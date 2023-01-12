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وطن- حافظ حامل اللقب باريس سان جيرمان في التربع على عرش صدارة ترتيب الدوري الفرنسي 2023، بعد فوزه على أنجيه بهدفين نظيفين دون مقابل، مع نهاية الجولة ال18.

وحقق باريس سان جيرمان الانتصار ال15 في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لهذا الموسم، كان آخرها على منافسه أنجيه.

فوز باريس سان جيرمان على أنجيه

وأحرز باريس سان جيرمان (البي أس جي)، الهدف الأول في الدقيقة ال5 عن طريق اللاعب هوغو ايكتيكي.

كما وعزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدف التقدم الثاني، عند الدقيقة ال72 لصالح الفريق الباريسي في المباراة داخل شباك منافسه أنجيه.

🔝📺 #PSGSCO ملخص فوز باريس سان جيرمان 🆚 @AngersSCO (2-0) في حديقة الأمراء 🏟️

pic.twitter.com/eVPMVPUJ7q — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 11, 2023

وشهدت مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه، تفوق باريس سان جيرمان على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 9 تسديدات والاستحواذ بنسبة 67%.

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كما وجاء عدد تسديدات الفريق المنافس أنجيه، إلى 6 تسديدات فقط، بينما وصلت نسبه استحواذه على الكرة إلى 33%.

كما وسيلتقي باريس سان جيرمان في المباراة القادمة، الأحد، أمام منافسه رين، في منافسات الجولة ال19 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

🔢 ليو ميسي صنع 18 هدفاً في الدوري الفرنسي هذا الموسم (8 أهداف و10 تمريرات حاسمة). وفي المجموع، في المسابقات كافة، صنع 52 هدفاً في 54 مباراة (24 هدفاً و28 تمريرة حاسمة) بقميص باريس سان جيرمان. ❤️💙 pic.twitter.com/oc2frr6Uch — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 11, 2023

ترتيب الدوري الفرنسي 2023

كما وجاء ترتيب الدوري الفرنسي 2023، بعد فوز باريس سان جيرمان على أنجيه، مع نهاية الجولة ال18، على النحو الآتي:

(1) باريس سان جيرمان 47 نقطة.

(2) لانس 41 نقطة.

(3) أولمبيك مارسيليا 39 نقطة.

(4) رين 34 نقطة.

(5) موناكو 34 نقطة.

(6) لوريان 32 نقطة.

(7) ليل 31 نقطة.

(8) أولمبيك ليون 25 نقطة .

(9) كيلر مونت 25 نقطة.

(10) نيس 24 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2023

وآتى جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2022 -2023، مع نهاية الجولة ال18، كما يلي:

(1) كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 13 هدفاً.

(2) نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان) 11 هدفاً.

(3) موفي (لوريان) 11 هدفاً.

(4) الكسندر لاكازيتي (أولمبيك ليون) 10 أهداف.

(5) لويس أوبيندا (لانس) 9 أهداف.