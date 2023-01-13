الجمعة, يناير 13, 2023
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فستان شيرين في الكويت يثير ضجة .. هل هو “روب صباحية”! (شاهد)

وصف الجمهور فستان شيرين عبدالوهاب الذي ظهرت به على المسرح في الكويت بأنه "روب الصباحية"، فيما انتقد آخرون وزن الفنانة الزائد .

كتب أنس السالم
فستان شيرين في الكويت watanserb.com
فستان شيرين في الكويت
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وطن – ارتدت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، خلال حفلها الذي أحيته في الكويت، فستان شيفون واسع مطرز بطبقات من الريش، لكنّه أثار انتقادات الجمهور.

فستان شيرين عبدالوهاب في الكويت يعرضها للإنتقاد 

ووصف الجمهور فستان شيرين عبدالوهاب الذي ظهرت به على المسرح في الكويت بأنه “روب الصباحية”، فيما انتقد آخرون وزن شيرين الزائد .

فستان شيرين في الكويت شيفون واسع مطرز بطبقات من الريش
فستان شيرين في الكويت شيفون واسع مطرز بطبقات من الريش

بينما كان للناقدة الفنية مي جودة، رأي مخالف لانتقادات الجمهور، حيث قالت إنها سعيدة بظهور شيرين “بفستان فخم جدا ولايق عليها ومش مبين عيوب جسمها وشعرها والمكياج كله كله حلو، من تصميم جيسميكو”.

في حين قدمت شيرين عبدالوهاب مجموعة من أشهر أغانيها، للجمهور، الذي تفاعل معها بشكلٍ لافت.

شيرين عبدالوهاب في الكويت
شيرين عبدالوهاب في الكويت

موقف محرج على المسرح!

وتعرضت المطربة المصرية لموقف محرج في الحفل الذي أقامته بدولة الكويت، بعدما سألت الجمهور الذي حضر حفلها عن زوجها المطرب حسام حبيب.

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وخلال الحفل الذي وُضعت له الكثير من الشروط، سألت شيـرين جمهورها سؤالا قالت فيه “بتحبوا حسام حبيب”؟. فأجاب الجمهور بشكل جماعي “لا”.

وحفل شيرين في الكويت، هو الأول الذي تحييه الفنانة، بعد الجدل الذي أثارته زيارتها إلى لبنان، و خضوعها للتحقيق أمام السلطات اللبنانية، عقب زيارتها الفنان فضل شاكر.

وخضعت شيرين وزوجها حسام حبيب لكتابة تعهد رسمي بعد زيارتهما لفضل شاكر مجددًا فى المخيم المقيم به والذي دخلته شيرين من خلال تصريح من الجيش اللبناني حيث سمح لهما بدخول المخيم وليس زيارة فضل شاكر.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وفضل شاكر
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وفضل شاكر

نائب كويتي سابق: “كيف يسمح لمدمنة مخدرات بإقامة حفل غنائي في الكويت؟!”

وكان النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي وليد مساعد الطبطبائي، انتقد سماح سلطات بلاده، بإحياء حفل شيرين عبد الوهاب.

وقال في تغريدةٍ على “تويتر”، رصدتها “وطن”: “كيف يسمح للمدعوة شيرين عبدالوهاب وهي مدمنة معروفة للمخدرات بأن تأتي لتحيي حفل غنائي في الكويت الخميس القادم؟!”.

كما أضاف: “على وزارة الاعلام إلغاء الحفلة. وسؤالنا إلى وزارة الداخلية كيف أعطت تأشيرة دخول للبلاد لمدمنة مشهورة ؟!!. وكيف تقودون حملة ضد المخدرات وتسمحون بدخول من يروج لها؟!!”.

 

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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