حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت.. هل أجري لها تحليل مخدرات؟

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وطن – أثيرت حالة من الجدل في الكويت، بعدما أحيت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، حفلاً غنائياً تعددت ردود الأفعال عليه، لا سيما بسبب الأزمات التي لاحقت شيرين على مدار الفترات الماضية.

وسبب الجدل الذي أثير عن حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت، هي أزمتها الماضية التي تتعلق بتعاطيها المخدرات، وإخضاعها للعلاج في إحدى المصحات.

وطرحت الإعلامية الكويتية مي العيدان سؤالا على وزارة الداخلية في بلادها، قالة في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “السؤال لوزارة الداخلية.. لما دخلت شيرين سويتوا لها اختبار المخدرات ولا عشان مشهورة ومصرية طوفانها . . سؤال نتمنى نسمع جوابه”.

#شيرين_في_الكويت

السؤال ل وزارة الداخليه لما دخلت الحجيه شيرين سويتوا لها اختبار المخدرات ولا عشان مشهوره ومصريه طوفانها . . سؤال نتمنى نسمع جوابه pic.twitter.com/4hpb8RUKlr — مي العيدان (@mayal3eidan) January 12, 2023

شقيق شيرين يعالجها بالقوة من الإدمان

وكان محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين، قد أكد مؤخراً أنه اصطحب معه طاقم طبي متخصص، لإجبار شقيقته على الذهاب إلى المستشفى، وذلك خلال تواجدها في شقة بالتجمع لتعاطي المخدرات بصحبة طليقها الفنان حسام حبيب، والمنتجة سارة الطباخ وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا ودفع محامي شيرين للتقدم ببلاغ للنائب العام.

وسبق أن أكد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عدم مسئولية النقابة عن محاسبة الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد تأكيدات شقيقها و والدتها وزوجها حسام حبيب، تعاطيها مواد مخدرة.

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ورد مصطفى كامل، على سؤال عن عدم معاقبة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد واقعة حجزها في مستشفى للعلاج من المخدرات، قائلا:” لو الدولة أتاحت لي، مع التجديد السنوي في أول شهر يناير، بإجراء تحاليل المخدرات، أنا كده ممكن امشي فيها نص النقابة”.

حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت

وأقامت شيرين عبدالوهاب حفلا غنائيا بدولة الكويت، حيث أحيت الحفل وسط حضور جماهيرى كبير، وقدمت باقة كبيرة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.

وظهرت شيرين عبدالوهاب في الكويت بإطلالة جذابة، وأشعلت المسرح بأفضل أغنياتها التى شكلت علامات فارقة فى مشوارها الفني.

وبدأت شيرين الحفل بأغنية “آه يا ليل، ايه يعنى غرامك ودعنى” وسط تصفيق حار من الجمهور، واتبعتها بأغنية “النفسية”، وأغنية “مشاعر”، و”انت عايش لك وبس”، و”جرح تانى” وأغنية “بص بقى”، و”أنا مش بتاعت الكلام ده”.

شروط حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت

وسبق أن حدد القائمون على الحفل، مجموعة شروط لحضوره، منها أن يكون الحاضرين أكبر من 10 سنوات، وأي شخص أقل من 16 عامًا برفقة شخص بالغ يزيد عمره عن 18 عامًا، و لا يُسمح بكاميرات احترافية أو مسجلات صوت أو فيديو، بالإضافة إلى منع التدخين بالسجائر الإليكترونية، والتزام تام بالتواجد في المقاعد، ومنع الرقص.

أول حفل لشيرين بسبب جدل زيارة فضل شاكر

الحفل، هو الأول الذي تحييه الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد الجدل الذي أثارته زيارتها إلى لبنان، و خضوعها للتحقيق أمام السلطات اللبنانية، عقب زيارتها الفنان فضل شاكر.

وكان مقررًا إقامته في 29 أكتوبر الماضي، قبل ان يتم تأجيله بسبب حجزها في إحدى المصحات لعلاج الإدمان، بناءا على طلب شقيقها.