الأربعاء, يناير 11, 2023
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“شهاب ملح الإنستغرام” في فيديو صادم مع الفنانة شذى حسون في العراق! (شاهد)

كانت ردّة فعل المشهور الإيراني "شهاب ملح الإنستغرام"، لحظة رؤيته شذى حسون أثناء وصوله إلى العراق، صادمة حيث نزل عند قدميها وقبلهما!

كتب أنس السالم
شهاب ملح الإنستغرام يقبل قدم الفنانة شذى حسون watanserb.com
شهاب ملح الإنستغرام يقبل قدم الفنانة شذى حسون
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وطن – أثارت المشهور الإيراني شهاب مرتضى غفوري المعروف باسم “شهاب ملح الإنستغرام”، الجدل واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بعدما ظهر في فيديو، انهار فيه باكيا أمام الفنانة العراقية شذى حسون وقبّل قدميها.

ورصدت وطن مقطعاً مصوّراً، انتشر على مواقع التواصل، يظهر فيه المشهور الإيراني “شهاب ملح الإنستغرام”، لحظة رؤيته شذى حسون أثناء وصوله إلى العراق، حيث نزل عند قدميها وقبلهما.

شهاب ملح الإنستغرام يقبل قدم شذى حسون
شهاب ملح الإنستغرام يقبل قدم شذى حسون

في المقابل، بدت الفنانة العراقية شذى حسون في حالة صدمة من تصرّف “شهاب ملح الإنستغرام“، المبالَغ فيه.

وعبّر مغرّدون عن استيائهم واستهجانهم لردّة فعل المشهور الإيراني مع الفنانة العراقية شذى حسون، ووجهوا له في تعليقاتهم انتقاداتٍ حادة.

شهاب ملح الإنستغرام يقبل رأس شذى حسون
شهاب ملح الإنستغرام يقبل رأس شذى حسون

وكتب أحد المغردين: “الحمدلله الذي عافانا مما ابتلى غيرنا”. بينما قال آخر: “ممثل شاطر لازم احد يستغل موهبته”.

ردة فعل مبالغ فيها من شهاب ملح الإنستغرام مع شذى حسون
ردة فعل مبالغ فيها من شهاب ملح الإنستغرام مع شذى حسون
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وعلقت مغرّدة: “واضح متفق معاها. شهاب يحب دراما”. فيما كتب معلق اخر: “لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ابتلينا بهذه الأشكال. الله يحفظنا ويحفظ الشعب من هذه الأشكال”.

ترحيل “شهاب ملح الإنستغرام” من الكويت 

وفي شهر تموز عام 2020، جرى ترحيل “شهاب ملح الإنستغرام” من الكويت، حيث كان يقيم، وذلك بعد تداول فيديو خادش للحياء عبر “سناب شات”.

وفي حينه، أكد مصدر أمني من الداخلية الكويتية على أن شهاب أحيل إلى التحقيق وتقرر احتجازه في النظارة، تمهيدا لإبعاده عن البلاد للصالح العام، إثر تداول فيديو خادش للحياء عبر “سناب شات”.

شهاب ملح الانستغرام watanserb.com
شهاب ملح الانستغرام

وبعد عام من ترحيله، أعلن “شهاب ملح إنستغرام” عودته إلى الكويت.

وكانت النيابة العامة في الكويت سبق وأن أمرت بحبس شهاب لمدة 10 أيام في دار الرعاية بتهمة الإساءة إلى الذات الإلهية في أغسطس 2019.

 

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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