“سرقتي قلبي فاتقي الله فيه”..شيخ جزائري يتغزل بوزيرة على الهواء (فيديو)

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وطن – انتشر مقطع فيديو عبر السوشيال ميديا، للشيخ الجزائري “محمد الصالح الصديق” وهو يخاطب وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية “صورية مولوجي”، بكلمات وُصفت بالغزل، حيث قال لها بحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية “سرقتِ قلبي فاتقي الله فيه”.

شيخ جزائري يتغزل بوزرة الثقافة على الملأ

وفي سياق الندوة الصحفية التي حضرها الشيخ الجزائري “محمد الصالح الصديق“، توجه بخطابه إلى وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية “صورية مولوجي” بكلمات غزلية.

وقال الشيخ الجزائري بحسب ما رصدت (وطن): “وليس هناك عيب لهذه الوزيرة، إلا عيب واحد أذكره لكم، وهي أنها تسرق القلوب”.

الشيخ الأديب محمد الصالح الصديق يتغزل بوزيرة الثقافة ويقول لها أمام الملأ : "فقد سرقتِ قلبي فاتقي الله فيه "😳🙆‍♂️ pic.twitter.com/oGECtTdkLY — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) January 11, 2023

وتابع متغزلا بها على الهواء: “تسرق القلوب بأعمالها، وأشهد أنها سرقت قلبي”.

وأضاف الشيخ المحبوب في أوساط الجزائرين وسط تصفيق الحضور: “وليس لي إلا قلب واحد، ومنه أتجه إليها وأقول لها: اتقي الله في قلبي”.

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وكان حضور الشيخ الجزائري “محمد الصالح الصديق”، بصفته ضيف شرف، على هامش فعاليات منتدى الكتاب الذي نظمته وزارة الثقافة والفنون الجزائرية بحضور الوزيرة “صورية مولوجي”، بقصر الثقافة مفدي زكريا، أمس الأربعاء.

كلمات الشيخ الرقيقة والجميلة، لاقت تفاعلا واسعا في أوساط الجزائرين، واختلفت ردود الأفعال حولها بين منتقد وساخر وبين من رأى فيها تعبيرا غزليا عفويا.

انتقادات وسخرية من غزل الشيخ الجزائري

رأى البعض أن كلام الشيخ الجزائري، يندرج في إطار محاباته للوزيرة بوصفها رمزا للسلطة، مؤكدين أن كلامه ليس إلا مجاملة للسلطة في الجزائر.

وكتبت صاحبة حساب على توتير باسم “نادرة” تعليقا على كلام الشيخ: “قال: “سرقت قلبي بأعمالها.. هذه ليست مشاعر حب وإنما مشاعر الشيتة، حتى العالم الجزائري صار يجامل ويحابي السلطة”.

قال: سرقت قلبي بأعمالها.

هذه ليست مشاعر حب وإنما مشاعر الشيتة، حتى العالم الجزائري صار يجامل ويحابي السلطة. — نَاظِرة (@Nadra_azi) January 12, 2023

بينما قالت المغردة “فوزية أمين” في السياق: “اتقي الله ياشيخ كان الأحرى بك أن تتغزل بـ مفدي زكاريا الشاعر الجزائري وهو أيضاً شاعر الثورة الجزائرية ومؤلف نشيدها الوطني ….قتله خونة الثورة..”.

ومفدي زكرياء (1908-1977) هو شاعر جزائري عرف بلقب شاعر الثورة الجزائرية، ومؤلف النشيد الوطني الجزائري «قسما».

وعلى العكس من ذلك، جاءت باقي التعليقات على كلام الشيخ مناصرة لما قاله.

ومنها: أن “الشيخ محمد الصالح الصديق اسم على مسمى نحسبه صالحا و صديقا في أفعاله و أقواله و لا نزكيه على الله…أما بعض تأويلات كلامه فلا أحسبها إلا “لعب الذر”.

الشيخ محمد الصالح الصديق اسم على مسمى نحسبه صالحا و صديقا في أفعاله و أقواله و لا نزكيه على الله…أما بعض تأويلات كلامه فلا أحسبها إلا "لعب الذر" — medabfiras (@abfirasm) January 12, 2023

من جانبها، وصفت رجاء الصديق، ابنة الشيخ محمد الصالح الصديق، منتقدي والدها بـ “مرضى النفوس” معتبرة أنه يتعرض لهجمة شرسة منذ قوله تلك الكلمات.

وعبر حسابها على فيسبوك كتبت تقول: “والدي الشيخ محمد الصالح الصديق العلامة والمجاهد والاديب يتعرض لحملة تشهير خطيرة من بعض الحثالات ومرضى النفوس…من يحب الشيخ فليقل كلمة حق او ليصمت الى الابد!”