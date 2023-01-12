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وطن- مشاهدة بث مباراة السعودية وعمان يلا شوت اليوم، في ختام دور مجموعات كأس خليجي 25 على أرض ملعب (نادي الميناء) الأولمبي، في مدينة البصرة العراقية.

وستذاع المباراة كالعادة على جميع القنوات العراقية المحلية، والقنوات العربية الخليجية، أبرزها قنوات الرياضية السعودية وبين سبورت والكأس وأبو ظبي وغيرها.

بث مباراة السعودية وعمان مباشر يلا شوت اليوم

وسنستعرض عليكم متابعينا الأعزاء، روابط مشاهدة بث مباراة السعودية وعمان مباشر يلا شوت اليوم، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

توقيت بث مباراة السعودية وعمان في خليجي 25

وستكون توقيت مباراة السعودية وعمان، مع ختام منافسات كأس الخليج العربي 2023 لدور المجموعات، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والعراق.

📸 رجال "الأحمر" يكملون جاهزيتهم لمواجهة السعودية، بحصة مسائية على أرضية الملعب الفرعي لمدينة البصرة الرياضية.#خليجي25 #خليجي_زين25 pic.twitter.com/vWRcUkx8RQ — الاتحاد العماني لكرة القدم (@OmanFA) January 11, 2023

بينما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، ستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً، ولكن بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الرابعة عصراً.

معلق مباراة السعودية وعمان في خليجي 25

كما وسيعلق على مباراة السعودية وعمان، في ختام منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 العراق، على قنوات (الشارقة) الرياضية، المعلق الإماراتي عبد الحميد الجسمي.

ترتيب السعودية وعمان في كأس الخليج 2023

ويحتل منتخب عمان في وصافة جدول ترتيب دور مجموعات خليجي 25. برصيد 4 نقاط، متساوياً بذلك مع المتصدر العراق بنفس عدد النقاط.

الأخضر يلاقي منتخب عمان غدًا ضمن الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي 25 🏆🇸🇦.

🔗 https://t.co/gh2CzOngSX .#معاك_يالأخضر | #خليجي_25 pic.twitter.com/N43WJ5dT71 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 11, 2023

كما وجاء المنتخب المنافس السعودية، في ثالث جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط حتى الآن.

يشار إلى أن أمور المجموعة الأولى ستحسم تأهل منتخبين، الخميس، بالعبور إلى دور نصف نهائي كأس الخليج 2023 العراق.