لاميتا فرنجية بصور مثيرة واستعراض جريء لمؤخرتها أمام برج العرب في دبي! (شاهد)

- Advertisement -

وطن– شاركت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية صوراً جريئة، بعد خضوعها لجلسة تصوير أمام برج العرب في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وظهرت لاميتا فرنجية، بوضعيات جريئة على مقدمة وداخل سيارة فارهة، أمام برج العرب الشهير في دبي، في تلك الصور التي نشرتها على حسابها الرسمي في انستغرام والمتابَع من أكثر من 3 ملايين و900 ألف شخص.

كما ظهرت لاميتا فرنجية في صور أخرى وهي تستعرض مؤخرتها بطريقة فاضحة.

بينما ظهرت في صور أخرى وهي على الرمال في دبي، وتستعرض بملابس جريئة.

وقبل أيام، أطلّت لاميتا فرنجية على جمهورها، مرتدية “بيبي دول” أسود اللون، والتي جاءت على ما يبدو كترويج لأحد المتاجر.

وحظيت صور لاميتا فرنجية، بانتقادات حادة من الجمهور الذي رأى أنها تبالغ كثيراً في الجرأة بالصور التي تنشرها.

- Advertisement -

وكتب أحدهم معلّقاً في حسابها بانستغرام: “انا كنت بحبك بجد الاول لكن دلوقتي للأسف شعبيتك بتقل. جسمك دا المفروض يبقي غالي عندك كتير ميشوفوش غير زوجك يا لاميتا. بعيد عن الديانات بس لازم نحافظ علي جسمنا لأنك هتتحاسبي علي دا وانا خايفه اوي بجد لو مبحبكيش مش هقولك كدا حافظي علي نفسك اكتر من كدا جوزك لو كان بيحبك يمنعك من حاجه زي دي اتمني تغيري من لبسك شويه عن كدا”.

بينما قال آخر: “شو خليتي لغرفة النوم”. فيما كتب متابع ثالث: “روحي اونلي فانز والعبي ع المكشوف وانتهينا. واتركي الانستقرام للمحتويات المحترمه”.