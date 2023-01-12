موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة 2023 في نهائي السوبر الإسباني

وطن- يترقب عشاق كرة القدم في أرجاء المعمورة، الأحد، موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة 2023، للمنافسة على اللقب في نهائي كأس السوبر الإسباني.
ويستضيف ملعب “الملك فهد”، مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، القوية والمثيرة للعشاق ومحبي كرة القدم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).
موعد الكلاسيكو القادم بتوقيت السعودية
كما وسيكون الكلاسيكو بتوقيت فلسطين ومصر. عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
نهائي #السوبر_الإسباني_بالرياض 🇪🇸🏆
🏟 كلاسيكو العالم في الدرة
📆 الأحد (15 يناير)
⏱10 مساءً
📺 #SSC pic.twitter.com/ICIm7c1Ynh
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 12, 2023
أما بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وعمان، ستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.
القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة
وسينقل مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، على قنوات (SCC) الرياضية السعودية المشفرة، على القمر الصناعي (النايل سات).
🔜 💪 خصمنا في نهائي كأس السوبر الإسباني هو برشلونة @fcbarcelona_ara!#SuperSupercopa pic.twitter.com/HWeaI4ZfjS
— ريال مدريد (@realmadridarab) January 12, 2023
وكان فريق ريال مدريد (الملكي) قد وصل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على فالنسيا (الخفافيش)، بركلات الترجيح 4-3. عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.
كما وحقق غريمه التقليدي برشلونة (البلوغرانا)، الفوز على ريال بيتيس، بركلات الترجيح 4-2. بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.
معلق مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة 2023
ومن المتوقع أن يعلق على مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، على قنوات (SCC) الرياضية السعودية، المعلق السعودي فهد العتيبي أو عبد الله الغامدي.
🚆 موكب الحكومة! @Benzema | #SuperSupercopa pic.twitter.com/88lUnjwDrA
— ريال مدريد (@realmadridarab) January 12, 2023
ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023. برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة.
1️⃣ نمبر وان 🙌
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 12, 2023
يذكر بأن فريق برشلونة أكثر الفرق الإسبانية تتويجاً بلقب كأس السوبر الإسباني. برصيد 13 لقباً، لكن غريمه التقليدي ريال مدريد كان آخر المتوجين بهذا اللقب الموسم المنصرم.