الجمعة, يناير 13, 2023
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كيف علق والد بيكيه على إهانة شاكيرا لنجله في أغنيتها الجديدة؟! (شاهد)

تم إيلاء اهتمام خاص لرد الفعل المحتمل لكلارا شيا العشيقة الحالية لبيكيه والتي لم تسر على ما يرام أيضًا في أحدث أغنية لشاكيرا

كتب رفيف عبدالله
كيف علق والد بيكيه على إهانة شاكيرا لنجله في ألبومها الجديد؟! watanserb.com
شاكيرا وBZRP
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وطن– بعد مرور 24 ساعة على إصدار شاكيرا أغنيتها مع  BZRP التي قامت خلالها النجمة الكولومبية بسلخ عشيقها السابق، جيرارد بيكيه. ردود الفعل لا تتوقف عن الحدوث … وبعضها هو الأكثر إثارة للدهشة.

“واتساب” للتلميح

كان جون بيكيه ، والد لاعب كرة القدم السابق، بالنسبة لشاكيرا والد الزوج والجار حتى قبل أشهر قليلة.

كما ذكرت وسائل الإعلام المختلفة، استخدم جوان ملفه الشخصي على تطبيق “واتساب”، لإلقاء تلميح على أغنية شاكيرا التي جلدت فيها ابنه بحسب صحيفة “الكونفيدنسال“.

على ما يبدو ، قام والد جيرارد بتغيير صورته إلى صورة مأخوذة من فيلم كيفن كوستنر الشهير “الرقص مع الذئاب“. وحالته إلى عبارة “الرقص مع الذئاب”.

لورا فا تُظهر واتساب والد جيرارد بيكيه

الذئب ليس للمبتدئين

من المفترض أنها تشير إلى إحدى العبارات من أغنية شاكيرا الجديدة ، عندما تغني: “الذئب مثلي ليس للمبتدئين. الذئب مثلي ليس للرجال مثلك”.

وكشفت الصحفية الإسبانية الشهيرة سونسوليس أونيغا، عن رد الفعل الأكثر سرية على أغنية شاكيرا.

كلارا شيا وجيرارد بيكيه ، عند وصولهم إلى مكاتب كوزموس.
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وقالت مازحة: “يجب أن تتقبل والدة بيكيه الأمر بروح الدعابة. كانت ستعطي “إعجابًا” لأغنية شاكيرا ثم تسحبها”.

وتابعت: “دعونا نتذكر أن والدة بيكيه ظهرت بشكل رائع في الأغنية عندما قالت الكولومبية: “لقد تركتني كجار لحماتي ، مع الصحافة عند الباب والديون في الخزانة. كنت تعتقد أنك تؤذيني و لقد جعلتني أكثر صرامة. النساء بالفعل لا يبكين ، والنساء فاتورة “.

كلارا شيا ترد

في الوقت الحالي ، لم تعلق كل من شاكيرا ولاعب برشلونة السابق على التداعيات الواسعة لهذه القنبلة الموسيقية. سافر بيكيه إلى الولايات المتحدة للوفاء ببعض الالتزامات المهنية ولا يزال يركز على أطفاله كأولوية قصوى.

في هذا السيرك الإعلامي الذي أصبح فيه كل ما يحيط بالشريك السابق ، تم إيلاء اهتمام خاص لرد الفعل المحتمل لكلارا شيا. العشيقة الحالية لبيكيه ، والتي لم تسر على ما يرام أيضًا في أحدث أغنية لشاكيرا

جيرارد بيكيه مع والديه جوان ومونتس

جاء تهديد الفتاة بالرد بعد دقائق قليلة من ظهور أغنية شاكيرا وبيزاراب عندما نشرت قصة ظهرت فيها وهي ترقص على إيقاع أغنية مجهولة الهوية ، والتي افترض الكثيرون أنها قد تكون أغنية شاكيرا.

بعد فترة وجيزة ، قررت كلارا حذف الفيديو دون تقديم أي تفسير إضافي. وحرب التلميحات لا تزال مستمرة

المصدرالكونفيدنسال- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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