر.. شكوى الجيران تقود “لشبكة دعارة القاصرات” وتفاصيل صادمة

الهدهد

نائب كويتي يحرج السيسي على الهواء في مجلس الأمة (فيديو)

تقارير

لصوص الوثائق السرية: سمت اصيل في عرف رؤساء أمريكا من جورج واشنطن وحتى جو بايدن

فيديو

مثير ومرعب.. فيديو “الفتاة والكوبرا القاتلة” الأكثر رواجا في الهند (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

فيديو فاضح لمحمد بن سلمان يقود ناشره للمعتقل وانتقام ولي العهد

“جمع كلمة حسام” حديث المصريين.. جدل امتحانات طلاب الثانوي يبدأ باكرا

السودان.. ارتفاع كبير وقفزة مفاجئة بسعر الدولار في السوق السوداء

“شد شعر ومصارعة”.. مشاجرة نادرة بين قرد وفتى وهكذا انتهت (فيديو)

فيديو فجر غضبا من سلطنة عمان لما يحدث في شوارع بركاء علنا (شاهد)

الجزائر.. شكوى الجيران تقود “لشبكة دعارة القاصرات” وتفاصيل صادمة

نائب كويتي يحرج السيسي على الهواء في مجلس الأمة (فيديو)

لصوص الوثائق السرية: سمت اصيل في عرف رؤساء أمريكا من جورج واشنطن وحتى جو بايدن

مثير ومرعب.. فيديو “الفتاة والكوبرا القاتلة” الأكثر رواجا في الهند (شاهد)

صور المقبرة الملكية الجديدة المكتشفة في مصر لملكة من الأسرة الـ18

تحميل أكثر

يختار رئيس التحرير

المشاركات الشعبية

فئة شعبية

©