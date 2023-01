سعرها خيالي.. ساعة رونالدو التي ظهر بها في السعودية ومواصفات حصرية

- Advertisement -

وطن- يحرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الظهور بإطلالات راقية وفاخرة في كل مقابلة إعلامية أو حتى في جولاته الترفيهية؛ ومؤخرا شوهد رونالدو ليلة الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى نادي النصر السعودي، وهو يرتدي ساعة فخمة من روليكس خُطت أرقامها بأحرف عربية.

تبلغ تكلفة “رولكس كوزموغراف دايتونا العربية”، التي ظهرت في يد كريستيانو رونالدو 450 ألف دولار.

هذه الساعة ليست فقط واحدة من أندر ساعات رولكس، التي تم صنعها على الإطلاق، ولكنها تُباع حصريًا في متاجر رولكس المختارة في الشرق الأوسط.

Cristiano Ronaldo was officially unveiled as a player for Al Nassr in Riyadh after signing a two-and-a-half-year contract with the Saudi club. He was wearing a fantastic platinum 40 mm Rolex Cosmograph Daytona ‘Hindu-Arabic’ 🤩 during his first press conference for AlNassr FC. pic.twitter.com/ECgRSbhHQZ

— Chronoly (@Chronolyio) January 5, 2023