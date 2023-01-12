أندر شمبانزي بالعالم.. حديقة تستقبل مولود جديد من هذه السلالة (فيديو)

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وطن – رحبت حديقة حيوان “تشيستر زو “في بريطانيا، بولادة أحد أندر أنواع قرود الشمبانزي في العالم، وهو الشمبانزي الغربي، الأمر الذي يمنح أملًا كبيرًا للأنواع المهددة بالانقراض في البقاء.

والشمبانزي الغربي هو أحد أنواع الشمبانزي ينتشر بغرب أفريقيا، بالأخص في ساحل العاج و غينيا ومع تجمعات في البلدان المجاورة

ونشرت الحديقة على حسابها في “تويتر” مقطع فيديو يظهر المولود الجديد في حضن أمه، وهي تحنو عليه.

و بدا في مشهد آخر وهو يتشبث بجزئها السفلي فيما بدت الأم وهي تصعد على حبل طويل مربوط بشجرة وتلاعبه بحركات أكروبات.

وعلقت الحديقة على الفيديو الذي لاقى تفاعلا كبيرا بالقول: “أندر شمبانزي ولد في العالم أنجبت طفلها الصغير بعد ثمانية أشهر من الحمل”.

تم القضاء على 89% من الشمبانزي الغربي في الغابات

وبحسب التعليق تم القضاء على 80٪ من الشمبانزي الغربي في البراري والغابات، مما جعلها على وشك الانقراض وحظي المقطع على 73 ألف و500 مشاهدة حتى الآن.

🐵 WORLD'S RAREST CHIMPANZEE BORN 🐵 Proud Mum ZeeZee safely delivered her tiny baby boy after an eight month pregnancy ❤️ 80% of Western chimpanzees have been wiped out in the wild, leaving them on the brink of extinction… pic.twitter.com/N08GIQtZwJ — Chester Zoo (@chesterzoo) January 11, 2023

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وولد الشمبانزي الغربي النادر في 9 ديسمبر 2023، بعد ثمانية أشهر من الحمل وفي وقت تواجه فيه حيوانات الشمبانزي الغربية خطر الإنقراض.

ويأمل دعاة الحفاظ على البيئة أن تعطي هذه الولادة أملاً جديداً لهذه الأنواع.

ولد بخصلة بيضاء من الشعر

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلاً عن خبراء القردة، أن الوافد الجديد الذي ولد بخصلة بيضاء من الشعر على ظهره بصحة جيدة.

وقضى أسابيعه القليلة الأولى في الترابط مع والدته وبقية عائلة الشـمبانزي الغربي في حديقة الحيوان البالغ عددها 22 قردا.

وقال أندرو لينهان مدير الفريق في الحديقة: “نحن فخورون للغاية برؤية طفل جديد ثمين في مجموعة الشمبانزي الموجودة في الحديقة.”

ووفق تقرير لـ”سكاي نيوز” الإنكليزية سيتم تسميته على اسم أحد نجوم موسيقى الروك المشهورين، للمساعدة في تعزيز صورة الأنواع المهددة بشدة ، في تقليد قديم بين دعاة الحفاظ على البيئة.

تهديد كبير

وبحسب المصدر لا يزال هناك حوالي 18000 شمبانزي غربي في جميع أنحاء إفريقيا ، وهو النوع الفرعي الأول المعرض لخطر الإنقراض.

وتتعرض القردة لتهديد كبير في البرية نتيجة الصيد من أجل التجارة غير المشروعة والأمراض التي ينشرها البشر، وتدمير الغابات في جميع أنحاء غرب إفريقيا.

وقال “مايك جوردان “، مدير الحيوانات والنباتات في حديقة تشيستر إنه : “في السنوات الخمس والعشرين الماضية وحدها ، فقد العالم 80٪ من أعداد الشـمبانزي الغربي ، لذا فإن وصول مولود يتمتع بصحة جيدة هنا في تشيستر يوفر لنا أملًا حقيقيًا في أن نتمكن من المساعدة وقلب الأمور لصالح هذه الأنواع من الحيوانات.

ولا يزال من الممكن العثور على مجموعات صغيرة من الشـمبانزي الغربي في أمثال السنغال وغانا في غرب إفريقيا – لكنها انقرضت في بنين وبوركينا فاسو وتوغو.