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رياضة

بث مباراة العراق واليمن مباشر اليوم في كأس الخليج 2023

منافسات ختام دور مجموعات كأس الخليج 2023 العراق

كتب فارس أبو شيحة
بث مباراة العراق واليمن في كأس الخليج 2023 watanserb.com
بث مباراة العراق واليمن في كأس الخليج 2023
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وطن- يترقب عشاق كرة القدم الخليجية والعربية، بث مباراة العراق واليمن مباشر اليوم، في ختام منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023، المقامة بنسختها ال25 في مدينة البصرة العراقية.

وستحسم 3 منتخبات خليجية بطاقة العبور إلى دور نصف نهائي كأس الخليج العربي 2023، برفقة حامل اللقب البحرين، الذي حسم تأهله من الجولة الماضية بعد فوزه الثاني في العنابي القطري بهدفين مقابل هدف وحيد.

بث مباراة العراق واليمن مباشر

ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، روابط بث مباراة العراق واليمن مباشر، بجودة عالية وبدون تقطيع، في ختام دور مجموعات كأس الخليج 2023 العراق، كما يلي:

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العراق واليمن اليوم بث مباشر أسطورة لايف (اضغط هنا)

وكان منتخب العراق (أسود الرافدين)، الفوز على السعودية (الصقور الخضر)، بهدفين نظيفين دون رد في الجولة الثانية الماضية.

كما وودع المنتخب اليمني (النسور اليمنية)، الخسارة الثانية على التوالي في البطولة الخليجية، أمام عمان بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

تدريبات منتخب اليمن
تدريبات منتخب اليمن

معلق مباراة العراق واليمن في كأس الخليج 2023

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وسيعلق على مجريات مباراة العراق واليمن، في منافسات الجولة الثالثة والختامية من دور كأس الخليج 2023 العراق، المعلق عامر الطنيجي على قنوات(الشارقة) الرياضية الإماراتية.

كما وستبدأ المباراة بين كلا المنتخبين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والعراق ودول الخليج العربي.

حكم مباراة العراق واليمن اليوم
حكم مباراة العراق واليمن اليوم

بينما بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون المباراة عند الساعة الخامسة مساءً، أما بتوقيت عمان والإمارات فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.

ترتيب العراق واليمن في كأس الخليج 2023 العراق

ويتصدر منتخب العراق (أسود الرافدين)، جدول ترتيب المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس الخليج العربي 2023 برصيد 4 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع الوصيف عمان صاحب المركز الثاني.

كما وجاء منتخب اليمن (النسور) في أدنى ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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