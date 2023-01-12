دنيا بطمة بملابس “فتيات ليل” وحذاءها حديث الجمهور (شاهد)

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وطن– أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جدلاً واسعاً بصورة جديدة جريئة من مدينة طنجة شمال المغرب.

حذاء غريب

وظهرت دنيا بطمة في الصورة التي نشرتها عبر “انستجرام“، بفستان أسود ضيق وقصير جداً يكشف جسدها بوضوح.

وتركت دنيا شعرها الأسود الطويل منسدلاً على كتفيها، وبدا أطول من فستانها.

وما لفت أنظار المتابعين، هو الحذاء الذي استكملت دنيا بطمة إطلالتها به.

ملابس فتيات ملاهي الليل

فقد ارتدت الفنانة المغربية حذاءً زهري اللون بكعب ضخم جداً أثار سخرية متابعي دنيا. فكتبت إحداهن: “أعيريني هذا الحذاء لأطل به على مستقبلي”.

وسخر آخر معقباً: “مع دنيا ميش هتقدر تغمض عنيك”.

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وشبه آخر ملابسها بملابس فتيات الكباريهات، وكتب: “دنيا انت فنانة عظيمة لكن هده الإطلالة عيب وعار على جمهورك خلي هدا اللباس لأصحاب الكباريهات لا يليق بأم للطفلتين”.

بينما اتهمتها متابعة بتقليد الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، وكتبت :” لبستو بلقيس قبل منك .شي مرات الموضة تكون تافهة وهلاك بعيدة على الاناقة وتشترى بتمن غالي”.

طلاق دنيا بطمة

ومنذ قرار المحكمة الابتدائية بمراكش، والذي قضى بطلاقها من زوجها البحريني محمد الترك، تنشر دنيا بطمة صوراً وفيديوهات بملابس جريئة.

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

ونشرت الفنانة في وقت سابق، مقطع فيديو، وهي تمارس التمارين الرياضية، بملابس جريئة، وأرفقت الفيديو بتعليق: “Be a strong woman -كوني امرأة قوية”.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد أصدرت حكماً بحبس المنتج البحريني محمد الترك 3 شهور، وتغريمه 3 آلاف درهم في اتهامه بالتحريض على الفساد في قضية مع زوجته السابقة الفنانة المغربية دُنيا بطمة.

وأدانت المحكمة المواطنة المغربية وصال، التي كانت معه في قضية خيانته لأم بنتيه، بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 3000 درهم.

نفسي طويل

وحكم على عبدالمغيث المتهم بالتقاط صور ومقاطع مرئية للترك ووصال، لحساب دنيا بطمة، ونشرها دون موافقتهما، بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وقال محمد الترك في تعليق على حسابه بانستغرام: “مبروك الجولة الأولى.. المعركة لا تربح من الجولة الأولى باقي جولات كثيرة ونفسي طويل” .

وبحسب وسائل إعلام مغربية، أصدرت المحكمة حكمَها بعد جلسات عدة انطلقت بعدما اشتدّ الخلاف بين الزوجين منذ شهور قليلة.