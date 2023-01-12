مؤثر.. رد فعل والد التوأم السيامي العراقي بعد نجاح عملية الفصل (فيديو)

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وطن- وثق مقطع فيديو مؤثر فرحة أب عراقي وهو يسجد شكرا لله على نجاح عملية فصل ابنيه “التوأم السيامي العراقي”، في عملية معقدة ونادرة شهدها أحد المشافي السعودية، الأربعاء.

وأجرى أطباء سعوديون عملية فصل للتوأم السيامي العراقي “عمر” وعلي” على أربعة مراحل تكلل آخرها بالنجاح.

والد #التوأم_السيامي_العراقي "عمر وعلي" يسجد شكرا لله بعد انتهاء المرحلة الرابعة أهم مرحلة في عملية الفصل.

pic.twitter.com/dQ9E0cYQae — بندر العويمري (@bandar__W) January 12, 2023

كان يراقب العملية عبر شاشة وعند نجاحها سجد شكراً لله

وبحسب الفيديو المتداول يظهر عدد من الأطباء من كاميرا مراقبة داخل غرفة العمليات وهم يقومون بإجراء عملية الفصل.

ويظهر الأب داخل صالة مجاورة وهو يراقب العملية ثم يسجد على الأرض باكياً، قبل أن يقترب منه أحد الأشخاص ويحاول رفعه، ويسمع وهو يقول له” الحمد لله الحمد لله”.

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ويستمر الأب بالبكاء وهو يقول “يارب لك الحمد”، وترى زوجته إلى جانبه في مشهد تال وهي تحاول أن تواسيه وتخفف عنه.

عملية فصل التوأم السيامي العراقي “علي وعمر”

ونجحت عملية فصل التوأم السيامي العراقي “علي وعمر” ابني محمد عبدالله جاسم، بمشاركة 27 من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر التمريضية والفنية، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني.

وأعلن الدكتور عبدالله الربيعة في تصريحات خاصة لـموقع “العربية نت ” الخميس الماضي، أن فصل التوأم السيامي في المرحلة الرابعة، وستكون هناك مرحلة خامسة.

وأوضح الدكتور الربيعة حينها أن العملية الجراحية من المتوقع أن تُجرى على ست مراحل وتستغرق 11 ساعة، مشيرًا إلى أن نسبة نجاح العملية 70% بسبب التصاق التوأم بمنطقة أسفل الصدر والبطن. وأنهما يشتركان في الكبد والقنوات الصفراوية والأمعاء.

مضيفاً أن مرحلة فصل الكبد تعتبر مرحلة حساسة في عملية فصل التوأم السيامي العراقي “عمر وعلي” كونها مرحلة دقيقة.

فحوص دقيقة وممدات للجلد

وكان الدكتور “عبدالله الربيعة” قد صرح أن التوأمين “علي” و”عمر” خطط لعمليتهما منذ وصول التوأم في سبتمبر من العام الماضي. وخلال الشهور الماضية كان الفريق الطبي يقوم بالفحوصات الدقيقة وقام فريق جراحة التجميل-كما قال- بزرع ممدات للجلد وزيادة حجمه وتغطية الفراغ بعد الفصل.

وأضاف أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية الفصل على ست مراحل وتستغرق العملية 11 ساعة.

وتابع أن هناك مراحل حساسة وهي عملية فصل الكبد وبالأخص القنوات الصفراوية نظراً لصغر حجمها ودقتها.

وتعد هذه العملية هي الحالة الخامسة لفصل توأم سيامي من جمهورية العراق، وتعد الحالة رقم 54 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة منذ عام 1990، كما أن البرنامج قام بدراسة وتقييم 127 حالة من 23 دولة.