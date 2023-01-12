الخميس, يناير 12, 2023
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مشاهدة بث مباراة السعودية وعمان مباشر يلا شوت اليوم

منافسات ختام دور مجموعات كأس خليجي 25 العراق

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة يث مباراة السعودية وعمان مباشر watanserb.com
مشاهدة يث مباراة السعودية وعمان مباشر
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وطن- مشاهدة بث مباراة السعودية وعمان يلا شوت اليوم، في ختام دور مجموعات كأس خليجي 25 على أرض ملعب (نادي الميناء) الأولمبي، في مدينة البصرة العراقية.

وستذاع المباراة كالعادة على جميع القنوات العراقية المحلية، والقنوات العربية الخليجية، أبرزها قنوات الرياضية السعودية وبين سبورت والكأس وأبو ظبي وغيرها.

بث مباراة السعودية وعمان مباشر يلا شوت اليوم

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توقيت بث مباراة السعودية وعمان في خليجي 25

وستكون توقيت مباراة السعودية وعمان، مع ختام منافسات كأس الخليج العربي 2023 لدور المجموعات، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والعراق.

بينما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، ستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً، ولكن بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

حكم مباراة السعودية وعمان
حكم مباراة السعودية وعمان
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أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الرابعة عصراً.

معلق مباراة السعودية وعمان في خليجي 25

كما وسيعلق على مباراة السعودية وعمان، في ختام منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 العراق، على قنوات (الشارقة) الرياضية، المعلق الإماراتي عبد الحميد الجسمي.

توقيت مباراة السعودية وعمان
توقيت مباراة السعودية وعمان

ترتيب السعودية وعمان في كأس الخليج 2023

ويحتل منتخب عمان في وصافة جدول ترتيب دور مجموعات خليجي 25. برصيد 4 نقاط، متساوياً بذلك مع المتصدر العراق بنفس عدد النقاط.

كما وجاء المنتخب المنافس السعودية، في ثالث جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط حتى الآن.

يشار إلى أن أمور المجموعة الأولى ستحسم تأهل منتخبين، الخميس، بالعبور إلى دور نصف نهائي كأس الخليج 2023 العراق.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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