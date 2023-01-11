“شهاب ملح الإنستغرام” في فيديو صادم مع الفنانة شذى حسون في العراق! (شاهد)

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وطن – أثارت المشهور الإيراني شهاب مرتضى غفوري المعروف باسم “شهاب ملح الإنستغرام”، الجدل واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بعدما ظهر في فيديو، انهار فيه باكيا أمام الفنانة العراقية شذى حسون وقبّل قدميها.

ورصدت وطن مقطعاً مصوّراً، انتشر على مواقع التواصل، يظهر فيه المشهور الإيراني “شهاب ملح الإنستغرام”، لحظة رؤيته شذى حسون أثناء وصوله إلى العراق، حيث نزل عند قدميها وقبلهما.

في المقابل، بدت الفنانة العراقية شذى حسون في حالة صدمة من تصرّف “شهاب ملح الإنستغرام“، المبالَغ فيه.

شهاب ملح يقبّل قدمي شذى حسون pic.twitter.com/nUQNmIVeTc — Trend pase (@trend_pase) January 9, 2023

وعبّر مغرّدون عن استيائهم واستهجانهم لردّة فعل المشهور الإيراني مع الفنانة العراقية شذى حسون، ووجهوا له في تعليقاتهم انتقاداتٍ حادة.

وكتب أحد المغردين: “الحمدلله الذي عافانا مما ابتلى غيرنا”. بينما قال آخر: “ممثل شاطر لازم احد يستغل موهبته”.

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وعلقت مغرّدة: “واضح متفق معاها. شهاب يحب دراما”. فيما كتب معلق اخر: “لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ابتلينا بهذه الأشكال. الله يحفظنا ويحفظ الشعب من هذه الأشكال”.

ترحيل “شهاب ملح الإنستغرام” من الكويت

وفي شهر تموز عام 2020، جرى ترحيل “شهاب ملح الإنستغرام” من الكويت، حيث كان يقيم، وذلك بعد تداول فيديو خادش للحياء عبر “سناب شات”.

وفي حينه، أكد مصدر أمني من الداخلية الكويتية على أن شهاب أحيل إلى التحقيق وتقرر احتجازه في النظارة، تمهيدا لإبعاده عن البلاد للصالح العام، إثر تداول فيديو خادش للحياء عبر “سناب شات”.

وبعد عام من ترحيله، أعلن “شهاب ملح إنستغرام” عودته إلى الكويت.

وكانت النيابة العامة في الكويت سبق وأن أمرت بحبس شهاب لمدة 10 أيام في دار الرعاية بتهمة الإساءة إلى الذات الإلهية في أغسطس 2019.