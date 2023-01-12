بث مباشر مباراة قطر والإمارات اليوم يلا شوت في خليجي 25

- Advertisement -

وطن- بث مباشر مباراة قطر والإمارات اليوم يلا شوت، في ختام منافسات دور مجموعات بطولة خليجي 25 العراق.

ويستضيف ملعب (نادي الميناء الأولمبي)، مباراة قطر والإمارات، مع ختام منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة)، والعراق والسعودية.

توقيت مباراة قطر والإمارات

كما وستكون المباراة بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، فستكون في تمام الساعة السابعة مساءً.

فيما ستكون المباراة الحاسمة بين قطر والإمارات، في تمام الساعة الرابعة عصراً، بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس.

ويتنافس منتخب العنابي القطري مع نظيره الكويتي، على بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس الخليج 2023. برفقة حامل اللقب البحرين الذي حسم تأهله من الجولة الثانية الماضية.

بث مباشر مباراة قطر والإمارات اليوم يلا شوت

- Advertisement -

وستبث أحداث مباراة قطر والإمارات، على العديد من وسائل الإعلام العراقية المحلية، وكذلك القنوات العربية الخليجية المفتوحة للجميع، من أبرزها بين سبورت والكأس ودبي والشارقة الإماراتية وغيرها.

بطولة #خليجي_زين25 🏆 قطر – الامارات

🗓️ الجمعة 13 يناير 2023

🕖 18:00 بتوقيت الدوحة

🏟 استاد الميناء الأولمبي #العنابي 💪 pic.twitter.com/2xow1EwJdM — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 11, 2023

كما ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، روابط بث مباشر مباراة قطر والإمارات اليوم يلا شوت، على النحو الآتي:

معلق مباراة قطر والإمارات في خليجي 25 العراق

وسيعلق على مباراة قطر والإمارات، في ختام دور مجموعات خليجي 25 العراق، على قنوات الشارقة الرياضية الإماراتية، المعلق الإماراتي عبد الحميد الجسمي.

وكان المنتخب القطري (العنابي)، قد تلقى الخسارة أمام البحرين. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، كما و تلقى منتخب الإمارات الخسارة أمام الكويت بهدف نظيف دون رد.

بدأت تتضح ملامح المربع الذهبي لـ 🏆 #خليجي_زين25 من يُكمل العقد الليلة؟ 🧐 pic.twitter.com/2b2upxpkst — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 13, 2023

ويحتل العنابي القطري وصافة ترتيب المجموعة. برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع الكويت صاحب المركز الثالث، وخلف المتصدر البحرين برصيد 6 نقاط.

كما وجاء منتخب الإمارات (الأبيض)، في أدنى جدول ترتيب المجموعة الثانية، الذي ودع البطولة من الجولة الماضية بعد الخسارة الثانية على التوالي في البطولة الخليجية أمام الكويت بدون أي من النقاط حتى الآن.