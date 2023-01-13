فستان شيرين في الكويت يثير ضجة .. هل هو “روب صباحية”! (شاهد)

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وطن – ارتدت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، خلال حفلها الذي أحيته في الكويت، فستان شيفون واسع مطرز بطبقات من الريش، لكنّه أثار انتقادات الجمهور.

فستان شيرين عبدالوهاب في الكويت يعرضها للإنتقاد

ووصف الجمهور فستان شيرين عبدالوهاب الذي ظهرت به على المسرح في الكويت بأنه “روب الصباحية”، فيما انتقد آخرون وزن شيرين الزائد .

بينما كان للناقدة الفنية مي جودة، رأي مخالف لانتقادات الجمهور، حيث قالت إنها سعيدة بظهور شيرين “بفستان فخم جدا ولايق عليها ومش مبين عيوب جسمها وشعرها والمكياج كله كله حلو، من تصميم جيسميكو”.

أنا مبسوطة بظهور شيرين انهاردة ، فستان فخم جدا ولايق عليها ومش مبين عيوب جسمها وشعرها والمكياج كله كله حلو، من تصميم جيسميكو #شرطة_الموضة #شيرين_في_الكويت pic.twitter.com/c6ok4SLwyQ — Mai Gouda (@maigouda) January 12, 2023

في حين قدمت شيرين عبدالوهاب مجموعة من أشهر أغانيها، للجمهور، الذي تفاعل معها بشكلٍ لافت.

موقف محرج على المسرح!

وتعرضت المطربة المصرية لموقف محرج في الحفل الذي أقامته بدولة الكويت، بعدما سألت الجمهور الذي حضر حفلها عن زوجها المطرب حسام حبيب.

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وخلال الحفل الذي وُضعت له الكثير من الشروط، سألت شيـرين جمهورها سؤالا قالت فيه “بتحبوا حسام حبيب”؟. فأجاب الجمهور بشكل جماعي “لا”.

وحفل شيرين في الكويت، هو الأول الذي تحييه الفنانة، بعد الجدل الذي أثارته زيارتها إلى لبنان، و خضوعها للتحقيق أمام السلطات اللبنانية، عقب زيارتها الفنان فضل شاكر.

وخضعت شيرين وزوجها حسام حبيب لكتابة تعهد رسمي بعد زيارتهما لفضل شاكر مجددًا فى المخيم المقيم به والذي دخلته شيرين من خلال تصريح من الجيش اللبناني حيث سمح لهما بدخول المخيم وليس زيارة فضل شاكر.

نائب كويتي سابق: “كيف يسمح لمدمنة مخدرات بإقامة حفل غنائي في الكويت؟!”

وكان النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي وليد مساعد الطبطبائي، انتقد سماح سلطات بلاده، بإحياء حفل شيرين عبد الوهاب.

وقال في تغريدةٍ على “تويتر”، رصدتها “وطن”: “كيف يسمح للمدعوة شيرين عبدالوهاب وهي مدمنة معروفة للمخدرات بأن تأتي لتحيي حفل غنائي في الكويت الخميس القادم؟!”.

كما أضاف: “على وزارة الاعلام إلغاء الحفلة. وسؤالنا إلى وزارة الداخلية كيف أعطت تأشيرة دخول للبلاد لمدمنة مشهورة ؟!!. وكيف تقودون حملة ضد المخدرات وتسمحون بدخول من يروج لها؟!!”.