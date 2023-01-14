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الجزائر.. شكوى الجيران تقود “لشبكة دعارة القاصرات” وتفاصيل صادمة

شكوى الجيران أدت للقبض على شبكة الدعارة التي تستغل القاصرات وتجبرهم على الفاحشة في ولاية "عين الدفلى"

كتب خالد الأحمد
فتيات قاصرات في الجزائر watanserb.com
ضبط شبكة دعارة في الجزائر
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وطن- تمكنت السلطات المختصة في ولاية “عين الدفلى”، غربي العاصمة الجزائرية، من تفكيك شبكة بغاء تستغل فتيات قاصرات هاربات من دور رعاية الأحداث.

تصرفات مشبوهة لمجموعة أشخاص من بينهم فتيات أفضت للقبض عليهم

وفي التفاصيل أفادت شرطة عين الدفلى في بيان على صفحتها في “فيسبوك“، أن شرطة خميسى مليانة ممثلة بالأمن الحضري الخامس، تمكنت من توقيف 7 أشخاص لإنشائهم وكر للفسق والدعارة.

وأشارت إلى أن العملية تمت مساء يوم 11 يناير\كانون الثاني الجاري، بعد تلقي بلاغ عبر الرقم الأخضر1548 من طرف سكان إحدى عمارات حي واد الريحان، بخصوص تصرفات مشبوهة لمجموعة أشخاص من بينهم فتيات.

هروب من مركز رعاية للأحداث

وتم مداهمة الوكر بعد التنسيق مع النيابة المختصة، وأضاف البيان أن المداهمة أسفرت عن ضبط المشتبه بهم، وهم 3 أشخاص أعمارهم ما بين 29 و 34 سنة ينحدرون من خميس مليانة.

إضافة الى فتاة تبلغ من العمر 18 سنة و ثلاثة قاصرات أعمارهن ما بين 14 و 17 سنة، إحداهن تنحدر من ولاية تلمسان، وكان قد تم نشر أسمائهن لهروبهن من مراكز رعاية الأحداث، وكشف التحقيق في القضية أن الموقوفين كانوا يستغلون إحدى الشقق بذات العمارة لممارسة الفسق والدعارة.

تهم بالاغتصاب

وجرى تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة خميس مليانة بعين الدفلى. التي أمرت بإيداع البالغين السجن بتهم جناية الإغتصاب على قاصر لم يكمل 18 سنة. وبجنحة تحريض قاصر على الفسق و فساد الأخلاق. وممارسة الدعارة على قاصر لم يكمل 18 سنة، وجنحة إنشاء محل للفسق و الدعارة. بالإضافة كذلك إلى جنحة إغراء الغير على الدعارة و جنحة ممارسة الدعارة. فيما تم خص القاصرات بالوضع في مركز خاص برعاية الأحداث.

الدعارة في القانون الجزائري

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ويحظر القانون الجزائي الجزائري ممارسة الجنس في مكان عام أو كسب الربح من ممارسة الدعارة مع الآخرين، كما يُعاقب الذين يعيشون مع شخص بدون رابطة زوجية أو صلة قرابة.

ويحظر قانون العقوبات أيضا حفظ أو إدارة أو تمويل بيوت الدعارة. وتكون العقوبات أكثر قساوة وصرامة عندما يتعلق الأمر باستغلال الأطفال القاصرين، وحثهم على ممارسة الجنس التجاري تحت التهديد أو الإكراه.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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