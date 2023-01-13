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بعد شهرين من طلاقه .. كاني ويست يتزوج سراََ من شبيهة كيم كارداشيان (صور)

يُقال إن مغني الراب كاني ويست قد تزوج سراََ من بيانكا سينسوري التي تعمل في شركته"Yeezy"!

كتب ايمان الباجي
بعد شهرين من طلاقه.. كاني ويست يتزوج سراََ من شبيهة كيم كارداشيان (صور) watanserb.com
كاني ويست يتزوج سراََ من شبيهة كيم كارداشيان
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وطنأفادت تقارير أن مغني الراب الأمريكي كاني ويست قد تزوج من مصممة عقارات في حفل خاص، بعد شهرين فقط من طلاقه من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

كاني ويست يتزوج سراََ

ويُقال إن كاني ويست، البالغ من العمر 45 عامًا، قد تزوج سراََ من بيانكا سينسوري والتي تعمل في شركته لبيع الملابس بالتجزئة “Yeezy“.

بيانكا سينسوري

Bianca and Kanye are said to have been wearing rings as a symbol of their commitment

وذكر موقع TMZ المتخصص بأخبار المشاهير، أن الثنائي تزوجا في حفل خاص، من دون أن يسجلاه بشكل قانوني.

ومع ذلك، شوهدا في الأماكن العامة وفي أيديهما خاتما زواج.

كاني ويست وهو يرتدي خاتم زواج في إصبعه

كما رصدت عدسات الكاميرا الثنائي في أحد مطاعم فندق “والدورف أستوريا” في بيفرلي هيلز.

كاني ويست وبيانكا سينسوري
كاني ويست وبيانكا سينسوري

كيف كانت ردة فعل طليقته كيم كارداشيان؟

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وسط هذه الأخبار الجديدة، شاركت زوجة كاني ويست السابقة كيم كارداشيان، البالغة من العمر 42 عامًا، سلسلة من الرسائل المشفرة على خاصية الستوري في إنستغرام، قالت في واحدة منها: “تذكر أن الخراف السوداء دائماً تتحول إلى ماعز. تابع ما تقوم به”.

تزوج كيم وكاني في عام 2014، بعد عامين من المواعدة في عام 2012

وقالت أيضاً: ” الأشخاص الذين يريدونك أن تفوز، سيساعدونك على تحقيق ذلك. تذكر ذلك”.

في الواقع، تزوج كيم وكاني في عام 2014، بعد عامين من المواعدة في عام 2012.

وفي عام 2021، تقدمت كارداشيان بطلب الطلاق من زوجها كاني ويست بعد قرابة سبعة أعوام من الزواج.

كيف تطورت علاقة كاني وبيانكا؟

أصدر كاني الشهر الماضي أغنية جديدة تحت عنوان “Censori Overload”، قيل إنها تكريما لحبه الجديد.

ومع ذلك، يبدو أنه وبيانكا يحاولان البقاء بعيدًا عن الأنظار، حيث تم رصدهما معًا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحضر الثنائي نفس عرض “بالنسياغا” في مايو الفارط، لكن من غير المعروف ما إذا كانا قد ذهبا معًا إلى الحفل، بحسب ما أوردته صحيفة ميرور البريطانية.

المصدرميرور البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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