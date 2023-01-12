الخميس, يناير 12, 2023
الرئيسيةالهدهدإلهام شاهين تدخل على الخط وتهاجم الشيخ "الشعرواي" والمدافعين عنه..بماذا وصفتهم؟!
الهدهد

إلهام شاهين تدخل على الخط وتهاجم الشيخ “الشعرواي” والمدافعين عنه..بماذا وصفتهم؟!

إلهام شاهين رأن أن آراء الشعرواي مناسبة للعصر الجاهلي

كتب شيراز ماضي
إلهام شاهين watanserb.com
إلهام شاهين
- Advertisement -

وطن- دخلت الفنانة المصرية المثيرة للجدل، إلهام شاهين، على خط الهجوم على الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي، واصفة آراؤه بأنها تناسب عصر الجاهلية، رافضة تقديم عمل فني يجسد شخصيته.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات لموقع “القاهرة24“:” أنا شفت له فيديوهات وآراء لا تناسب العصر كانت تناسب عصر الجاهلية زي إباحة ضرب المراة وترك المريض بلا علاج حتى يموت، وقتل تارك الصلاة، واللي يتجوز مسيحية لا يعاملها بالحسنى، فكلامه ده غير مناسب للعصر، وآراء لا تناسب المجتمع ولا أهمية من تقديم سيرته”.

وأضافت: “من الممكن تقديم سيرة عالم مهم زي مجدي يعقوب مهم خارج مصر وجوه مصر وعالج وأنقذ حياة ناس، فهو عالم وشخصية مهمة أو كاتب مهم زي نجيب محفوظ، هؤلاء شخصيات قدوة للمجتمع بكل آرائهم وأفكارهم “.

إلهام شاهين تتصف داعمي “الشعراوي” بالجهلة

ولم يتوقف هجوم إلهام شاهين على الشيخ “الشعراوي” فقط، بل امتد لمؤيديه ولمدافعين عنه، واصفة إياهم لم يتلوقا العالم الكافي للحكم عليه.

وقالت: هما موافقين يضربوا زوجاتهم وموافقين على ختان البنات وزواج القاصرت وإن الراجل يتجوز كذا واحدة ولو ما عجبتوش يطلقها، ده بيرضي ذكوريتهم فدي آراء لمستوى معين لا يحصل على كفايته من العلم والثقافة.”

إلهام شاهين تتصف داعمي الشعراوي بالجهلة
إلهام شاهين تتصف داعمي الشعراوي بالجهلة

هجوم سابق

وليست هذه المرة الاولى التي تهاجم فيها إلهام شاهين، الشيخ محمد متولي الشعرواي، فقد سبق وان شنت شنت خلال إحدى الندوات الثقافية التي أقامها الدكتور خالد منتصر للحديث عن كتاب له عام 2019: “هذه أصنامكم وهذه فأسي… لماذا يخاصم المسلمون الحداثة”.

- Advertisement -

وقالت شاهين لخالد منتصر: “أنا تعلمت منك كثيراً، وأحب كل ما تكتبه، وأردده في المقابلات التي أشارك فيها”، مشيرة إلى أن “رجال الدين يتحدثون عن الدين، في قضايا لم تذكر في القرآن وعلى رأسهم الشيخ الشعراوي”.
وتهكمت عليه قائلة: “الشعراوي قال إن مريض الكلى يجب ألا يتعالج من مرضه”.

جدل حول تقديم سيرة “الشعراوي” في عمل مسرحي

وكانت حالة واسعة من الجدل الواسعة قد أثيرت مؤخرًا، بعد اقتراح تقديم سيرة الشعراوي في عمل فني على المسرح القومي.

وانتقد البعض تقديم مثل هذا العمل، وعلى رأسهم الناقد طارق الشناوي، الذي وصف آراءه بالمتخلفة والرجعية وكذلك الناقدة ماجدة خير الله التي اتهتمه بالمتاجرة بالدين.

من جانبه، شن الإعلامي المثير للجدل إبراهيم عيسى هجوما عنيفا على “الشعراوي” ووصفه بالداعشي المتطرف.

وفي ظل الهجمة الشرسة، دافع الأزهر الشريف عن الشيخ “الشعراوي” ناشرا سلسلة من التغريدات عبر حسابه في موقع التدوين المصغر “تويتر” حول سيرته الذاتية.

المصدريوتيوب، تويتر، موقع القاهرة24، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
اقتصاد

صناديق خليجية تدخلت في وقت حاسم لإنقاذ الجنيه المصري بعد انهياره..هل ستتدخل مجدداً؟

الهدهد

أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ.. تفاعل مصري واسع مع مقولة سلمان العودة بعد انهيار الجنيه!

الهدهد

الإعلامي محمد الباز يهاجم عمرو أديب ويصفه بالعميل السعودي.. لماذا؟!(شاهد)

الهدهد

مقترح إسرائيلي باستحواذ إسرائيل على قناة السويس مقابل سداد ديون مصر

اقتصاد

هبوط بعنف ثم استقرار.. توقعات سعر الجنيه المصري أمام الدولار

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك المصرية يكسر مستوى 30 جنيها (هبوط تاريخي)

الهدهد

جلسة تصوير لـ جمال مبارك تثير موجة جدل كبيرة في مصر.. ما القصة؟! (شاهد)

الهدهد

إبراهيم عيسى يشتم الشعرواي ويسخر من هيئته وملابسه (فيديو)

الهدهد

هل باع السيسي “القلعة” للإمارات من الباب الخلفي؟.. غضب في مصر والحكومة تنفي

الهدهد

رمسيس الثاني.. مفاجأة بشأن أغبى محاولة سرقة بمصر وسخرية واسعة (فيديو)

الهدهد

نصائح أحمد موسى للحفاظ على صحة المصريين تثير السخرية (شاهد)

الهدهد

شيك من البنك المركزي الكويتي باسم “السيسي” الشخصي بمبلغ ضخم يثير جدلاً كبيراً(شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سكين داخل حاسوب ومسدس داخل دجاجة..أغرب الأشياء التي تمت مصادرتها في المطارات عام 2022

تشكيلة منتخب قطر ضد الإمارات والتوقيت في كأس خليجي 25

ميمي حريقة.. سورية في مصر حافظة لكتاب الله وتمارس الدعارة!

سمكة تونة ضخمة تقتل نفسها بسبب فلاش كاميرا (شاهد)

صناديق خليجية تدخلت في وقت حاسم لإنقاذ الجنيه المصري بعد انهياره..هل ستتدخل مجدداً؟

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 بعد فوز باريس سان جيرمان على أنجيه

ملكة جمال كرواتيا بمايوه التايجر تتحدى هيفاء وهبي وياسمين صبري! (شاهد)

أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ.. تفاعل مصري واسع مع مقولة سلمان العودة بعد انهيار الجنيه!

بعد تهجمه على زيدان.. رئيس الاتحاد الفرنسي لوغريت يترك منصبه وفضيحة جنسية في انتظاره

هبة عبوك تُشعل النار في المغرب بعد تداول صور لها ستغضب الملك شخصياً

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC