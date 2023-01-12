لواء سعودي يثير السخرية بقصة عن معركته مع طبق طائر بسماء المملكة (فيديو)

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وطن– روى ضابط سعودي متقاعد برتبة طيار، قصةً أثارت سخرية واسعة حول دخوله في معركة قتالية مع طبق طائر في سماء المملكة العربية السعودية عام 1994، خلال ما وصفها بحصة تدريبية بطائرته من نوع إف 15 تابعة للقوات الجوية السعودية آنذاك.

صادف جسماً غريباً لم يتمكن من التعرف إليه

وزعم اللواء الطيار فهد بن غازي العطاوي، للإعلامي “جاسم العثمان”، عبر برنامجه “مع جاسم”، أنه كان يقود الطائرة ذات ليلة، عندما صادف جسماً غريباً إلى الآن لم يتمكن من التعرف إليه، “هل هي طائرة، أو “يوفو” طبق طائر، أم جني لا يدري”، حسب قوله.

طيار مقاتل سعودي ، يحكي قصة غريبة حدثت له

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ملحوظة|

الاطباق الطائرة حقيقة لكنها مجهولة تفاصيلها عنا ، وهناك ملف سري ضخم لدى الحكومة الاميركية حولها pic.twitter.com/A2vJyOIwYB — 𓃮فهد (@fmabumoha) January 11, 2023

وأردف “العطاوي” في روايته التي أثارت سخرية واسعة بين السعوديين على مواقع التواصل، أنّ عدداً من الزملاء كانوا معه في أثناء الحادثة، ومنهم الطيار أحمد عسيري، وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية، والطيار ناصر الصمان القحطاني. وهو من قال له باللهجة القحطانية الجنوبية: “فهد أفلح”، أي انجُ بنفسك عندما رآه يتصارع مع الكائن الغريب، ولو لم يمتثل لنصيحته لكان الآن غير موجود، حسب رواية الطيار المتقاعد.

وكشف أنه سجّل الحادثة في دفتر يومياته لساعات الطيران ومشاهداته؛ حيث يوجد لكل رحلة سجل خاص باللون الأزرق. أما هذه الحادثة كما قال، فقد دوّنها باللون الأحمر، وقال إن ما حصل معه لا يمكن تصديقه.

برنامج #واحد_مع_جاسم

مواطن مخلص نذر نفسه لخدمة الدين والوطن والملك

اللواء طيار ركن ( متقاعد ) فهد بن غازي العطاوي @RangerSaudi

كان سلاحه F-15 والآن سلاحه الكلمة والقلم دفاعاً عن وطنه الحبيب المملكة العربية السعودية 🇸🇦

انتظرونا الثلاثاء 9 مساءً على 👇https://t.co/80ATJkl5Ab pic.twitter.com/W9AGDxImEq — جاسم العثمان (@JAlOthman1) January 9, 2023

سخرية النشطاء من رواية اللواء السعودي

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وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول القصة الغريبة من نوعها، بين مصدّق ومشكّك.

وعلّق مغرد في هذا السياق مخاطباً اللواء العطاوي بنبرة ساخرة: “واجهت أطباقاً طائرة ودمرتها بالرشاش الصاهر والرزة المزدوجة.. ثم جلست على حافة الكرة الأرضية بانتظار فيغا وغاندال”.

اللواء كندرة سيكيورتي فهد العطاوي: واجهت أطباقاً طائرة 🛸 🛸🛸 ودمرتها بالرشاش الصاهر والرزة المزدوجة ✊🏼✊🏼 😂😂😂😂💔 ثم جلست على حافة الكرة الأرضية بانتظار فيغا و غاندال 😂😂💔 pic.twitter.com/C8fsFdlvMn — مش عزمي (@notazmiqtr) January 11, 2023

وكتب آخر: “هذا الله يسلمك واجه طبق مندي طائر وخلص عليه … وبعدها صحى من النوم”.

بينما قال “فهد”: “الاطباق الطائرة حقيقة لكنها مجهولة تفاصيلها عنا ، وهناك ملف سري ضخم لدى الحكومة الاميركية حولها”.

طيار مقاتل سعودي ، يحكي قصة غريبة حدثت له

–

—

ملحوظة|

الاطباق الطائرة حقيقة لكنها مجهولة تفاصيلها عنا ، وهناك ملف سري ضخم لدى الحكومة الاميركية حولها pic.twitter.com/A2vJyOIwYB — 𓃮فهد (@fmabumoha) January 11, 2023

مركبات مجهولة

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أنشأت في حزيران يونيو 2021 فريق عمل معني بالظواهر الجوية الغريبة، للنظر في المركبات المجهولة التي تشاهد وهي تحلّق في الجو.

وقال البنتاغون في بيان له وقتها، إنّ مهمة الفريق هي “الكشف عن هذه الحوادث وتحليلها وتصنيفها، بالإضافة إلى “اكتساب معرفة أعمق” عن “طبيعة وأصل” الصحون الطائرة.

وتم تقديم نسخة سرية من تقرير الفريق إلى أعضاء مجلس الشيوخ في وقت سابق. وقال مسؤولون لم يتمّ الكشف عن أسمائهم لوسائل إعلام أمريكية، إنّ التقرير لم يعثر على أيّ دليل على نشاط كائنات فضائية، لكن لم يستبعده أيضاً.