بالبوركيني.. ملكة جمال البحرين إيفلين عبدالله تشعل المواقع (شاهد)

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وطن – أطلت ملكة جمال البحرين إيفلين عبدالله خليفة، بملابس محتشمة خلال جولة استعراض ملابس السباحة بالحفل التمهيدي لانتخاب ملكة جمال الكون 2022، الذي أُقيم مساء، الأربعاء، في “لويزيانا” الأمريكية.

إيفلين عبد الله خليفة ملكة جمال البحرين

وظهرت عارضة الأزياء البحرينية إيفلين عبد الله خليفة، خلال حفل استقبال المشاركات وعددهن 86 من دول مختلفة، في مسابقة ملكة جمال العالم التي أقميت بولاية لوزيانا الأمريكية.

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وشاركت إيفلين عبر حسابها على انستغرام صورا ومقاطع فيديو لها بينما أطلت، في جولة عرض أزياء لملابس السباحة، مرتدية “بوركيني” باللون الوردي، فوقه رداء حمل رسالة باللغة الإنجليزية.

وجاء في نص الرسالة/ “يجب أن تكون النساء العربيات حاضرات.. ويمكن للنساء المسلمات المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون”.

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كما كُتب على الرداء الوردي أيضا عبارة “المساواة” باللغة العربية، وكانت ظاهرة بشكل واضح.

View this post on Instagram A post shared by Miss Universe Bahrain (@missuniversebahrain)

توجهت إيفلين للحضور، بحيث أصبح ردائها أمام الكاميرات وفيه ظهرت رسالتها التي جاء فيها: “يجب أن تكون النساء العربيات حاضرات.. ويمكن للنساء المسلمات المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون”.

وقالت إيفلين ملكة جمال البحرين في تصريحات لاحقة لصحيفة “ذا ناشونال” الأمريكية: “هناك الكثير من العوامل التي شجعتني على اتخاذ قرار المنافسة في هذه المسابقة، أبرزها كسر الصور النمطية”.

وتابعت: “المرأة العربية لطيفة وشجاعة ومستعدة لمواجهة تحديات الحياة، ويمكن أن تصبح ملكة جمال بكل تواضع”.

View this post on Instagram A post shared by Miss Universe Bahrain (@missuniversebahrain)

من هي إيفلين عبدالله خليفة ملكة جمال البحرين؟

ولدت إيفلين عبد الله خليفة، لأب بحريني وأم روسية وهي عازفة بيانو محترفة وحاصلة على دورات في الرقص والتايكواندو.

تصف الشابة نفسها بالشغوفة بالتعليم وتعتقد أنه لم يفت الأوان بعد لتعلم شيء جديد في الحياة.

View this post on Instagram A post shared by Miss Universe Bahrain (@missuniversebahrain)

تخرجت إيفلين عبد الله خليفة في مجال العلوم المالية والمصرفية، وتتابع دروسًا عبر الإنترنت لإتقان مهاراتها في اللغة العربية والإنجليزية بالإضافة إلى علم النفس.

كما قامت بأداء أعمال عرض دعائي حيث لعبت دور البطولة في إعلان مكياج لـ Dior.