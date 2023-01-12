بث مباراة العراق واليمن مباشر اليوم في كأس الخليج 2023

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وطن- يترقب عشاق كرة القدم الخليجية والعربية، بث مباراة العراق واليمن مباشر اليوم، في ختام منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023، المقامة بنسختها ال25 في مدينة البصرة العراقية.

وستحسم 3 منتخبات خليجية بطاقة العبور إلى دور نصف نهائي كأس الخليج العربي 2023، برفقة حامل اللقب البحرين، الذي حسم تأهله من الجولة الماضية بعد فوزه الثاني في العنابي القطري بهدفين مقابل هدف وحيد.

بث مباراة العراق واليمن مباشر

ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، روابط بث مباراة العراق واليمن مباشر، بجودة عالية وبدون تقطيع، في ختام دور مجموعات كأس الخليج 2023 العراق، كما يلي:

وكان منتخب العراق (أسود الرافدين)، الفوز على السعودية (الصقور الخضر)، بهدفين نظيفين دون رد في الجولة الثانية الماضية.

كما وودع المنتخب اليمني (النسور اليمنية)، الخسارة الثانية على التوالي في البطولة الخليجية، أمام عمان بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

معلق مباراة العراق واليمن في كأس الخليج 2023

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وسيعلق على مجريات مباراة العراق واليمن، في منافسات الجولة الثالثة والختامية من دور كأس الخليج 2023 العراق، المعلق عامر الطنيجي على قنوات(الشارقة) الرياضية الإماراتية.

كما وستبدأ المباراة بين كلا المنتخبين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والعراق ودول الخليج العربي.

بينما بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون المباراة عند الساعة الخامسة مساءً، أما بتوقيت عمان والإمارات فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.

ترتيب العراق واليمن في كأس الخليج 2023 العراق

ويتصدر منتخب العراق (أسود الرافدين)، جدول ترتيب المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس الخليج العربي 2023 برصيد 4 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع الوصيف عمان صاحب المركز الثاني.

منتخبنا الوطني يتصدر ترتيب فرق المجموعة الاولى بختام الجولة الثانية من منافسات خليجي 25 عقب فوزه على نظيره السعودي بهدفين دون رد. pic.twitter.com/bryR9encbU — IRAQ F.A. (@IRAQFA) January 9, 2023

كما وجاء منتخب اليمن (النسور) في أدنى ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط.