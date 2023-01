أندر شمبانزي بالعالم.. حديقة تستقبل مولود جديد من هذه السلالة (فيديو)

- Advertisement -

وطن – رحبت حديقة حيوان “تشيستر زو “في بريطانيا، بولادة أحد أندر أنواع قرود الشمبانزي في العالم، وهو الشمبانزي الغربي، الأمر الذي يمنح أملًا كبيرًا للأنواع المهددة بالانقراض في البقاء.

والشمبانزي الغربي هو أحد أنواع الشمبانزي ينتشر بغرب أفريقيا، بالأخص في ساحل العاج و غينيا ومع تجمعات في البلدان المجاورة

ونشرت الحديقة على حسابها في “تويتر” مقطع فيديو يظهر المولود الجديد في حضن أمه، وهي تحنو عليه.

و بدا في مشهد آخر وهو يتشبث بجزئها السفلي فيما بدت الأم وهي تصعد على حبل طويل مربوط بشجرة وتلاعبه بحركات أكروبات.

وعلقت الحديقة على الفيديو الذي لاقى تفاعلا كبيرا بالقول: “أندر شمبانزي ولد في العالم أنجبت طفلها الصغير بعد ثمانية أشهر من الحمل”.

وبحسب التعليق تم القضاء على 80٪ من الشمبانزي الغربي في البراري والغابات، مما جعلها على وشك الانقراض وحظي المقطع على 73 ألف و500 مشاهدة حتى الآن.

