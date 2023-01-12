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بالبوركيني.. ملكة جمال البحرين إيفلين عبدالله تشعل المواقع (شاهد)

ملكة جمال البحرين إيفلين عبد الله خليفة ظهرت وهي ترتدي البوركيني في مسابقة عالمية ووجهت رسالة تضامن مع المرأة المسلمة

كتب فهمي الورغمي
إيفلين عبد الله خليفة مسابقة ملكة جمال الكون watanserb.com
ملكة جمال البحرين إيفلين عبدالله خليفة
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وطن – أطلت ملكة جمال البحرين إيفلين عبدالله خليفة، بملابس محتشمة خلال جولة استعراض ملابس السباحة بالحفل التمهيدي لانتخاب ملكة جمال الكون 2022، الذي أُقيم مساء، الأربعاء، في “لويزيانا” الأمريكية.

إيفلين عبد الله خليفة ملكة جمال البحرين

وظهرت عارضة الأزياء البحرينية إيفلين عبد الله خليفة، خلال حفل استقبال المشاركات وعددهن 86 من دول مختلفة، في مسابقة ملكة جمال العالم التي أقميت بولاية لوزيانا الأمريكية.

وشاركت إيفلين عبر حسابها على انستغرام صورا ومقاطع فيديو لها بينما أطلت، في جولة عرض أزياء لملابس السباحة، مرتدية “بوركيني” باللون الوردي، فوقه رداء حمل رسالة باللغة الإنجليزية.

وجاء في نص الرسالة/ “يجب أن تكون النساء العربيات حاضرات.. ويمكن للنساء المسلمات المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون”.

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كما كُتب على الرداء الوردي أيضا عبارة “المساواة” باللغة العربية، وكانت ظاهرة بشكل واضح.

توجهت إيفلين للحضور، بحيث أصبح ردائها أمام الكاميرات وفيه ظهرت رسالتها التي جاء فيها: “يجب أن تكون النساء العربيات حاضرات.. ويمكن للنساء المسلمات المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون”.

وقالت إيفلين ملكة جمال البحرين في تصريحات لاحقة لصحيفة “ذا ناشونال” الأمريكية: “هناك الكثير من العوامل التي شجعتني على اتخاذ قرار المنافسة في هذه المسابقة، أبرزها كسر الصور النمطية”.

إيفلين عبد الله خليفة مسابقة ملكة جمال الكون
ولدت إيفلين عبد الله خليفة لأب بحريني وأم روسية

وتابعت: “المرأة العربية لطيفة وشجاعة ومستعدة لمواجهة تحديات الحياة، ويمكن أن تصبح ملكة جمال بكل تواضع”.

من هي إيفلين عبدالله خليفة ملكة جمال البحرين؟

ولدت إيفلين عبد الله خليفة، لأب بحريني وأم روسية وهي عازفة بيانو محترفة وحاصلة على دورات في الرقص والتايكواندو.

تصف الشابة نفسها بالشغوفة بالتعليم وتعتقد أنه لم يفت الأوان بعد لتعلم شيء جديد في الحياة.

تخرجت إيفلين عبد الله خليفة في مجال العلوم المالية والمصرفية، وتتابع دروسًا عبر الإنترنت لإتقان مهاراتها في اللغة العربية والإنجليزية بالإضافة إلى علم النفس.

كما قامت بأداء أعمال عرض دعائي حيث لعبت دور البطولة في إعلان مكياج لـ Dior.

المصدرانستغرام + ذا ناشونال - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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