اللهيب ارتفع 50 مترا.. لقطات مرعبة ومفزعة لحريق خط غاز في ليتوانيا

- Advertisement -

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو يوثق لحظة اندلاع حريق مفزع في أحد خطوط أنابيب الغاز في دولة ليتوانيا، في حادث أسفر عن وقف ضخ الغاز بشكل مؤقت.

وفيما أظهر اللقطات، ارتفاع ألسنة اللهب لأكثر من 50 مترا، فقد أكدت شركة “أمبر غريد” المشغلة لنقل الغاز في ليتوانيا، أن انفجارا ضخما أصاب خط أنابيب غاز يربط بين ليتوانيا ولاتفيا.

وأضافت الشركة، في بيان، أن الحريق أحدث ارتفاعا في أعمدة اللهب منه 50 متراً، ولم يتم تسجيل سقوط ضحايا.

فيما صرح المدير التنفيذي للشركة نيموناس بيكنيوس، بأنه تم فتح تحقيق في ملابسات الحادث، مع التأكد من إمداد المستهلكين بالغاز.

وأضافت الشركة أن خط أنابيب الغاز الذي اندلع فيه الحريق يستُخدم لتزويد شمال ليتوانيا بالغاز ونقله إلى لاتفيا المجاورة.

Lithuania: Report of Gas pipeline blast in northern Lithuania, 250 people told to evacuate

-The affected pipeline supplies gas to northern part of #Lithuania and delivers gas to Latvia.

-The incident may cause disruptions of gas supply to #Latvia as well as northern Lithuania. pic.twitter.com/KXxXnTCsJH

— Abhishek Jha (@abhishekjha157) January 13, 2023