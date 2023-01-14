تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد قبيل كلاسيكو السوبر الإسباني

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وطن- يتجدد الموعد الناري الذي يترقبه كل عشاق وجماهير كرة القدم في أرجاء المعمورة، بين الغريمين التقليدين بين برشلونة وريال مدريد، الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، المستضافة في العاصمة السعودية (الرياض).

ويستضيف ملعب (الملك فهد)، مواجهة برشلونة وريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

كما وستكون مباراة برشلونة وريال مدريد، بتوقيت فلسطين ومصر. عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل المباراة المثيرة والقوية للصراع على لقب كأس السوبر الإسباني.

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد

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وتقابل فريق ريال مدريد (الملكي)، أمام غريمه التقليدي برشلونة (البلوغرانا)، في 250 مباراة، كان التفوق لصالح الفريق الملكي الأبيض بفارق 5 مباريات في كافة المسابقات والبطولات المختلفة.

كما حقق فريق ريال مدريد الفوز على برشلونة في 77 مباراة، مقابل 73 مباراة للأخير، بينما خيم التعادل بين كلا الفريقين في 35 مباراة بالدوري الإسباني الممتاز.

وفاز فريق برشلونة على نظيره ريال مدريد في 15 مباراة، في منافسات كأس الرابطة الإسبانية، مقابل 12 مباراة للفريق الملكي، كما وتعادل الفريقين في 4 مباريات.

بينما تغلب ريال مدريد على منافسه برشلونة في 9 مباريات في كأس السوبر الإسباني، مقابل 4 مباريات للفريق الكتالوني، وتعادل الأخير في مباراتين.

كما ويعد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف الكلاسيكو في تاريخ المواجهات. برصيد 26 هدفاً، مقابل 15 هدفاً للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

💙❤️ عشاق #برشلونة في كل مكان، طاب يومكم بكل خیر 🤗 pic.twitter.com/gRSu5vokmq — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 14, 2023

معلق مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

ومن المتوقع أن يعلق على مواجهة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023. المعلق السعودي فهد العتيبي أو عبد الله الغامدي على قنوات (SCC) الرياضية السعودية، الناقلة لأحداث المباراة النهائية.

ويحافظ فريق برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم. برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي وحامل اللقب ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة.