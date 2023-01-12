موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة 2023 في نهائي السوبر الإسباني

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وطن- يترقب عشاق كرة القدم في أرجاء المعمورة، الأحد، موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة 2023، للمنافسة على اللقب في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويستضيف ملعب “الملك فهد”، مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، القوية والمثيرة للعشاق ومحبي كرة القدم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

موعد الكلاسيكو القادم بتوقيت السعودية

كما وسيكون الكلاسيكو بتوقيت فلسطين ومصر. عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أما بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وعمان، ستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

وسينقل مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، على قنوات (SCC) الرياضية السعودية المشفرة، على القمر الصناعي (النايل سات).

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وكان فريق ريال مدريد (الملكي) قد وصل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على فالنسيا (الخفافيش)، بركلات الترجيح 4-3. عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

كما وحقق غريمه التقليدي برشلونة (البلوغرانا)، الفوز على ريال بيتيس، بركلات الترجيح 4-2. بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

معلق مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة 2023

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، على قنوات (SCC) الرياضية السعودية، المعلق السعودي فهد العتيبي أو عبد الله الغامدي.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023. برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

يذكر بأن فريق برشلونة أكثر الفرق الإسبانية تتويجاً بلقب كأس السوبر الإسباني. برصيد 13 لقباً، لكن غريمه التقليدي ريال مدريد كان آخر المتوجين بهذا اللقب الموسم المنصرم.