الجمعة, يناير 13, 2023
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تعامل إنساني فريد من مسن صيني تجاه طائر كاد يتجمد من البرد (فيديو)

الصين تعرضت لموجة برد عاتية حذرت منها السلطات

كتب خالد السعدي
موجة برد الصين watanserb.com
صيني ينقذ طائر كاد أن يتجمد بسبب موجات البرد العاتية التي تضرب الصين
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وطن – انتشر مقطع فيديو، وُصف بأنه مؤثر جدا، ويُظهر تعاملا إنسانيا من قِبل مُسن تجاه طائر تجمدت أرجله من البرد في مقاطعة صينية، في مشهد أثار الكثير من التفاعل.

المقطع الذي تم التقاطه في مقاطعة شينجيانغ شمال غرب الصين، أظهر وجود طائر من نوع Kingfisher تجمدت أرجله على قضيب حديدي، فتدخل المسن على الفور من خلال وضع يده لتدفئة المكان حتى ذاب الجليد وأطلقه للحرية.

تحذيرات صينية من موجة برد عاتية

وكان المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، قد حذر مؤخرا، من التعرض لموجة برد عاتية، وأصدرت إنذارا باللون الأزرق استعدادا لمواجهة هذه الموجة العنيفة.

ويوجد في الصين نظام إنذار من الطقس السيء مكون من أربعة مستويات مرمزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

سياحة الثلج والجليد تنتشر في الصين

في شأن آخر، شهدت الصين استقبال 344 مليون سائح في قطاع السياحة الجليدية خلال موسم الجليد والثلج 2021-2022، وسجل إيرادات بـ 474 مليار يوان، بينما يشهد القطاع حالياً زخماً إيجابياً للنمو.

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وقال داي بين، رئيس الأكاديمية الصينية للسياحة إنه وبفضل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022، والابتكارات السياسية، والترويج من قبل الحكومات على جميع المستويات، ضخّت سياحة الجليد والثلج حيوية في العادات الشعبية التقليدية في جميع أنحاء البلاد، ما جعل الخيارات السياحية وسيناريوهات الاستهلاك للقطاع أكثر تنوعاً.

الصين تستقبل 344 مليون سائح في قطاع السياحة الجليدية خلال موسم الجليد والثلج 2021-2022

وفي الفترة ما بين عامي 2016 إلى 2022، استثمرت الصين نحو 2.88 تريليون يوان في مشاريع البنية التحتية لسياحة الجليد والثلجي.

واعتباراً من نهاية عام 2022، تم تسجيل نحو 9000 شركة ذات صلة في قطاع الجليد والثلج. وفي عام 2022 وحده، تمت إضافة 1460 شركة حديثاً، بزيادة نسبتها 20.1 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للتقرير.

وبحلول نهاية موسم الجليد والثلج 2024-2025، من المتوقع أن يستقبل قطاع السياحة الترفيهية للجليد والثلج في الصين أكثر من 520 مليون زائر، فيما ستتجاوز إيراداته 720 مليار يوان (حوالي 104.5 مليار دولار أمريكي)، ما يجعل القطاع محرك تنمية أساسي للسياحة الشتوية واقتصاد الجليد والثلج.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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