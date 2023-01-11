محمد رمضان يغازل زوجته بصورة رومانسية والجمهور: “بتراضيها بعد اللي عملته مع زينة”

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وطن– سخر الجمهور من الفنان المصري محمد رمضان، بعدما ظهر مع زوجته وتغزل بها، بعد ساعات من نشره صورة لزميلته الفنانة زينة.

جعفر وعايدة

ونشر محمد رمضان صورة برفقة زوجته وهما على متن طائرته الخاصة، على أنغام أغنية عبدالحليم حافظ، دون تعليق سوى إشارة قلب.

وفسر متابعو رمضان الأمر بأنه يحاول إرضاء زوجته بعد الصورة التي نشرها عبر “انستجرام” برفقة زينة، وكتب: ” زمان كان عنتر و عبلة دلوقتي جعفر وعايدة. جعفر العمدة – رمضان يجمعنا”.

وجاء في أحد التعليقات: ” ده بعد وصلة الغزل امس مع زينه ف بتراضيها يا نمس “.

العمدة

بينما أشاد آخرون بجمال زوجة محمد رمضان، قائلا: “زوجتك اجمل من كل العارضات الي صورت معاهم ومن كل الممثلات. ربنا يبارك لكم حقيقي جميلة جدا تبارك الرحمن”.

وتجسد زينة دور الزوجة الرابعة لمحمد رمضان في مسلسل “العمدة”، بعد مي كساب، إيمان العاصي، ومنة فضالي.

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وبحسب مخرج المسلسل، فإن “العمدة” متعدد الزيجات، ويعيش مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين.

ويضطر “العمدة” إلى الكذب على أسرته بأن الابن توفى خلال مدة تتجاوز الـ20 عامًا.

ومسلسل “العمدة” تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

ويشارك في بطولته كل من، هالة صدقي، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر. عصام السقا، جوري بكر،أحمد فتحي، طارق النهري، مجدى بدر، طارق الدسوقي.

حذف أغنية على وضعنا

وفي سياق آخر، تفاجأ رواد “يوتيوب” بحذف أغنية “على وضعنا” التي جمعت رمضان بالمطرب الشعبي أحمد عدوية ونجله محمد.

جاء حذف أغنية “على وضعنا”، بسبب حقوق الملكية الفكرية، حين تقدم عضو إحدي الفرق بشكوى إلى “يوتيوب” ضد الأغنية ، ليتم حذفها .

وقبل حذفها، كانت الأغنية قد تخطت 2 مليون مشاهدة بعد 9 أيام من طرحها عبر قناة محمد رمضان على يوتيوب.

واحتفل رمضان بتصدر كليب الأغنية التريند الأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن الأغنية من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير.

والكليب من إخراج حسام الحسيني، ومدير تصوير أحمد عبد القادر، ومهندسين ديكور محمد مصطفى ونهى عبد الرحيم.