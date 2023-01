بلدان عربيان ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في 2023 وتعليق مؤثر للسفيرة الأمريكية

- Advertisement -

وطن- كشف تقرير سنوي، أصدرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن أفضل 52 وجهة سياحية يُنصح بزيارتها في عام 2023، الذي يحل في ظل ظروف اقتصادية قاتمة من جراء الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا التي ألقت بظلال قاتمة على أغلب الاقتصادات.

وأظهر تقرير الصحيفة الأمريكية عن أفضل 52 وجهة سياحية دولية ينصح بزيارتها، أن دولة الجزائر وسلطنة عمان أُدرجتا ضمن هذه القائمة.

وحلّت صحراء تاسيلي الجزائرية في المرتبة الثالثة إفريقيا والـ 22 عالميا، وسبقتها كل من مدينة أكرا الغانية التي جاءت في المرتبة الـ 9 عالميا والأولى أفريقيا وبعدها جاءت صحراء ناميب في جنوب أفريقيا الـ 17 عالميا والثانية أفريقيا.

أما عربيا، فقد حلت الجزائر في المرتبة الأولى عربيا، وتلتها مدينة صلالة في سلطنة عمان التي جاءت في المرتبة الـ 26 عالميا.

من جانبها، عبرت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، إليزابيث مور أوبين، عن سعادتها بهذا التصنيف.

وقالت السفيرة: “لست متفاجئة برؤية الجزائر في هذه القائمة، لأنني أعرف بالفعل عدد الأماكن الرائعة التي يمكن رؤيتها هنا! فكر فقط في عدد الأمريكيين الذين يمكنهم رؤيتها أيضًا من خلال رحلة مباشرة”.

via @NYTimes Not surprised to see Algeria on this list, since I already know how many amazing places there are to see here! Just think how many more Americans could see them too with a direct flight ✈️ #USinDZ https://t.co/jSt63S246N

— Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) January 12, 2023