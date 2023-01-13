واشنطن تبدأ الضغط على محمد بن سلمان بورقة اليمن.. ماذا يحدث؟

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وطن – يبدو أن الأمور تتجه نحو التصعيد مجددا بين السعودية والولايات المتحدة، وسط تهديدات لشراكة تاريخية واستراتيجية جمعت بين البلدين منذ عشرات السنوات، لكنها تمر حاليا بأسوأ أزماتها.

وفيما لا تزال السعودية منخرطة في حرب اليمن، فقد تم الكشف عن استغلال تلك الورقة كضغط أمريكي يُستخدم ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال حساب “رجل دولة” عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”: “أمريكا بدأت باستخدام ورقة اليمن للضغط على بن سلمان بعد تقاربه الاقتصادي مع الصين”.

وأضاف: “ما مشاركة المبعوث الأمريكي لليمن بالمؤتمر الذي أُقيم في واشنطن حول اليمن وبحضور توكل كرمان، وبداية أمريكا تقديم الدعم لطرفٍ في اليمن لا تفضله المملكة إلا البداية”.

أمريكا بدأت باستخدام ورقة اليمن للضغط على بن سلمان بعد تقاربه الاقتصادي مع الصين، وما مشاركة المبعوث الأمريكي لليمن بالمؤتمر الذي أُقيم في واشنطن حول اليمن وبحضور توكل كرمان، وبداية أمريكا تقديم الدعم لطرفٍ في اليمن لا تفضله المملكة إلا البداية. — رجل دولة (@Stateman_KSA) January 12, 2023

المبعوث الأمريكي شارك في مؤتمر واشنطن عن اليمن

وكان المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ، قد أشرف على مؤتمر نُظم قبل أيام في العاصمة الأمريكية واشنطن، وكان المؤتمر قد دعا إلى إنهاء التدخل السعودي – الإماراتي في اليمن.

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كما شدد المجتمعون على ضرورة حل السلطة الحالية الموالية للتحالف ممثلة بالمجلس الرئاسي والبدء بترتيب عقد مؤتمر وطني لكافة القوى اليمنية يمهد لحوار سياسي شامل.

وأشار البيان الصادر عن المؤتمر، إلى أن الصراعات السعودية – الإماراتية والقوى الموالية لهما عائقا امام الجهود الامريكية والأممية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل.

ومن بين المشاركين في المؤتمر قيادات من حزب الإصلاح اليمني، أبرزها العضو السابق في شورى الإصلاح توكل كرمان ورئيس فرع المؤتمر بالحديدة عصام شريم إلى جانب قيادات مستقلة كعبدالعزيز جباري وخالد اليماني وصالح الجبواني.

اليمن حلبة خلاف سعودي أمريكي

وليس هذه هي المرة الأولى التي يتم الحديث عن دور للأزمة اليمنية في تؤزم العلاقات بين الرياض وواشنطن، فقبل أيام تم الكشف عن خلافات أثيرت حول من يتولى إدارة ملف النفط والغاز باليمن، إذ تتمسك الرياض بشركة أرامكو في حين تضغط واشنطن لتمكين شركات أمريكية.

وتأزمت العلاقات بين الرياض وواشنطن منذ الخريف الماضي بوتيرة غير مسبوقة، عندما قرر تحالف أوبك بلس في خطوة خالفت الإرادة الأمريكية وجاءت مفيدة جدا لروسيا.