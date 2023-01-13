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حفيظ دراجي يكشف كيف تفطنت الجزائر لخطة مغربية وهمية لكسر الحظر الجوي

حفيظ دراجي كيف تفطنت الجزائر لخطة مغربية وهمية لكسر الحظر الجوي

كتب سالم حنفي
كسر الحظر الجوي watanserb.com
الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي حفيظ دراجي
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وطن– كشف الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة “بي أن سبورت”، حفيظ دراجي، بأن بلاده تفطنت لحيلة مغربية لكسر حظر الطيران من خلال محاولتها استغلال مشاركتها في بطولة أمم أفريقيا للمحللين “الشان” المقامة في الجزائر.

وقال “دراجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”للاسف ..تشبث مسؤولي كرة القدم في المغرب بقرار السفر بواسطة الطيران المغربي المحظور فوق الأجواء الجزائرية ، حرم لاعبيهم المحليين من المشاركة في البطولة الافريقية المقررة في الجزائر، و فوت عليهم فرصة تسجيل نقاط على حساب الطرف الجزائري ، وكسب تعاطف الناس “.

الحلول المتاحة للمغرب للمشاركة في “الشان”

وأضاف أنه “كان بالإمكان الدخول عبر تونس مثلما فعلت من قبل بعثة المغرب المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، موضحا انه ” كان بالإمكان قبول المقترح الجزائري الذي نقله رئيس الكاف إلى الطرف المغربي بالسماح له بالتنقل مباشرة من الرباط إلى الجزائر بواسطة طيران أخر غير محظور ، وهو المقترح الذي أيده إينفانتينو البارحة” .

ولفت “دراجي” إلى أن “الطرف المغربي مارس حقه في المشاركة من عدمها ، لكنه تلاعب بمشاعر لاعبيه والجماهير المغربية عندما حاول إلى غاية صبيحة اليوم فرض منطقه على الجزائر لتحقيق انتصار دبلوماسي (وهمي) بكسر الحظر ، تفطن له الجانب الجزائري الذي لا يقبل المساومة على مواقفه ومبادئه مهما كلفه ذلك رغم أن الحافلة المخصصة للمنتخب المغربي كانت جاهزة في انتظاره في مطار قسنطينة”.

المنتخب المغربي يغادر المطار

يشار إلى انه بعد ساعات من الانتظار في المطار استعدادا للسفر اليوم الجمعة، غادر لاعبو المنتخب المغربي المحلي مطار سلا الرباط وعادوا إلى الحافلة بحقائبهم، بعد انتظار التصريح الجزائري الذي لم يصل.

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وقال مدرب الفريق، عصام الشرعي، في تصريحات صحفية إن “هناك حالة تأثر وأسف في صفوف اللاعبين لعدم الترخيص للإقلاع وعدم المشاركة في المسابقة”.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم (الجامعة الملكية المغربية)، فوزي لقجع، إنه ” من المؤسف أن يتم حرمان لاعبين شباب من حقهم في المشاركة في تظاهرة رياضية قارية استعدوا لها وتوجوها بالوصول إلى المطار الذي يتواجدون فيه منذ أكثر من ثلاث ساعات”.

وكان “لقجع” قد صرح بأن منتخب المغرب مستعد للسفر إلى الجزائر في حال حصوله على رد إيجابي.

وأضاف أن الاتحاد ينتظر الترخيص من طرف الجهاز المنظم بالتنقل انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة، بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية، الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية.

الجزائر تفرض حظرا جويا شاملا على الطيران المغربي

يشار إلى أنه بعد أشهر من التوتر السياسي الذي أفضى إلى إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، قررت الجزائر في سبتمبر/أيلول 2021 إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المغربية، بعد أيام على رفضها تمديد عقد غاز يربطها والرباط بالدول الأوروبية.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان آنذاك إن “المجلس الأعلى للأمن قرار الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي ابتداء من اليوم”.

المصدرتويتر ، فيسبوك ، يوتيوب ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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