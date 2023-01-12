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لحظة طعن ريحانة بن شية على يد أحد طلابها بالجزائر وأول ظهور (شاهد)

أثارت حادثة طعن المدرسة الجزائرية ريحانة بن شية بخنجر داخل المدرسة على يد أحد طلابها موجة غضب واسعة في الجزائر

كتب خالد الأحمد
ريحانة بن شية watanserb.com
ريحانة بن شية
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وطن- أقدم طالب جزائري، الأربعاء، على طعن مدرّسة اللغة العربية التي تدرسه، وتدعى “ريحانة بن شية”، التي تعمل بإحدى مدارس الطور المتوسط بولاية باتنة (شرقي الجزائر) بخنجر خلف ظهرها، بسبب استدعاء المدرسة سابقا لولي أمره جراء سلوكه المشاغب.

وأثارت الواقعة استنكاراً واسعاً في أوساط الجزائريين وخاصة أنها ليس الحادثة الأولى من نوعها في البلاد.

ريحانة أرسلت لوالده لتخبره بسلوكياته فتلقت طعنة في الظهر

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، بصور تظهر فيها الأستاذة ريحانة بن شية بلباس التدريس، وقد تم طعنها بسكين في الظهر.

طعن الأستاذة ريحانة بن شية بالسكين في الظهر
طعن الأستاذة ريحانة بن شية بالسكين في الظهر

ليتبين بعد ذلك أن أحد تلاميذها الذي يدرس في السنة الرابعة متوسط بنفس المؤسسة، هو من قام بهذه الفعلة الشنيعة، في حادثة خلفت استياء عارما.

ونقلت صحيفة “النهار” الجزائرية عن وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس بولاية باتنة قوله، إن الاعتداء على المعلمة ريحانة وقع من قبل القاصر “ع. هـ” وهو تلميذ في السنة الرابعة متوسط، بنفس المؤسسة.

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وأوضح المصدر أن الضحية كانت قد قامت باستدعاء ولي التلميذ في العاشرة صباحا من نهار، الأربعاء، لتخبره بسلوكيات ابنه.

وفي منتصف نهار نفس اليوم، وبينما كانت المدرسة ريحانة بن شية بالقرب من الإدارة، اقترب منها الطالب في فناء المدرسة وهو يحمل بيده خنجرا ذا مقبض خشبي ليوجه لها ضربة في ظهرها ويلوذ بالفرار.

وأشارت النيابة إلى أن المدرسة الضحية التي طعنها الطالب، تم نقلها إلى مستشفى “نقاوس” ثم إلى المركز الاستشفائي الجامعي بباتنة لخطورة الإصابة المعقدة، حيث أجريت لها عملية جراحية واستطاع الفريق الطبي إخراج الخنجر وحالتها حاليا مستقرة.

الأستاذة ريحانة بن شية
الأستاذة ريحانة بن شية تم نقلها الى مستشفى نقاوس

وتداول ناشطون فيديوهات صورا للمعلمة ريحانة بن شية، وثقت أول ظهور لها من داخل المستشفى بعد تعرضها للطعن.

مفاجأة.. الطالب يتعاطى مخدرات

هذا وتم توقيف المشتبه به وهو محل تحقيق في الوقائع ووفق المتداول، فإن التلميذ يتعاطى حبوبًا للهلوسة، فيما قام والده بتسليمه للجهات الأمنية.

وقال وزير التعليم الجزائري، عبد الحكيم بلعابد، في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية إن الأستاذة ريحانة التي تعرضت لطعنة خنجر على يد تلميذها، ستكون بخير.

معلنا في الوقت ذاته فتح تحقيق في الحادثة التي شغلت الرأي العام منذ يومين، ووصف “بلعابد” الحادثة بالشنيعة و”الشاذة”، وكشف أن وزارته أمرت بفتح تحقيق في ملابسات القضية.

الأستاذة ريحانة بن شية
الأستاذة ريحانة بن شية

وعلى المستوى الشعبي أثارت حادثة طعن المعلمة ريحانة بن شية، من قبل أحد طلابها استياءاً عارماً لدى الجزائريين على مواقع التواصل “تويتر” الذين استنكروا الواقعة، مطالبين بإعادة النظر في المنظومة التربوية.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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