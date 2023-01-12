نرمين الفقي على البحر بإطلالة عالمية بسعر خيالي (شاهد)

- Advertisement -

وطن– شاركت الفنانة المصرية نرمين الفقي، جمهورها، لحظة استمتاعها على شاطئ البحر في الشتاء.

لوي فيتون

وارتدت نرمين الفقي، كما يظهر بالصور التي نشرتها عبر “انستجرام“، بدلة موحدة الطباعة.

نشرت النجمة نرمين الفقي مجموعة من الصور لها وهي تستمتع على شاطئ البحر مرتدية بدلة بطباعة موحدة باللون الأسود.

وتبين أن بدلة نرمين الفقي من علامة لوي فيتون Louis Vuitton الفرنسية العالمية.

ويصل سعر الجاكيت إلى 118 ألف جنيه، ما يعادل 4 ألاف دولار.

أما البنطلون يصل سعره إلى 53 ألف جنيه، أي 1800 دولار.

- Advertisement -

وهذا يعني أن سعر إطلالة نرمين الفقي اقترب من الـ6 ألاف دولار.

نرمين وهالة صدقي في حفل لمجرد

وفي سياق آخر، حرصت نرمين الفقي على حضور حفل الفنان المغربي سعد لمجرد، الذي أقيم قبل أيام في مدينة شرم الشيخ.

وظهرت نرمين الفقي بفيديو وهي برفقة أصدقائها في الحفل. بينما كانت تغني وتتفاعل مع أغاني سعد لمجرد في الحفل.

كما حضرت الفنانة هالة صدقي حفل سعد لمجرد، وهو ما عرضها لانتقادات واسعة واتهامات بدعمها الاغتصاب والتحرش.

وطنك الثاني

لكن هالة صدقي تجاهلت تلك الانتقادات، ونشرت فيديو عبر انستجرام، يجمعها وأولادها بسعد لمجرد، في كواليس الحفل.

وكتبت هالة: “أقوى حفلة وأجمل دعاية لشرم الشيخ من أقوى وأحب المطربين لقلبي. الرائع سعد لمجرد المطرب العالمي، نورت مصر وكلنا في انتظار المزيد من الحفلات في وطنك الثاني. لأن لك جمهور كبير منتظرك ومنتظر المزيد من الحفلات، مزيد من النجاح لأبناء المغرب”.

أبو العروسة

الجدير بالذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقي، مشاركتها في بطولة الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة الذي عرض قبل موسم دراما رمضان 2022. وهو من بطولة سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، كارولين عزمي، وغيرهم من الفنانين.

وعن مشاركتها في مسلسل “بعد النهاية”، قالت نرمين، إن العمل مختلف عليها، والدور لأول مرة تشارك فيه.

وأردفت: “دوري في مسلسل بعد النهاية دا أول مرة أعمله في حياتي، وهو مسلسل ساسبينس، وأنا لأول مرة أظهر في دور مثل هذا العمل”.