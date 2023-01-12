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رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 بعد فوز باريس سان جيرمان على أنجيه

باريس سان جيرمان يحافظ على عرش الصدارة مع نهاية الجولة ال18 للدوري الفرنسي

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الفرنسي 2023 watanserb.com
مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه
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وطن- حافظ حامل اللقب باريس سان جيرمان في التربع على عرش صدارة ترتيب الدوري الفرنسي 2023، بعد فوزه على أنجيه بهدفين نظيفين دون مقابل، مع نهاية الجولة ال18.

وحقق باريس سان جيرمان الانتصار ال15 في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لهذا الموسم، كان آخرها على منافسه أنجيه.

فوز باريس سان جيرمان على أنجيه

وأحرز باريس سان جيرمان (البي أس جي)، الهدف الأول في الدقيقة ال5 عن طريق اللاعب هوغو ايكتيكي.

كما وعزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدف التقدم الثاني، عند الدقيقة ال72 لصالح الفريق الباريسي في المباراة داخل شباك منافسه أنجيه.

وشهدت مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه، تفوق باريس سان جيرمان على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 9 تسديدات والاستحواذ بنسبة 67%.

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كما وجاء عدد تسديدات الفريق المنافس أنجيه، إلى 6 تسديدات فقط، بينما وصلت نسبه استحواذه على الكرة إلى 33%.

احتفال نجوم باريس سان جيرمان بعد فوزه على أنجيه
احتفال نجوم باريس سان جيرمان بعد فوزه على أنجيه

كما وسيلتقي باريس سان جيرمان في المباراة القادمة، الأحد، أمام منافسه رين، في منافسات الجولة ال19 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ترتيب الدوري الفرنسي 2023

كما وجاء ترتيب الدوري الفرنسي 2023، بعد فوز باريس سان جيرمان على أنجيه، مع نهاية الجولة ال18، على النحو الآتي:

(1) باريس سان جيرمان 47 نقطة.

(2) لانس 41 نقطة.

(3) أولمبيك مارسيليا 39 نقطة.

(4) رين 34 نقطة.

(5) موناكو 34 نقطة.

مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه
مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه

(6) لوريان 32 نقطة.

(7) ليل 31 نقطة.

(8) أولمبيك ليون 25 نقطة .

(9) كيلر مونت 25 نقطة.

(10) نيس 24 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2023

وآتى جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2022 -2023، مع نهاية الجولة ال18، كما يلي:

(1) كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 13 هدفاً.

(2) نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان) 11 هدفاً.

باريس سان جيرمان وأنجيه في الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان وأنجيه في الدوري الفرنسي

(3) موفي (لوريان) 11 هدفاً.

(4) الكسندر لاكازيتي (أولمبيك ليون) 10 أهداف.

(5) لويس أوبيندا (لانس) 9 أهداف.

المصدروطن + الدوري الفرنسي تويتر + صفحة باريس سان جيرمان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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