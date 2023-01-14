السودان.. ارتفاع كبير وقفزة مفاجئة بسعر الدولار في السوق السوداء

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وطن- شهدت أسعار الدولار في السوق الموازية (السوداء)، السبت، بالسودان قفزة كبيرة وغير متوقعة خلال تعاملات منتصف اليوم، بعدما ظلت مستقرة لأيام.

سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

ويعاني السودان أزمة اقتصادية حادة وشحا في العملة الخضراء وسط الطلب الكبير عليها من قبل المتعاملين في مشاريعهم بالدولار، الأمر الذي تسبب برفع سعرها والمضاربة عليها داخل السوق الموازي.

وتخطى سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان حاجز الـ590 جنيها بحسب متعاملين في هذه السوق.

ووصل السعر تحديدا بحسب ما أفاد أحد التجار لـ(وطن) إلى 593 جنيها لكل دولار، مع ملاحظة أن هذا السعر قد يختلف من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر.

وكان مسؤول سابق ببنك السودان المركزي، قد كشف عن أزمة وصفها بـ”العميقة” تواجه الجهاز المصرفي في البلاد.

وبحسب نشرات المصارف التجارية وسعر العملة لدى البنوك فقد وصل سعر الدولار إلى 579 جنيها للشراء، داخل بنك “أم درمان” الوطني، فيما جاء سعر البيع عند 583.34 جنيها.

أسعار العملات في السودان

سعر اليورو في السودان اليوم

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فيما سجّل سعر اليورو، اليوم السبت، في السودان في البنوك ارتفاعاً، بواقع 626.37 جنيهاً للشراء، و631.07 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 707.48 جنيهات للشراء، و712.78 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 153.29 جنيهاً للشراء، و154.44 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان 159.39 جنيهاً للشراء، و160.59 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 158.83 جنيهاً للشراء، و160.02 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1541.52 جنيهاً للشراء، و1553.08 جنيهاً للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

سجّل سعر الريال العماني في السودان داخل البنوك 1509.48 جنيهات للشراء، وسجّل سعر 1520.80 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه المصري في السودان اليوم

هذا وهبط سعر الجنيه المصري اليوم في السودان خلال تداولات الصباح، ليهبط إلى مستوى 19.76 جنيه لدى البنك المركزي، فيما سجل 20.29 جنيه في السوق السوداء.

ويشهد السودان اضطرابات سياسية منذ 25 أكتوبر 2021، بعد قيام قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بإجراءات تضمنت حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين وإقالة الولاة، قبل التراجع عن بعض الإجراءات.

ومن جانبه يرى الخبير الاقتصادي ياسر العبيد أن هناك أزمة حقيقية في إدارة الجانب المالي بالبلاد، ويشير إلى اعتماد الدولة على الجبايات والرسوم، لتعزيز الإيرادات العامة بعد توقف المنح والمساعدات الدولية.

ومنذ إجراءات البرهان يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، توقفت المنح والمساعدات من الدول المانحة للضغط على الخرطوم من أجل عودة الحكومة المدنية.

وأشار “العبيد” في تصريحات سابقة له إلى أن السودان نفذ كل اشتراطات البنك الدولي بحذافيرها، لكن البنك لم يقدم أي منح.