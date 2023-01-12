تشكيلة منتخب قطر ضد الإمارات والتوقيت في كأس خليجي 25

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وطن- يخوض منتخب قطر المباراة القوية أمام نظيره الإمارات، الجمعة، في منافسات ختام دور مجموعات كأس خليجي 25 العراق.

ويستضيف ملعب (نادي الميناء) الأولمبي، مباراة قطر ضد الإمارات، الحاسمة للعنابي القطري من أجل العبور إلى دور نصف نهائي كأس الخليج العربي 2023، المقامة بنسختها ال25، في مدينة البصرة العراقية.

تشكيلة منتخب قطر ضد الإمارات

وسيدخل المدرب البرتغالي برونو بينهيرو، المدير الفني للمنتخب القطري، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الإمارات، في ختام منافسات دور مجموعات خليجي 25، كما يلي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

دفاع العنابي القطري: همام أحمد، طارق سليمان، جاسم جابر، إسماعيل محمد.

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خط الوسط: علي أسد، عاصم ماديبو، محمد وعد عبد الوهاب.

مركز الهجوم: عمرو عبد الفتاح سراج، أحمد علاء الدين، تميم العبد الله.

توقيت مباراة قطر والإمارات في كأس خليجي 25

وستنطلق صافرة بداية مباراة قطر والإمارات في ختام دور مجموعات كأس الخليج العربي 2023 العراق، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العراق وقطر والسعودية ودول الخليج العربي.

بطولة #خليجي_زين25 🏆 قطر – الامارات

🗓️ الجمعة 13 يناير 2023

🕖 18:00 بتوقيت الدوحة

🏟 استاد الميناء الأولمبي #العنابي 💪 pic.twitter.com/2xow1EwJdM — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 11, 2023

كما وستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة السابعة مساءً، ولكن بتوقيت مصر والقدس الشريف، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة بين كلا المنتخبين في كأس الخليج 2023.

معلق مباراة قطر ضد الإمارات

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة مباراة قطر والإمارات في منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023، على قنوات الشارقة الإماراتية، المعلق الإماراتي عبد الحميد الجسمي.

وكان العنابي القطري، قد تلقى الخسارة في الجولة الماضية أمام حامل اللقب البحرين، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات كأس الخليج 2023 العراق.

كما وودع منتخب الإمارات، البطولة الخليجية، بعد الخسارة أمام الكويت بهدف نظيف دون رد في الجولة الثانية الماضية.

ترتيب المجموعة الثانية من دور مجموعات خليجي 25

وجاء ترتيب المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 ” خليجي 25“، كما يلي:

(1) البحرين (حامل اللقب) 6 نقاط.

(2) قطر (العنابي) 3 نقاط.

(3) الكويت (الأزرق) 3 نقاط.

(4) الإمارات (الأبيض) بدون نقاط.