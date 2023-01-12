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“سرقتي قلبي فاتقي الله فيه”..شيخ جزائري يتغزل بوزيرة على الهواء (فيديو)

الشيخ الجزائري محمد الصالح الصديق ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتغزل بوزيرة الثقافة صورية مولوجي

كتب فهمي الورغمي
محمد الصالح الصديق و صورية مولوجي watanserb.com
وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية صورية مولوجي
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وطن – انتشر مقطع فيديو عبر السوشيال ميديا، للشيخ الجزائري “محمد الصالح الصديق” وهو يخاطب وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية “صورية مولوجي”، بكلمات وُصفت بالغزل، حيث قال لها بحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية “سرقتِ قلبي فاتقي الله فيه”.

شيخ جزائري يتغزل بوزرة الثقافة على الملأ

وفي سياق الندوة الصحفية التي حضرها الشيخ الجزائري “محمد الصالح الصديق“، توجه بخطابه إلى وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية “صورية مولوجي” بكلمات غزلية.

وقال الشيخ الجزائري بحسب ما رصدت (وطن): “وليس هناك عيب لهذه الوزيرة، إلا عيب واحد أذكره لكم، وهي أنها تسرق القلوب”.

وتابع متغزلا بها على الهواء: “تسرق القلوب بأعمالها، وأشهد أنها سرقت قلبي”.

وأضاف الشيخ المحبوب في أوساط الجزائرين وسط تصفيق الحضور: “وليس لي إلا قلب واحد، ومنه أتجه إليها وأقول لها: اتقي الله في قلبي”.

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وكان حضور الشيخ الجزائري “محمد الصالح الصديق”، بصفته ضيف شرف، على هامش فعاليات منتدى الكتاب الذي نظمته وزارة الثقافة والفنون الجزائرية بحضور الوزيرة “صورية مولوجي”، بقصر الثقافة مفدي زكريا، أمس الأربعاء.

كلمات الشيخ الرقيقة والجميلة، لاقت تفاعلا واسعا في أوساط الجزائرين، واختلفت ردود الأفعال حولها بين منتقد وساخر وبين من رأى فيها تعبيرا غزليا عفويا.

انتقادات وسخرية من غزل الشيخ الجزائري

رأى البعض أن كلام الشيخ الجزائري، يندرج في إطار محاباته للوزيرة بوصفها رمزا للسلطة، مؤكدين أن كلامه ليس إلا مجاملة للسلطة في الجزائر.

وكتبت صاحبة حساب على توتير باسم “نادرة” تعليقا على كلام الشيخ: “قال: “سرقت قلبي بأعمالها.. هذه ليست مشاعر حب وإنما مشاعر الشيتة، حتى العالم الجزائري صار يجامل ويحابي السلطة”.

بينما قالت المغردة “فوزية أمين” في السياق: “اتقي الله ياشيخ كان الأحرى بك أن تتغزل بـ مفدي زكاريا الشاعر الجزائري وهو أيضاً شاعر الثورة الجزائرية ومؤلف نشيدها الوطني ….قتله خونة الثورة..”.

ومفدي زكرياء (1908-1977) هو شاعر جزائري عرف بلقب شاعر الثورة الجزائرية، ومؤلف النشيد الوطني الجزائري «قسما».

وعلى العكس من ذلك، جاءت باقي التعليقات على كلام الشيخ مناصرة لما قاله.

ومنها: أن “الشيخ محمد الصالح الصديق اسم على مسمى نحسبه صالحا و صديقا في أفعاله و أقواله و لا نزكيه على الله…أما بعض تأويلات كلامه فلا أحسبها إلا “لعب الذر”.

من جانبها، وصفت رجاء الصديق، ابنة الشيخ محمد الصالح الصديق، منتقدي والدها بـ “مرضى النفوس” معتبرة أنه يتعرض لهجمة شرسة منذ قوله تلك الكلمات.

وعبر حسابها على فيسبوك كتبت تقول: “والدي الشيخ محمد الصالح الصديق العلامة والمجاهد والاديب يتعرض لحملة تشهير خطيرة من بعض الحثالات ومرضى النفوس…من يحب الشيخ فليقل كلمة حق او ليصمت الى الابد!”

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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