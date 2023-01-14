برشلونة تُهين البرغوث ميسي من جديد بكلماتٍ قاسية!

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وطن- سربت وسائل إعلام إسبانية، رسائل مهينة بحق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 35 عاماً، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، من قبل إدارة نادي برشلونة السابقة، عبر تطبيق الوتسآب.

ونشرت صحفية “ماركا” الإسبانية، تفاصيل الرسائل المسربة من قبل المدير السابق للقسم القانوني بنادي برشلونة رومان غوميز، خلال حديثه مع الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو. وخافيير سوبرينو وأوسكار جراو وجوردي مويكس وآخرين.

رسائل مسربة تهين ليونيل ميسي من قبل برشلونة

وأضافت الصحيفة، ” تعود تاريخ هذه الرسائل إلى 31 من شهر يناير/ كانون الثاني 2021. وهو ذات اليوم الذي سربت فيه صحيفة موندو ديبورتيفو عقد ميسي مع نادي برشلونة”.

كما وأردفت، ” قام مسؤول سابق في نادي برشلونة يدعى غوميز بونتي، بتوجيه إهانات إلى ميسي ووصفه بجرذ المجاري والقزم الهرموني”.

وتابعت الصحيفة، ” أرسل غوميز رسالة إلى رئيس برشلونة السابق بارتوميو، قائلاً له: بارتو، حقاً، لا يمكنك أن تكون شخصاً جيداً مع جرذ المجاري هذا، لقد منحه النادي كل شيء، وكرس نفسه للاحتفال بالديكتاتورية لعمليات النقل والتحويل والتجديد والرعاة فقط من أجله”.

وفي رسالة آخرى مسربة، وصف المسؤول السابق في نادي برشلونة غوميز، المدافع الإسباني المعتزل جيرارد بيكيه بكلمات بذيئة، بعد الهزيمة القاسية أمام بايرن ميونخ. بنتيجة 8-2 في منافسات دوري أبطال أوروبا.

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كما وطالب ذات المسؤول غوميز، بإجراء التغييرات الضرورية في صفوق فريق برشلونة على جميع مستويات النادي.

رحيل ميسي عن برشلونة

وكان البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد رحل عن صفوف نادي برشلونة في صيف عام 2021، بسبب فشل الإدارة الحالية في تجديد عقده، على ضوء الأزمة المالية والسماح للاعب بالرحيل عن الفريق الكتالوني.

واستغل باريس سان جيرمان الفرنسي الفرصة الذهبية لتدعيم صفوفه، بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي. جوهرة فريق برشلونة السابق، في انتقال حر في موسم الانتقالات الصيفية عام 2021، لمدة موسمين ( أي حتى صيف 2023).

يذكر بأن باريس سان جيرمان يقترب من تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي لموسم آخر، وسط تلقيه العرض المغري للقدوم إلى الدوري السعودي من بوابة نادي الهلال. بصفقة وصلت إلى 300 مليون يورو وفق ما ذكرته وسائل الإعلام السعودية.