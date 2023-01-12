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لواء سعودي يثير السخرية بقصة عن معركته مع طبق طائر بسماء المملكة (فيديو)

رواية اللواء الطيار المتقاعد فهد العطاوي للإعلامي جاسم العثمان عبر برنامجه "مع جاسم" أثارت سخرية واسعة عبر مواقع التواصل في المملكة

كتب خالد الأحمد
الطيار فهد بن غازي العطاوي watanserb.com
الطيار السعودي فهد بن غازي العطاوي يروي قصته مع جسم غريب في سماء السعودية
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وطن– روى ضابط سعودي متقاعد برتبة طيار، قصةً أثارت سخرية واسعة حول دخوله في معركة قتالية مع طبق طائر في سماء المملكة العربية السعودية عام 1994، خلال ما وصفها بحصة تدريبية بطائرته من نوع إف 15 تابعة للقوات الجوية السعودية آنذاك.

صادف جسماً غريباً لم يتمكن من التعرف إليه

وزعم اللواء الطيار فهد بن غازي العطاوي، للإعلامي “جاسم العثمان”، عبر برنامجه “مع جاسم”، أنه كان يقود الطائرة ذات ليلة، عندما صادف جسماً غريباً إلى الآن لم يتمكن من التعرف إليه، “هل هي طائرة، أو “يوفو” طبق طائر، أم جني لا يدري”، حسب قوله.

وأردف “العطاوي” في روايته التي أثارت سخرية واسعة بين السعوديين على مواقع التواصل، أنّ عدداً من الزملاء كانوا معه في أثناء الحادثة، ومنهم الطيار أحمد عسيري، وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية، والطيار ناصر الصمان القحطاني. وهو من قال له باللهجة القحطانية الجنوبية: “فهد أفلح”، أي انجُ بنفسك عندما رآه يتصارع مع الكائن الغريب، ولو لم يمتثل لنصيحته لكان الآن غير موجود، حسب رواية الطيار المتقاعد.

وكشف أنه سجّل الحادثة في دفتر يومياته لساعات الطيران ومشاهداته؛ حيث يوجد لكل رحلة سجل خاص باللون الأزرق. أما هذه الحادثة كما قال، فقد دوّنها باللون الأحمر، وقال إن ما حصل معه لا يمكن تصديقه.

سخرية النشطاء من رواية اللواء السعودي

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وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول القصة الغريبة من نوعها، بين مصدّق ومشكّك.

وعلّق مغرد في هذا السياق مخاطباً اللواء العطاوي بنبرة ساخرة: “واجهت أطباقاً طائرة ودمرتها بالرشاش الصاهر والرزة المزدوجة.. ثم جلست على حافة الكرة الأرضية بانتظار فيغا وغاندال”.

وكتب آخر: “هذا الله يسلمك واجه طبق مندي طائر وخلص عليه … وبعدها صحى من النوم”.

بينما قال “فهد”: “الاطباق الطائرة حقيقة لكنها مجهولة تفاصيلها عنا ، وهناك ملف سري ضخم لدى الحكومة الاميركية حولها”.

مركبات مجهولة

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أنشأت في حزيران يونيو 2021 فريق عمل معني بالظواهر الجوية الغريبة، للنظر في المركبات المجهولة التي تشاهد وهي تحلّق في الجو.

وقال البنتاغون في بيان له وقتها، إنّ مهمة الفريق هي “الكشف عن هذه الحوادث وتحليلها وتصنيفها، بالإضافة إلى “اكتساب معرفة أعمق” عن “طبيعة وأصل” الصحون الطائرة.

وتم تقديم نسخة سرية من تقرير الفريق إلى أعضاء مجلس الشيوخ في وقت سابق. وقال مسؤولون لم يتمّ الكشف عن أسمائهم لوسائل إعلام أمريكية، إنّ التقرير لم يعثر على أيّ دليل على نشاط كائنات فضائية، لكن لم يستبعده أيضاً.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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