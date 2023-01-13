كأس الخليج 2023: قطر والبحرين يتأهلان والكويت والإمارات يودعان البطولة

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وطن- نجح حامل اللقب البحرين برفقة قطر، من خطف بطاقة العبور إلى دور نصف نهائي كأس الخليج 2023 العراق، مع ختام منافسات دور المجموعات، على حساب الكويت والإمارات.

وتعادل المنتخب البحريني من حسم بطاقة التأهل من الجولة الماضية، أمام نظيره الكويتي بهدف لكليهما، الذي ودع البطولة من ختام منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023.

كما وتعادل المنتخب القطري الذي خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة الخليجية، أمام منافسه الإمارات بهدف لكليهما، ليودع الأخير البطولة ب3 هزائم متتالية في منافسات دور المجموعات.

مباراة الكويت والبحرين في كأس الخليج 2023

وسجل منتخب البحرين (الأحمر)، أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال26، عن طريق اللاعب مهدي الحميدان داخل شباك مرمى الكويتي.

كما وأدرك منتخب الكويت (الأزرق)، هدف التعادل في الدقيقة ال45، من توقيع اللاعب شبيب الخالدي.

وشهدت مجريات أحداث مباراة الكويت والبحرين، طرد اللاعب حمد القلاف نجم المنتخب الكويتي، في الدقيقة ال68، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه من قبل حكم المباراة، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

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#خليجي_زين25 | #قطر_الإمارات

شاهد فرحة لاعبي منتخبنا الوطني مع الجماهير بعد التأهل إلى نصف النهائي #قنوات_الكاس pic.twitter.com/aP7trpWQ7I — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 13, 2023

مباراة قطر والإمارات في كأس الخليج 2023

وأحرز منتخب الإمارات (الأبيض)، الهدف الأول داخل شباك العنابي القطري، في الدقيقة ال77 عن طريق اللاعب فابيو دي ليما.

وعادل المنتخب القطري (العنابي)، هدف التعادل في الدقيقة ال88، من توقيع اللاعب تميم العبد الله.

كما وأهدر نجم المنتخب الإماراتي كايو، ركلة جزاء تحصل عليها بعد عرقلة من قبل أحد مدافي المنتخب القطري داخل منطقة الجزاء. بعد مراجعة الحكم تقنية الفيديو (VAR)، بعد اصطدامها في قائم مرمى الحارس القطري مشعل برشم.

ترتيب المجموعة الثانية في بطولة خليجي 25 العراق

وجاء ترتيب دور مجموعات كأس الخليج 2023 ” خليجي 25“، مع ختام دور المجموعات الجولة الثالثة، كما يلي:

(1) البحرين (حامل اللقب) 7 نقاط.

(2) قطر (العنابي) 4 نقاط.

(3) الكويت (الأزرق) 4 نقاط.

(4) الإمارات (الأبيض) بدون أي من النقاط.

وسيلتقي المنتخب القطري أمام صاحب الأرض العراق، بينما سيواجه البحرين نظيره العماني في نصف نهائي كأس الخليج 2023 العراق، الإثنين، المستضافة في مدينة البصرة العراقية، حتى ال19 من شهر يناير الجاري.