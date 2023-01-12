الخميس, يناير 12, 2023
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أندر شمبانزي بالعالم.. حديقة تستقبل مولود جديد من هذه السلالة (فيديو)

يأمل دعاة الحفاظ على البيئة أن تعطي هذه الولادة الجديدة لأحد أفراد عائلة الشمبانزي الغربي أملاً جديداً في البقاء لهذه الأنواع

كتب خالد الأحمد
الشمبانزي الغربي watanserb.com
ولادة الشمبانزي الغربي المهدد بالانقراض في حديقة حيوانات ببريطانيا
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وطن – رحبت حديقة حيوان “تشيستر زو “في بريطانيا، بولادة أحد أندر أنواع قرود الشمبانزي في العالم، وهو الشمبانزي الغربي، الأمر الذي يمنح أملًا كبيرًا للأنواع المهددة بالانقراض في البقاء.

والشمبانزي الغربي هو أحد أنواع الشمبانزي ينتشر بغرب أفريقيا، بالأخص في ساحل العاج و غينيا ومع تجمعات في البلدان المجاورة

الشمبانزي الغربي
يعيش الشمبانزي الغربي في غرب أفريقيا

ونشرت الحديقة على حسابها في “تويتر” مقطع فيديو يظهر المولود الجديد في حضن أمه، وهي تحنو عليه.

و بدا في مشهد آخر وهو يتشبث بجزئها السفلي فيما بدت الأم وهي تصعد على حبل طويل مربوط بشجرة وتلاعبه بحركات أكروبات.

وعلقت الحديقة على الفيديو الذي لاقى تفاعلا كبيرا بالقول: “أندر شمبانزي ولد في العالم أنجبت طفلها الصغير بعد ثمانية أشهر من الحمل”.

تم القضاء على 89% من الشمبانزي الغربي في الغابات

وبحسب التعليق تم القضاء على 80٪ من الشمبانزي الغربي في البراري والغابات، مما جعلها على وشك الانقراض وحظي المقطع على 73 ألف و500 مشاهدة حتى الآن.

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وولد الشمبانزي الغربي النادر في 9 ديسمبر 2023، بعد ثمانية أشهر من الحمل وفي وقت تواجه فيه حيوانات الشمبانزي الغربية خطر الإنقراض.

ويأمل دعاة الحفاظ على البيئة أن تعطي هذه الولادة أملاً جديداً لهذه الأنواع.

الشمبانزي الغربي
تواجه حيوانات الشمبانزي الغربية خطر الإنقراض

ولد بخصلة بيضاء من الشعر

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلاً عن خبراء القردة، أن الوافد الجديد الذي ولد بخصلة بيضاء من الشعر على ظهره بصحة جيدة.

وقضى أسابيعه القليلة الأولى في الترابط مع والدته وبقية عائلة الشـمبانزي الغربي في حديقة الحيوان البالغ عددها 22 قردا.

وقال أندرو لينهان مدير الفريق في الحديقة: “نحن فخورون للغاية برؤية طفل جديد ثمين في مجموعة الشمبانزي الموجودة في الحديقة.”

الشمبانزي الغربي
الشمبانزي الغربي الجديد ووالدته

ووفق تقرير لـ”سكاي نيوز” الإنكليزية سيتم تسميته على اسم أحد نجوم موسيقى الروك المشهورين، للمساعدة في تعزيز صورة الأنواع المهددة بشدة ، في تقليد قديم بين دعاة الحفاظ على البيئة.

تهديد كبير

وبحسب المصدر لا يزال هناك حوالي 18000 شمبانزي غربي في جميع أنحاء إفريقيا ، وهو النوع الفرعي الأول المعرض لخطر الإنقراض.

وتتعرض القردة لتهديد كبير في البرية نتيجة الصيد من أجل التجارة غير المشروعة والأمراض التي ينشرها البشر، وتدمير الغابات في جميع أنحاء غرب إفريقيا.

الشمبانزي الغربي
تتعرض القردة للتهديد بالانقراض نتيجة الصيد غير المشروع وتدمير الغابات

وقال “مايك جوردان “، مدير الحيوانات والنباتات في حديقة تشيستر إنه : “في السنوات الخمس والعشرين الماضية وحدها ، فقد العالم 80٪ من أعداد الشـمبانزي الغربي ، لذا فإن وصول مولود يتمتع بصحة جيدة هنا في تشيستر يوفر لنا أملًا حقيقيًا في أن نتمكن من المساعدة وقلب الأمور لصالح هذه الأنواع من الحيوانات.

ولا يزال من الممكن العثور على مجموعات صغيرة من الشـمبانزي الغربي في أمثال السنغال وغانا في غرب إفريقيا – لكنها انقرضت في بنين وبوركينا فاسو وتوغو.

المصدرديلي ميل + سكاي نيوز + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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