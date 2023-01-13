الجمعة, يناير 13, 2023
الرئيسيةالهدهدواشنطن تبدأ الضغط على محمد بن سلمان بورقة اليمن.. ماذا يحدث؟
الهدهد

واشنطن تبدأ الضغط على محمد بن سلمان بورقة اليمن.. ماذا يحدث؟

تأزمت العلاقات السعودية الأمريكية بعد قرار أوبك بلس تخفيف إنتاج النفط

كتب خالد السعدي
العلاقات السعودية الأمريكية watanserb.com
المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ أشرف على مؤتمر نُظم في واشنطن لإنهاء التدخل السعودي – الإماراتي في اليمن
- Advertisement -

وطن – يبدو أن الأمور تتجه نحو التصعيد مجددا بين السعودية والولايات المتحدة، وسط تهديدات لشراكة تاريخية واستراتيجية جمعت بين البلدين منذ عشرات السنوات، لكنها تمر حاليا بأسوأ أزماتها.

وفيما لا تزال السعودية منخرطة في حرب اليمن، فقد تم الكشف عن استغلال تلك الورقة كضغط أمريكي يُستخدم ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال حساب “رجل دولة” عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”: “أمريكا بدأت باستخدام ورقة اليمن للضغط على بن سلمان بعد تقاربه الاقتصادي مع الصين”.

وأضاف: “ما مشاركة المبعوث الأمريكي لليمن بالمؤتمر الذي أُقيم في واشنطن حول اليمن وبحضور توكل كرمان، وبداية أمريكا تقديم الدعم لطرفٍ في اليمن لا تفضله المملكة إلا البداية”.

المبعوث الأمريكي شارك في مؤتمر واشنطن عن اليمن

وكان المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ، قد أشرف على مؤتمر نُظم قبل أيام في العاصمة الأمريكية واشنطن، وكان المؤتمر قد دعا إلى إنهاء التدخل السعودي – الإماراتي في اليمن.

- Advertisement -

كما شدد المجتمعون على ضرورة حل السلطة الحالية الموالية للتحالف ممثلة بالمجلس الرئاسي والبدء بترتيب عقد مؤتمر وطني لكافة القوى اليمنية يمهد لحوار سياسي شامل.

وأشار البيان الصادر عن المؤتمر، إلى أن الصراعات السعودية – الإماراتية والقوى الموالية لهما عائقا امام الجهود الامريكية والأممية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل.

ومن بين المشاركين في المؤتمر قيادات من حزب الإصلاح اليمني، أبرزها العضو السابق في شورى الإصلاح توكل كرمان ورئيس فرع المؤتمر بالحديدة عصام شريم إلى جانب قيادات مستقلة كعبدالعزيز جباري وخالد اليماني وصالح الجبواني.

اليمن حلبة خلاف سعودي أمريكي

وليس هذه هي المرة الأولى التي يتم الحديث عن دور للأزمة اليمنية في تؤزم العلاقات بين الرياض وواشنطن، فقبل أيام تم الكشف عن خلافات أثيرت حول من يتولى إدارة ملف النفط والغاز باليمن، إذ تتمسك الرياض بشركة أرامكو في حين تضغط واشنطن لتمكين شركات أمريكية.

وتأزمت العلاقات بين الرياض وواشنطن منذ الخريف الماضي بوتيرة غير مسبوقة، عندما قرر تحالف أوبك بلس في خطوة خالفت الإرادة الأمريكية وجاءت مفيدة جدا لروسيا.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

لقاء نادر بين السعودية والحوثيين في صنعاء.. ناقشوا هذه المحاور لإنهاء حرب اليمن

الهدهد

لواء سعودي يثير السخرية بقصة عن معركته مع طبق طائر بسماء المملكة (فيديو)

حياتنا

منتقبتان تتباهيان بمثليتهما..عن أي حب تتكلمون! (شاهد)

الهدهد

الإعلامي محمد الباز يهاجم عمرو أديب ويصفه بالعميل السعودي.. لماذا؟!(شاهد)

حياتنا

من جديد.. رونالدو يقفز عاليا مع النصر السعودي وما فعله مذهل (شاهد)

الهدهد

سعرها خيالي.. ساعة رونالدو التي ظهر بها في السعودية ومواصفات حصرية

الهدهد

أنباء عن اعتقال قاض سعودي صاحب أغرب حكم قمعي ضد أحد علماء الرأي

حياتنا

أحلام تتهم جورجينا رودريغيز بتقليدها (شاهد)

الهدهد

السعودية تبلغ إسرائيل بعقبة واحدة وخطيرة أمام التطبيع.. ليست القضية الفلسطينية

الهدهد

حقيقة وجود أسماك في صحراء السعودية ومفاجأة بشأن الفيديو المتداول

تقارير

صحيفة عبرية: هل انتهت صلاحية اتفاق العلا بعد هدنة كأس العالم؟

الهدهد

سعودي سرق “الفيل الإله” الذي يعبده جاره الهندي.. فيديو أثار الجدل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تعامل إنساني فريد من مسن صيني تجاه طائر كاد يتجمد من البرد (فيديو)

شيرين عبدالوهاب مستعدة تضع بيادة الجيش اللبناني على رأسها.. لماذا؟

كيف يُمكنك إزالة بقايا الشمع من على هذه الأشياء؟

استفراد محمد بن سلمان بقرار منح الجنسية.. صفعة لـ1.5 مليون أم سعودية

حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت.. هل أجري لها تحليل مخدرات؟

كويتي يتشبه في هيئة سيدة ويحاول تسجيل بلاغ.. كيف تعامل معه ضابط الشرطة؟

صورة مسربة .. الأمير هاري عارياً تماماً ويحتضن امرأة من الخلف! (شاهد)

هل يزيد الرمان من نسبة السكر في الدم؟ إليك الإجابة

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 2022 بإطلالة مثيرة بـ”بيكيني” وفستان شفاف! (صور)

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 13 يناير 2022 .. ارتفاع مفزع

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC