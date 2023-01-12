لحظة طعن ريحانة بن شية على يد أحد طلابها بالجزائر وأول ظهور (شاهد)

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وطن- أقدم طالب جزائري، الأربعاء، على طعن مدرّسة اللغة العربية التي تدرسه، وتدعى “ريحانة بن شية”، التي تعمل بإحدى مدارس الطور المتوسط بولاية باتنة (شرقي الجزائر) بخنجر خلف ظهرها، بسبب استدعاء المدرسة سابقا لولي أمره جراء سلوكه المشاغب.

وأثارت الواقعة استنكاراً واسعاً في أوساط الجزائريين وخاصة أنها ليس الحادثة الأولى من نوعها في البلاد.

ريحانة أرسلت لوالده لتخبره بسلوكياته فتلقت طعنة في الظهر

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، بصور تظهر فيها الأستاذة ريحانة بن شية بلباس التدريس، وقد تم طعنها بسكين في الظهر.

ليتبين بعد ذلك أن أحد تلاميذها الذي يدرس في السنة الرابعة متوسط بنفس المؤسسة، هو من قام بهذه الفعلة الشنيعة، في حادثة خلفت استياء عارما.

نعتقد مخطئين أن المربية #ريحانة هي من تلقت طعنة غادرة من تلميذها، ولكن مدرستنا هي من تلقت هذه الطعنة.

أسرنا، مساجدنا…… كلها طعنت ، أردنا تطوير مناهج التعليم فخسرنا مناهج التربية السليمة…

لنكن منصفين ونعترف اننا جيل فشل في تربية ابنائه… #ريحانة_بن_شية#الجزائر pic.twitter.com/uY0fQX25Nf — 🇩🇿3ali 🇵🇸 3ali🇩🇿 (@3ali02) January 12, 2023

ونقلت صحيفة “النهار” الجزائرية عن وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس بولاية باتنة قوله، إن الاعتداء على المعلمة ريحانة وقع من قبل القاصر “ع. هـ” وهو تلميذ في السنة الرابعة متوسط، بنفس المؤسسة.

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وأوضح المصدر أن الضحية كانت قد قامت باستدعاء ولي التلميذ في العاشرة صباحا من نهار، الأربعاء، لتخبره بسلوكيات ابنه.

وفي منتصف نهار نفس اليوم، وبينما كانت المدرسة ريحانة بن شية بالقرب من الإدارة، اقترب منها الطالب في فناء المدرسة وهو يحمل بيده خنجرا ذا مقبض خشبي ليوجه لها ضربة في ظهرها ويلوذ بالفرار.

ماذا يجري في حظيرة #شان_قريحة؟

استشهاد الأستاذة #ريحانة_بن_شية التي طعنت بسكين أمام أنظار الثلاميذ، من طرف ثلميذ إبن #عقيد في #الجيش_الجزائري، بداخل القسم بولاية #باتنة—#الجزائر–القوة الضاربة.

إنا لله وإنا إليه راجعون

الحادث اول تعليق pic.twitter.com/7FKyln4P1e — Afrique l'Adulte (@lafriqueadulte) January 11, 2023

وأشارت النيابة إلى أن المدرسة الضحية التي طعنها الطالب، تم نقلها إلى مستشفى “نقاوس” ثم إلى المركز الاستشفائي الجامعي بباتنة لخطورة الإصابة المعقدة، حيث أجريت لها عملية جراحية واستطاع الفريق الطبي إخراج الخنجر وحالتها حاليا مستقرة.

وتداول ناشطون فيديوهات صورا للمعلمة ريحانة بن شية، وثقت أول ظهور لها من داخل المستشفى بعد تعرضها للطعن.

أول ظهور لها بعد حادثة الطـ ـعن

الأستاذة #ريحانة_بن_شية تطمئن الجزائريين

الحمد لله 🤲🏼 pic.twitter.com/h1ttS0YNJ7 — 🇩🇿 محمد 25 ۞ (@cirtamann) January 12, 2023

مفاجأة.. الطالب يتعاطى مخدرات

هذا وتم توقيف المشتبه به وهو محل تحقيق في الوقائع ووفق المتداول، فإن التلميذ يتعاطى حبوبًا للهلوسة، فيما قام والده بتسليمه للجهات الأمنية.

وقال وزير التعليم الجزائري، عبد الحكيم بلعابد، في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية إن الأستاذة ريحانة التي تعرضت لطعنة خنجر على يد تلميذها، ستكون بخير.

الأستاذة " #ريحانة_بن_شية "

التي تعرضت للطعن بخنجر من طرف تلميذ يدرس

عندها بالقسم في متوسطة بـ تاكسلانت ولاية باتنة .

تُطمئِن وزير التربية عند زيارته لها بالمستشفى.

الحمد لله على سلامتها . #جواد_الجابر pic.twitter.com/GfwcxdZQYf — 👑 جواد الجابر 👑 (@djawa55d) January 12, 2023

معلنا في الوقت ذاته فتح تحقيق في الحادثة التي شغلت الرأي العام منذ يومين، ووصف “بلعابد” الحادثة بالشنيعة و”الشاذة”، وكشف أن وزارته أمرت بفتح تحقيق في ملابسات القضية.

وعلى المستوى الشعبي أثارت حادثة طعن المعلمة ريحانة بن شية، من قبل أحد طلابها استياءاً عارماً لدى الجزائريين على مواقع التواصل “تويتر” الذين استنكروا الواقعة، مطالبين بإعادة النظر في المنظومة التربوية.