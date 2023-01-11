ملكة جمال كرواتيا تستعرض مفاتنها بسحب حمالة صدرها على سرير ملكي وشاطئ خيالي

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وطن- تواصل إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا، مسيرتها العملية التي انتقلت نقلة نوعية، بعدما لمع اسمها خلال بطولة كأس العالم التي استضافتها دولة قطر.

سرير شرقي ملكي

وخضعت إيفانا نول لجلسة تصوير جريئة على سرير ملكي، بزخارف شرقية.

ارتدت نول ملابس داخلية فقط، باللون الأحمر، مع حذاء بنفس اللون، واستلقت بطريقة مثيرة على السرير.

وكتبت ملكة جمال كرواتيا على الصورة: “واحدة من جلسات التصوير المفضلة لدي، سأنشر الباقي على موجز لمشتركي انستجرام”.

3 مليون متابع

وطلبت إيفانا نول من معجبيها، أن يتابعوها باستمرار، واعدةً إياهم بنشر جميع يومياتها على “انستجرام”.

وهو ما فعلته، حين نشرت ستوري ظهرت خلاله وهي تثير مشاهديها بسحب حمالة الصدر، وكأنها ستخلعها للحظة.

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وقبل بدء كأس العالم، كان لدى إيفانا نول 700000 متابع، والآن أصبح الرقم أكثر من ثلاثة ملايين على انستغرام.

كما استعرضت إيفانا عدد التفاعلات والمشاهدات على صورها عبر “انستجرام“، والذي اقترب بالفعل من بليون مشاهدة.

وكتبت ملكة جمال كرواتيا: “تقريبا 1 بليون انطباع على انستجرامي في شهر واحد.. هذا جنون”.

تحرش ورسائل خاصة

ومؤخراً، كشفت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول، أنّ العديد من لاعبي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم التي أجريت في قطر، في شهر ديسمبر 2022، تحرشوا بها عبر إرسال رسائل خاصة خلال البطولة.

وقالت العارضة أيضًا، إنها لم تكن مهتمة بتكوين صداقات مع أي لاعب كرة قدم أو أي شخص آخر، لأنها كانت تعلم أنهم كانوا يبحثون عنها فقط من أجل جسدها.

بينما ذكرت عارضة الأزياء الكرواتية إيفانا نول، أنها تلقّت عشرات عروض الزواج، ولديها رسائل من عدة مشاهير.

جيمي فوكس وإيفانا

وفي وقت سابق، أقام نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو الحائز على جائزة الأوسكار، حفلة ودعا الأصدقاء والمشاهير الآخرين إلى “بابي ستيك” في ميامي بيتش، بولاية فلوريدا.

وانتهى الأمر بوصول إيفانا نول إلى الحفلة، والتي تحدثت مطولًا مع نجم الموسيقى “دريك”، بالإضافة إلى الممثل جيمي فوكس، ورئيس تحرير مجلة “فوغ”، إدوارد إينيفول.

كما شوهدت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول مع جيمي فوكس ووهما يقضيان احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة معًا، وشوهد كلاهما جالسين بشكل مريح مع بعضهما في الصور المشتركة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قضيا وقتًا ممتعًا ونشرا مقطع فيديو لهما وهما يتشاركان وجبة طعام على انستغرام.