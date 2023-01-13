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رياضة

كأس الخليج 2023: قطر والبحرين يتأهلان والكويت والإمارات يودعان البطولة

العنابي القطري سيواجه العراق والبحرين سيلتقي أمام عمان في النصف النهائي

كتب فارس أبو شيحة
مباراة قطر والإمارات في كأس الخليج 2023 watanserb.com
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وطن- نجح حامل اللقب البحرين برفقة قطر، من خطف بطاقة العبور إلى دور نصف نهائي كأس الخليج 2023 العراق، مع ختام منافسات دور المجموعات، على حساب الكويت والإمارات.

وتعادل المنتخب البحريني من حسم بطاقة التأهل من الجولة الماضية، أمام نظيره الكويتي بهدف لكليهما، الذي ودع البطولة من ختام منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023.

كما وتعادل المنتخب القطري الذي خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة الخليجية، أمام منافسه الإمارات بهدف لكليهما، ليودع الأخير البطولة ب3 هزائم متتالية في منافسات دور المجموعات.

مباراة الكويت والبحرين
مباراة الكويت والبحرين

مباراة الكويت والبحرين في كأس الخليج 2023

وسجل منتخب البحرين (الأحمر)، أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال26، عن طريق اللاعب مهدي الحميدان داخل شباك مرمى الكويتي.

كما وأدرك منتخب الكويت (الأزرق)، هدف التعادل في الدقيقة ال45، من توقيع اللاعب شبيب الخالدي.

مباراة الكويت والبحرين في كأس الخليج
مباراة الكويت والبحرين في كأس الخليج

وشهدت مجريات أحداث مباراة الكويت والبحرين، طرد اللاعب حمد القلاف نجم المنتخب الكويتي، في الدقيقة ال68، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه من قبل حكم المباراة، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

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مباراة قطر والإمارات في كأس الخليج 2023

وأحرز منتخب الإمارات (الأبيض)، الهدف الأول داخل شباك العنابي القطري، في الدقيقة ال77 عن طريق اللاعب فابيو دي ليما.

وعادل المنتخب القطري (العنابي)، هدف التعادل في الدقيقة ال88، من توقيع اللاعب تميم العبد الله.

جماهير المنتخب القطري
جماهير المنتخب القطري

كما وأهدر نجم المنتخب الإماراتي كايو، ركلة جزاء تحصل عليها بعد عرقلة من قبل أحد مدافي المنتخب القطري داخل منطقة الجزاء. بعد مراجعة الحكم تقنية الفيديو (VAR)، بعد اصطدامها في قائم مرمى الحارس القطري مشعل برشم.

ترتيب المجموعة الثانية في بطولة خليجي 25 العراق

وجاء ترتيب دور مجموعات كأس الخليج 2023 ” خليجي 25“، مع ختام دور المجموعات الجولة الثالثة، كما يلي:

(1) البحرين (حامل اللقب) 7 نقاط.

(2) قطر (العنابي) 4 نقاط.

(3) الكويت (الأزرق) 4 نقاط.

(4) الإمارات (الأبيض) بدون أي من النقاط.

وسيلتقي المنتخب القطري أمام صاحب الأرض العراق، بينما سيواجه البحرين نظيره العماني في نصف نهائي كأس الخليج 2023 العراق، الإثنين، المستضافة في مدينة البصرة العراقية، حتى ال19 من شهر يناير الجاري.

جماهير المنتخب الإماراتي
جماهير المنتخب الإماراتي
المصدروطن + قنوات الكأس + كأس الخليج 2023
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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