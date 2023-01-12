الخميس, يناير 12, 2023
الرئيسيةرياضةتشكيلة منتخب قطر ضد الإمارات والتوقيت في كأس خليجي 25
رياضة

تشكيلة منتخب قطر ضد الإمارات والتوقيت في كأس خليجي 25

منافسات الجولة الختامية من دور مجموعات كأس الخليج 2023 العراق

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب قطر ضد الإمارات في خليجي 25 watanserb.com
تشكيلة منتخب قطر ضد الإمارات في خليجي 25
- Advertisement -

وطن- يخوض منتخب قطر المباراة القوية أمام نظيره الإمارات، الجمعة، في منافسات ختام دور مجموعات كأس خليجي 25 العراق.

ويستضيف ملعب (نادي الميناء) الأولمبي، مباراة قطر ضد الإمارات، الحاسمة للعنابي القطري من أجل العبور إلى دور نصف نهائي كأس الخليج العربي 2023، المقامة بنسختها ال25، في مدينة البصرة العراقية.

تشكيلة منتخب قطر ضد الإمارات

وسيدخل المدرب البرتغالي برونو بينهيرو، المدير الفني للمنتخب القطري، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الإمارات، في ختام منافسات دور مجموعات خليجي 25، كما يلي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

دفاع العنابي القطري: همام أحمد، طارق سليمان، جاسم جابر، إسماعيل محمد.

- Advertisement -

خط الوسط: علي أسد، عاصم ماديبو، محمد وعد عبد الوهاب.

مركز الهجوم: عمرو عبد الفتاح سراج، أحمد علاء الدين، تميم العبد الله.

توقيت مباراة قطر والإمارات في كأس خليجي 25

وستنطلق صافرة بداية مباراة قطر والإمارات في ختام دور مجموعات كأس الخليج العربي 2023 العراق، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العراق وقطر والسعودية ودول الخليج العربي.

كما وستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة السابعة مساءً، ولكن بتوقيت مصر والقدس الشريف، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة بين كلا المنتخبين في كأس الخليج 2023.

معلق مباراة قطر ضد الإمارات

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة مباراة قطر والإمارات في منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023، على قنوات الشارقة الإماراتية، المعلق الإماراتي عبد الحميد الجسمي.

وكان العنابي القطري، قد تلقى الخسارة في الجولة الماضية أمام حامل اللقب البحرين، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات كأس الخليج 2023 العراق.

نجوم منتخب قطر
نجوم منتخب قطر

كما وودع منتخب الإمارات، البطولة الخليجية، بعد الخسارة أمام الكويت بهدف نظيف دون رد في الجولة الثانية الماضية.

ترتيب المجموعة الثانية من دور مجموعات خليجي 25

وجاء ترتيب المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 ” خليجي 25“، كما يلي:

(1) البحرين (حامل اللقب) 6 نقاط.

(2) قطر (العنابي) 3 نقاط.

تدريبات منتخب الإمارات
تدريبات منتخب الإمارات

(3) الكويت (الأزرق) 3 نقاط.

(4) الإمارات (الأبيض) بدون نقاط.

المصدروطن + صفحة منتخب قطر + صفحة منتخب الإمارات + كأس الخليج 2023
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

تشكيلة المنتخب السعودي ضد عمان في كأس الخليج 2023

رياضة

تشكيلة منتخب العراق أمام اليمن في كأس الخليج 2023

رياضة

ترتيب دور مجموعات خليجي 25 العراق بعد نهاية الجولة الثانية

رياضة

كأس الخليج 2023 العراق: قطر تخسر أمام البحرين والكويت تُقصي الإمارات (شاهد)

رياضة

بث مباشر مباراة قطر والبحرين اليوم يلا شوت في خليجي 25

رياضة

مشاهدة مباراة الكويت والإمارات بث مباشر اليوم في كأس الخليج 2023

رياضة

بالصدارة.. العراق تفوز على السعودية واليمن أول المودعين لخليجي 25 (شاهد)

رياضة

تشكيلة منتخب قطر والبحرين في منافسات كأس الخليج 2023

رياضة

بث مباشر مباراة عمان واليمن اليوم في خليجي 25

الهدهد

أفضل من افتتاح مونديال قطر.. عماني يشيد بتنظيم خلجيحي 25 (فيديو)

رياضة

تشكيلة العراق والسعودية والتوقيت في كأس الخليج 25

رياضة

السعودية وقطر في الصدارة .. ترتيب مجموعات كأس الخليج 2023

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إلهام شاهين تدخل على الخط وتهاجم الشيخ “الشعرواي” والمدافعين عنه..بماذا وصفتهم؟!

ميمي حريقة.. سورية في مصر حافظة لكتاب الله وتمارس الدعارة!

سمكة تونة ضخمة تقتل نفسها بسبب فلاش كاميرا (شاهد)

صناديق خليجية تدخلت في وقت حاسم لإنقاذ الجنيه المصري بعد انهياره..هل ستتدخل مجدداً؟

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 بعد فوز باريس سان جيرمان على أنجيه

ملكة جمال كرواتيا بمايوه التايجر تتحدى هيفاء وهبي وياسمين صبري! (شاهد)

أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ.. تفاعل مصري واسع مع مقولة سلمان العودة بعد انهيار الجنيه!

بعد تهجمه على زيدان.. رئيس الاتحاد الفرنسي لوغريت يترك منصبه وفضيحة جنسية في انتظاره

هبة عبوك تُشعل النار في المغرب بعد تداول صور لها ستغضب الملك شخصياً

الإعلامي محمد الباز يهاجم عمرو أديب ويصفه بالعميل السعودي.. لماذا؟!(شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC