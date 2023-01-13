شيرين عبدالوهاب مستعدة تضع بيادة الجيش اللبناني على رأسها.. لماذا؟

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وطن – استغلت المطربة شيرين عبدالوهاب، حفلها في الكويت لتقدم توضيحا حول زيارتها للمطرب فضل شاكر، وهي الزيارة التي أحدثت جدلا ضخما وتعرضت شيرين على إثرها لانتقادات حادة.

وقالت شيرين عبدالوهاب في تصريحاتها خلال الحفل: “أنا عاوزة أوضح حاجة، تخص زيارتي للفنان فضل شاكر، ودي زيارة عزيزة على قلبي، لكن كمان ضباط أو بيادة الجيش اللبناني على دماغي من فوق”.

زيارة شيرين وحسام حبيب لفضل شاكر

وكانت شيرين قد زارت المغني اللبناني فضل شاكر الذين يقيم في مخيم عين الحلوة، في مدينة صيدا، إقامة شبه جبرية، كونه مطلوباً للمثول أمام القضاء اللبناني، من أجل إعادة فتح ملف اتهامه بالانضمام إلى تنظيم إرهابي.

لم تمر الزيارة بسلام، حيث اتصل الأمن العام اللبناني بشيرين وزوجها المطرب حسام حبيب، وبالكاتب أحمد ماضي، وطلبهم للتحقيق بسبب الزيارة، وصدرت تعهدات وقّع الثلاثة عليها، تقضي بعدم زيارة فضل شاكر مرة أخرى.

أنباء القبض على شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وكانت أخبار قد تم تداولها مؤخرا عن أنه تم القبض على شيرين وحسام حبيب في لبنان، بعد زيارتهما لفضل شاكر، لكن نقابة المهن الموسيقية المصرية، نفت حقيقة تلك الأخبار المتداولة.

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وقالت النقابة المصرية، على لسان الناطق باسمها محمد عبدالله: “القبض على شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في لبنان غير صحيح، هذا الامر انتشر بعد زيارتهما للمطرب اللبناني فضل شاكر، بسبب انه مطلوب في عدد من القضايا، شيرين وحسام كويسين وكل الكلام عاري من الصحة”.

حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت

وأقامت شيرين عبدالوهاب حفلا غنائيا بدولة الكويت، حيث أحيت الحفل وسط حضور جماهيرى كبير، وقدمت باقة كبيرة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.

وظهرت شيرين عبدالوهاب في الكويت بإطلالة جذابة، وأشعلت المسرح بأفضل أغنياتها التى شكلت علامات فارقة فى مشوارها الفني.

وبدأت شيرين الحفل بأغنية “آه يا ليل، ايه يعنى غرامك ودعنى” وسط تصفيق حار من الجمهور، واتبعتها بأغنية “النفسية”، وأغنية “مشاعر”، و”انت عايش لك وبس”، و”جرح تانى” وأغنية “بص بقى”، و”أنا مش بتاعت الكلام ده”.

شروط حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت

وسبق أن حدد القائمون على الحفل، مجموعة شروط لحضوره، منها أن يكون الحاضرين أكبر من 10 سنوات، وأي شخص أقل من 16 عامًا برفقة شخص بالغ يزيد عمره عن 18 عامًا، و لا يُسمح بكاميرات احترافية أو مسجلات صوت أو فيديو، بالإضافة إلى منع التدخين بالسجائر الإليكترونية، والتزام تام بالتواجد في المقاعد، ومنع الرقص.

أول حفل لشيرين بسبب جدل زيارة فضل شاكر

الحفل، هو الأول الذي تحييه الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد الجدل الذي أثارته زيارتها إلى لبنان، و خضوعها للتحقيق أمام السلطات اللبنانية، عقب زيارتها الفنان فضل شاكر.

وكان مقررًا إقامته في 29 أكتوبر الماضي، قبل ان يتم تأجيله بسبب حجزها في إحدى المصحات لعلاج الإدمان، بناءا على طلب شقيقها.