السبت, يناير 14, 2023
الرئيسيةرياضةتاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد قبيل كلاسيكو السوبر الإسباني
رياضة

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد قبيل كلاسيكو السوبر الإسباني

ريال مدريد يتفوق على غريمه برشلونة بفارق 5 مباريات في تاريخ مواجهات الكلاسيكو

كتب فارس أبو شيحة
تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد watanserb.com
تاريخ مواجهات كلاسيكو برشلونة وريال مدريد
- Advertisement -

وطن- يتجدد الموعد الناري الذي يترقبه كل عشاق وجماهير كرة القدم في أرجاء المعمورة، بين الغريمين التقليدين بين برشلونة وريال مدريد، الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، المستضافة في العاصمة السعودية (الرياض).

ويستضيف ملعب (الملك فهد)، مواجهة برشلونة وريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

كما وستكون مباراة برشلونة وريال مدريد، بتوقيت فلسطين ومصر. عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل المباراة المثيرة والقوية للصراع على لقب كأس السوبر الإسباني.

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد

- Advertisement -

وتقابل فريق ريال مدريد (الملكي)، أمام غريمه التقليدي برشلونة (البلوغرانا)، في 250 مباراة، كان التفوق لصالح الفريق الملكي الأبيض بفارق 5 مباريات في كافة المسابقات والبطولات المختلفة.

تدريبات ريال مدريد في السوبر الإسباني 2023
تدريبات ريال مدريد في السوبر الإسباني 2023

كما حقق فريق ريال مدريد الفوز على برشلونة في 77 مباراة، مقابل 73 مباراة للأخير، بينما خيم التعادل بين كلا الفريقين في 35 مباراة بالدوري الإسباني الممتاز.

وفاز فريق برشلونة على نظيره ريال مدريد في 15 مباراة، في منافسات كأس الرابطة الإسبانية، مقابل 12 مباراة للفريق الملكي، كما وتعادل الفريقين في 4 مباريات.

بينما تغلب ريال مدريد على منافسه برشلونة في 9 مباريات في كأس السوبر الإسباني، مقابل 4 مباريات للفريق الكتالوني، وتعادل الأخير في مباراتين.

كلاسيكو برشلونة وريال مدريد
كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

كما ويعد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف الكلاسيكو في تاريخ المواجهات. برصيد 26 هدفاً، مقابل 15 هدفاً للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

معلق مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

ومن المتوقع أن يعلق على مواجهة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023. المعلق السعودي فهد العتيبي أو عبد الله الغامدي على قنوات (SCC) الرياضية السعودية، الناقلة لأحداث المباراة النهائية.

ويحافظ فريق برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم. برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي وحامل اللقب ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

المصدروطن + صفحة نادي ريال مدريد + صفحة نادي برشلونة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

ريال مدريد إلى نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه على خفافيش فالنسيا (شاهد)

رياضة

النصر السعودي قريب من التوقيع مع نجم برشلونة براتب خيالي

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني 2023

رياضة

غيابات مؤثرة في تشكيلة ريال مدريد ضد فالنسيا في كأس السوبر الإسباني

رياضة

ريال مدريد يفكر في إقالة أنشيلوتي وهذا هو المدرب البديل

رياضة

رئيس الاتحاد الفرنسي يعتذر عن تصريحاته المسيئة ضد زيدان

رياضة

لاعب أتليتكو مدريد يمسك العضو الذكري للاعب برشلونة خلال شجار عنيف! (فيديو)

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد

رياضة

مواجهات صعبة منتظرة .. قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 دور الـ16

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني

رياضة

شروط مبابي من أجل عودة المفاوضات مع ريال مدريد

رياضة

تفاصيل عقوبة ليفاندوفسكي القاسية بقرار محكمة إسبانية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اعتزال جورج وسوف بعد وفاة نجله وديع .. إعلامية لبنانية تكشف السبب

السودان.. قفزة كبيرة في سعر الدولار داخل البنوك ليتجاوز السوق السوداء

الاحتلال يُصعّد عدوانه .. 3 شهداء في جنين وحماس والجهاد تتوعدان (شاهد)

التقاط فيديو لجورجينا في محل تجاري شهير بالرياض.. ما الذي أغضب السعوديات؟

كافيهات الإسكندرية تمنع دخول الكويتيين بعد واقعة سحل الأمن المصري لعدد من الطلبة

كيف علق والد بيكيه على إهانة شاكيرا لنجله في أغنيتها الجديدة؟! (شاهد)

عصابة إجرامية خطيرة بحوزتها ترسانة أسلحة في محافظة مصرية (شاهد)

الجزائر تفتتح بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين بفوز نظيف على ليبيا (فيديو)

فتاة سعودية تقود شابا بجنزير من رقبته وهو يعوي مثل الكلب بموسم الرياض (شاهد)

اللهيب ارتفع 50 مترا.. لقطات مرعبة ومفزعة لحريق خط غاز في ليتوانيا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC