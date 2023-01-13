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متظاهرون سوريون يضربون رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط في بلدة إعزاز شمال حلب

التظاهرت جاءت رفضا لتصريحات رئيس الحكومة المؤقتة عبدالرحمن المصطفى التي عبر فيها عن عدم معارضته للتقارب بين تركيا ونظام الأسد.

كتب سالم حنفي
سالم المسلط watanserb.com
رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط
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وطن– تداول ناشطون سوريون مقطع فيديو يوثق لحظة قيام المتظاهرين في بلدة إعزاز بريف حلب الشمالي، بالاعتداء على رئيس الائتلاف الوطني” السوري المعارض، سالم المسلط، وطرده من مكان التظاهرة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تصاعد غضب المتظاهرين حتى قام بعضهم بتحطيم سيارة “المسلط” بعدما ضربوه وطردوه هو ومرافقيه، من التظاهرة، وسط هتافاتهم العالية تحت هتافات “شبيحة.. شبيحة”.

وكانت مظاهرات قد انطلقت في بلدة إعزاز اليوم، الجمعة، احتجاجا على تصريحات رئيس “الحكومة السورية المؤقتة” التابعة للمعارضة عبد الرحمن مصطفى، الذي بارك التقارب السوري- التركي، قبل أيام.

وبحسب ما اورده المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تجمع المئات من أبناء إعزاز بريف حلب الشمالي في مظاهرة غاضبة ومنددة طالبوا فيها بحجب الثقة عن “عبد الرحمن المصطفى” رئيس “الحكومة السورية المؤقتة”، وتنديداً بتصريحاته الأخيرة التي أعرب فيها عن عدم معارضته التقارب بين النظامين التركي والسوري.

دعوات لمظاهرات حجب الثقة عن عبدالرحمن المصطفى

وأشار المرصد السوري في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، أن ناشطون في الشمال السوري وجهوا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، دعوات للخروج في مظاهرات يوم الجمعة القادم تحت شعار “حجب الثقة عن عبد الرحمن المصطفى” رئيس الحكومة السورية المؤقتة، وتنديداً بتصريحاته الأخيرة التي أعرب فيها عن عدم معارضته التقارب بين النظامين التركي والسوري.

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وأصدر عدد من النشطاء في مدينة عفرين الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، بياناً دعوا فيه أحرار الثورة السورية للمشاركة في مظاهرة مركزية ستقام في المدينة يوم الجمعة القادم الموافق 13 كانون الثاني الجاري.

ووصف البيان، رئيس الحكومة السورية المؤقتة بأنه عراب المصالحة وصاحب مقولة “الأزمة السورية”، كما رفض الوصاية على الثورة السورية من أي جهة.

تصريحات عبدالحمن المصطفى التي أثارت الغضب

وكان عبدالرحمن المصطفى قد صرح في وقت سابق لقناة ” تي آر تي خبر” التركية ، أن “تركيا تتصرف بما يتماشى مع توقعات الشعب السوري”، مضيفاَ، بأن “عملية التقارب لن تسفر عن نتائج تخالف توقعات الشعب السوري والمعارضة السورية”.

وجائت هذه المظاهرات استمراراً لحالة الغضب الشعبي في الشمال السوري على خلفية التقارب بين النظامين التركي والسوري، واللقاء الذي جرى بين وزير دفاع النظام ونظيره التركي في موسكو، ولعدم اتخاذ الفصائل الموالية لتركيا والحكومة السورية المؤقتة موقفاً صارماً تجاه هذا التقارب.

المصدرتويتر ، المرصد السوري ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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