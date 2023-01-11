الأربعاء, يناير 11, 2023
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صورة ساخرة وضعت قيس سعيد في موقف مُحرج لم يتوقع حدوثه (شاهد)

قيس سعيد نفى أن يكون هناك نقص في المواد الغذائية الأساسية في تونس

كتب باسل النجار
قيس سعيد watanserb.com
قيس سعيد
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وطن- أثارت زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد، الأخيرة إلى أحد الأحياء في العاصمة تونس، سخرية واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، في موقف وصفه الكثيرون بالمُحرج.

موقف محرج لقيس سعيد في أحد شوارع تونس

وزار قيس سعيد، الثلاثاء، منطقتي “باب منارة” و”باب جديد”، في العاصمة تونس، وشاركت صفحة “رئاسة الجمهورية التونسية الرسمية” مقطع فيديو عبر فيسبوك توثق به الجولة التي قام بها سعيد.

الرئيس التونسي، تحدث كعادته عن الأمل وفند كالعادة أيضاً وجود أي نقص في مواد غذائية أساسية مثل القهوة والسكر والحليب بأنواعه.

المثير في هذه الزيارة، هو الموقف المحرج الذي تعرض له سعيد، خلال مخاطبته بعض الشباب عند دخوله أحد المقاهي الشعبية في الأحياء المذكورة.

موقف محرج لقيس سعيد في أحد شوارع تونس
موقف محرج لقيس سعيد في أحد شوارع تونس
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حيث تداول ناشطون وصفحات عبر موقع “فيسبوك”، صورة طريفة لشاب عشريني كان في حيرة من أمره، بملامح تنم عن استغراب واضح، بينما كان سعيد يخاطب باقي الموجودين في المقهى.

أصبحت نظرة الشاب الحائر الذي كان بجانب سعيد داخل المقهى، مصدر للتندر والسخرية عبر السوشيال ميديا من الرئيس التونسي وأساليبه “الروتينية” في التعامل مع فئة اجتماعية تعتبر هي الأكبر في تونس.

قيس سعيد يؤكد توفر المواد الغذائية الأساسية

وجاء في بعض المنشورات تعليقات من قبيل: “كي تمشي للقهوة باش تهرب من الوضع ياخي تلقى الوضع شخصيا داخل عليك”.

وقال آخر إن “وضعية الشعب التونسي وهو يسمع في الخطابات الركيكة متااع قيس سعيد” .

كما شهدت السوشيال ميديا في تونس، موجة غضب عارمة بعد تصريحات لقيس سعيد، قال فيها إن الأزمة الحالية في البلاد مصطنعة وأن المواد الأساسية مغيبة عن قصد، على حد تعبيره. مشيرا أن النقص بفعل فاعل وكل ” كل شيء موجود”.

وأكد أن كل المواد الأولية وخاصة السكر والقهوة و الحليب متوفرة “لكن هناك من يحاول تأزيم الوضع” حسب قوله.

قيس سعيد يؤكد توفر المواد الغذائية الأساسية
قيس سعيد يؤكد توفر المواد الغذائية الأساسية

أزمة اقتصادية وسياسية في تونس

كما انتقد سعيد المتظاهرين أمام المسرح البلدي بوسط العاصمة وقال: “أنا أخرج في الليل ولا أخرج في النهار وليس أمام المسرح وعلى خشبة المسرح”.

وأضاف “أن المخرج الذي يحركهم مثل الدمى المتحركة لا يظهر، وهم كممثلين يلعبون الدور الذي يحدد لهم المخرج وهو متخفي وراء الستار”.

وأخرج ليلا للقيام بزيارات كي لا أكون على خشبة المسرح عكس ما يقوم به عدد من الممثلين الذين حدد لهم مخرج أدوارهم من خلف الستار”.

وتساءل في السياق “ماذا حصل حتى تفقد هذه المواد والحال أن الحد الأدنى منها كان متوفرا في الستينات ؟”.

وفي الأثناء، تعيش تونس أزمة سياسية واقتصادية خانقة، بدأت السياسية منها مع إنقلاب قيس سعيد على دستور 2014، عبر تعليق أنشطة البرلمان والتفرد بالسلطة منذ 25 جويلية 2021.

في حين تمحورت الأزمة في جزئها الاقتصادي حول غياب المواد الغذائية الأساسية وغلاء أسعارها، إن وُجدت، ناهيك عن ارتفاع مؤشرات التضخم، وانهيار المقدرة الشرائية للتونسيين.

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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