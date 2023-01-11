الأربعاء, يناير 11, 2023
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حياتنا

لاميتا فرنجية بصور مثيرة واستعراض جريء لمؤخرتها أمام برج العرب في دبي! (شاهد)

ظهرت لاميتا فرنجية بوضعيات جريئة على مقدمة وداخل سيارة فارهة، أمام برج العرب الشهير في دبي

كتب أنس السالم
عارضة الازياء اللبنانية لاميتا فرنجية watanserb.com
عارضة الازياء اللبنانية لاميتا فرنجية
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وطن– شاركت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية صوراً جريئة، بعد خضوعها لجلسة تصوير أمام برج العرب في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وظهرت لاميتا فرنجية، بوضعيات جريئة على مقدمة وداخل سيارة فارهة، أمام برج العرب الشهير في دبي، في تلك الصور التي نشرتها على حسابها الرسمي في انستغرام والمتابَع من أكثر من 3 ملايين و900 ألف شخص.

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

كما ظهرت لاميتا فرنجية في صور أخرى وهي تستعرض مؤخرتها بطريقة فاضحة.

لاميتا فرنجية أمام برج العرب
لاميتا فرنجية أمام برج العرب

بينما ظهرت في صور أخرى وهي على الرمال في دبي، وتستعرض بملابس جريئة.

وقبل أيام، أطلّت لاميتا فرنجية على جمهورها، مرتدية “بيبي دول” أسود اللون، والتي جاءت على ما يبدو كترويج لأحد المتاجر.

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

وحظيت صور لاميتا فرنجية، بانتقادات حادة من الجمهور الذي رأى أنها تبالغ كثيراً في الجرأة بالصور التي تنشرها.

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وكتب أحدهم معلّقاً في حسابها بانستغرام: “انا كنت بحبك بجد الاول لكن دلوقتي للأسف شعبيتك بتقل. جسمك دا المفروض يبقي غالي عندك كتير ميشوفوش غير زوجك يا لاميتا. بعيد عن الديانات بس لازم نحافظ علي جسمنا لأنك هتتحاسبي علي دا وانا خايفه اوي بجد لو مبحبكيش مش هقولك كدا حافظي علي نفسك اكتر من كدا جوزك لو كان بيحبك يمنعك من حاجه زي دي اتمني تغيري من لبسك شويه عن كدا”.

بينما قال آخر: “شو خليتي لغرفة النوم”. فيما كتب متابع ثالث: “روحي اونلي فانز والعبي ع المكشوف وانتهينا. واتركي الانستقرام للمحتويات المحترمه”.

المصدروطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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