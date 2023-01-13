اللهيب ارتفع 50 مترا.. لقطات مرعبة ومفزعة لحريق خط غاز في ليتوانيا

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو يوثق لحظة اندلاع حريق مفزع في أحد خطوط أنابيب الغاز في دولة ليتوانيا، في حادث أسفر عن وقف ضخ الغاز بشكل مؤقت.

وفيما أظهر اللقطات، ارتفاع ألسنة اللهب لأكثر من 50 مترا، فقد أكدت شركة “أمبر غريد” المشغلة لنقل الغاز في ليتوانيا، أن انفجارا ضخما أصاب خط أنابيب غاز يربط بين ليتوانيا ولاتفيا.

فيديو متداول :

• انفجار خط أنابيب غاز في #ليتوانيا. pic.twitter.com/mCFX634yw0 — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 13, 2023

وأضافت الشركة، في بيان، أن الحريق أحدث ارتفاعا في أعمدة اللهب منه 50 متراً، ولم يتم تسجيل سقوط ضحايا.

فيما صرح المدير التنفيذي للشركة نيموناس بيكنيوس، بأنه تم فتح تحقيق في ملابسات الحادث، مع التأكد من إمداد المستهلكين بالغاز.

وأضافت الشركة أن خط أنابيب الغاز الذي اندلع فيه الحريق يستُخدم لتزويد شمال ليتوانيا بالغاز ونقله إلى لاتفيا المجاورة.

Lithuania: Report of Gas pipeline blast in northern Lithuania, 250 people told to evacuate -The affected pipeline supplies gas to northern part of #Lithuania and delivers gas to Latvia. -The incident may cause disruptions of gas supply to #Latvia as well as northern Lithuania. pic.twitter.com/KXxXnTCsJH — Abhishek Jha (@abhishekjha157) January 13, 2023

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ارتفاع ضخم لألسنة اللهب

وقالت قناة LRT العامة في ليتوانيا، إن ألسنة اللهب ارتفعت نحو 50 مترًا (160 قدمًا) في الهواء ويمكن رؤيتها على مسافة لا تقل عن 17 كيلومترًا (11 ميلًا).

ونقلت القناة عن الشرطة المحلية قولها إن شرطة منطقة بانيفيجسكي أبغلت عن وقوع انفجار في خط أنابيب غاز في قرية باسفالسكي بمنطقة فينكيمو.

الشركة المشغلة: لا ضحايا في حادث انفجار خط الغاز في ليتوانيا ووقف الضخ مؤقتا

#العربية pic.twitter.com/skucBo1wAP — العربية (@AlArabiya) January 13, 2023

الانفجار وقع قرب طريق سريع

بدوره، صرح جينتوتاس جيغوزينسكاس، عمدة منطقة باسفالسكي، بأن “خط أنابيب غاز الضغط العالي” انفجر بالقرب من طريق باسفالسكي -سياولياي السريع.

وأضاف أن الشعلة تصل إلى ارتفاع كبير، ولا توجد مبان سكنية قريبة، لكن لا أحد يعرف، وفقا للقواعد، لأي مسافة يتوجب إجلاء السكان.

وأشار إلى أن خدمات الطوارئ واصلت العمل على إخماد الحريق، فيما تم استخدام مسارات مرور التفافية، لإبعاد المواطنين عن مكان الحادث.

ليتوانيا حظرت استيراد الغاز الروسي

يُشار إلى أن ليتوانيا حظرت منذ يونيو 2022 استيراد الغاز الروسي رداً على غزو أوكرانيا.

وبعد استعادة استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في 1990 اعتمدت ليتوانيا بشكل كبير على الغاز الروسي حتى تم تشغيل محطة الغاز الطبيعي المسال عام 2014 في كلايبيدا على بحر البلطيق، ثم البدء عام 2022 باستغلال خط أنابيب غاز جديد يربط دول البلطيق الثلاث بشبكة الغاز الأوروبية عبر بولندا.