الجمعة, يناير 13, 2023
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كيف يُمكنك إزالة بقايا الشمع من على هذه الأشياء؟

لإزالة بقايا الشمع من السجاد، أوصى الخبراء باستخدام مكواة ساخنة

كتب ايمان الباجي
كيف يُمكنك إزالة بقايا الشمع من على هذه الأشياء؟ watanserb.com
كيف يُمكنك إزالة بقع الشمع؟
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وطن– يستعمل الكثير من الأشخاص الشمع لتزيين الغرف، مما يعطي جمالاً اضافياً ومميزاً للمنزل.

ولكن الشموع غالبًا ما تترك ورائها آثار و بقايا حيث يمكن أن نجدها على السجاد والملابس والأثاث.

كيف يمكنك إزالة بقع الشمع؟

يمكن أن تكون إزالة الشمع من على أي سطح بمثابة كابوس لعدد من الأشخاص، خاصة إذا ترك لبضع ساعات أو حتى أيام.

وفقًا لخبراء التنظيف في beanbags.co.uk، إذا انسكب الشمع على الخشب أو على أي سطح آخر، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو تنظيفه في أسرع وقت ممكن،

ويقول الخبراء: “كلما تركت آثار الشمع على السطح، كلما زادت صعوبة إزالته من الأثاث.”

وفي هذا الإطار، كشف هؤلاء الخبراء لصحيفة إكسبرس البريطانية عن مكونات منزلية يمكن إستعمالها لإزالة الشمع و بقاياه من أسطح المنزل.

من السجاد والبسط

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أوصى الخبراء باستخدام مكواة ساخنة، ووضعها فوق الشمع المجفف لبضع ثوان حتى يذوب. بعد ذلك، استخدم منشفة قديمة أو نظيفة لإزالة الشمع المذاب.

لإزالة بقايا الشمع من السجاد، أوصى الخبراء باستخدام مكواة ساخنة

من الأثاث

إذا سقط الشمع على الأسطح الخشبية، يجب عليك أيضًا التصرف بسرعة.

وأسهل طريقة لإزالته هي استخدام مجفف الشعر على درجة حرارة منخفضة. ضع مجفف الشعر فوق الشمع مباشرة حتى يذوب.

إذا سقط الشمع على الأسطح الخشبية، يجب إزالته بمجفف الشعر

إذا لاحظت وجود بقايا صغيرة حتى بعد إذابته، فيمكن إزالتها بأداة حادة مثل سكين التقشير.

من الملابس

إذا انسكب الشمع على الملابس، فإن “أفضل طريقة” لإزالته تتمثل في وضع عدة مكعبات ثلج في كيس بلاستيكي ووضعها بعد ذلك على القماش لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك، استخدم فرشاة أسنان قديمة لتنظيف أي بقايا متبقية من الملابس قبل وضعها في الماء البارد وغسلها كالمعتاد.

إذا انسكب الشمع على الملابس، ضع عدة مكعبات ثلج على القماش لمدة 15 دقيقة

من الجدران

لإزالة الشمع من الجدران، استعمل ملعقة أولاََ، قبل استخدام مكعب ثلج لإزالة أي بقايا متبقية من الحائط.

سيساعد هذا على إزالة أي جزيئات متبقية من الشمع حتى يسهل إزالتها.

من الزجاج

أسهل طريقة لإزالة الشمع من الكوب هي بإستخدام الكحول، مثل الفودكا. ما عليك سوى نقع قطعة قماش أو منشفة ورقية في الفودكا ووضعها فوق الشمع حتى يذوب.

أسهل طريقة لإزالة الشمع من الكوب هي بإستخدام الكحول

وبمجرد إزالة الشمع بالكامل، اشطف كل شيء بالماء الدافئ وجفف الكوب بمنشفة نظيفة.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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