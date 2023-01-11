الأربعاء, يناير 11, 2023
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سعرها خيالي.. ساعة رونالدو التي ظهر بها في السعودية ومواصفات حصرية

كريستيانو رونالدو ارتدى ساعة رولكس كوزموغراف دايتونا ذات الأرقام "العربية" النادرة خلال مؤتمره الصحفي الأول مع نادي النصر السعودي

كتب فهمي الورغمي
ساعة رونالدو watanserb.com
ساعة رونالدو
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وطن- يحرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الظهور بإطلالات راقية وفاخرة في كل مقابلة إعلامية أو حتى في جولاته الترفيهية؛ ومؤخرا شوهد رونالدو ليلة الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى نادي النصر السعودي، وهو يرتدي ساعة فخمة من روليكس خُطت أرقامها بأحرف عربية.

مواصفات ساعة كريسيانو رونالدو الجديدة

تبلغ تكلفة “رولكس كوزموغراف دايتونا العربية”، التي ظهرت في يد كريستيانو رونالدو 450 ألف دولار.

هذه الساعة ليست فقط واحدة من أندر ساعات رولكس، التي تم صنعها على الإطلاق، ولكنها تُباع حصريًا في متاجر رولكس المختارة في الشرق الأوسط.

مواصفات ساعة كريسيانو رونالدو الجديدة
مواصفات ساعة كريسيانو رونالدو الجديدة

ومع ذلك، فإن الميزة الأكثر لفتًا للانتباه في الساعة هي خلفيتها الداخلية ذات اللون الأزرق الجليدي مع تصميم نادر جدًا للأرقام العربية الشرقية الزرقاء.

تفرد خاص بالفخامة أراد كريستيانو رونالدو إظهاره للإعلام، خلال الإعلان الرسمي عن انضمامه لنادي النصر السعودي مُستهل السنة.

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صحيفة “سبورت مانور” سلطت الضوء على الساعة الفخمة التي ظهر بها رونالدو، وبينما أكدت أنها من ماركة “رولكس”، أشارت أنها من “كوزموغراف دايتونا”، مطعّمة بالألماس بتصميم الباغيت، الشائع في المجوهرات والخواتم والساعات.

وسُمي بهذا نسبة للخبز الفرنسي الشهير، وهو ماس صغير يكون مستطيلا أو مربعا، وحوافه مستقيمة أو مدببة وجوانبه طويلة.

ساعة فخمة لكريستيانو رونالدو في السعودية
ساعة فخمة لكريستيانو رونالدو في السعودية

ساعة فخمة لكريستيانو رونالدو في السعودية

وكشفت الصحيفة أن الساعة التي ظهر بها رونالدو، مصنوعة من البلاتينيوم، وقد تزينت بأرقام عربية؛ يقدّر سعرها ما يقارب الـ 540 ألف دولار.

صُنعت أول نسخة عادية من هذه الساعة، عام 1963 بتصميم يلبي احتياجات سائقي سيارات السّباق المحترفين.

كما قالت الصحيفة أنه بسبب أدائها العالي “ومقياس تاكيمتري وثلاثة عدّادات”، تسمح الساعة لمستخدمها قياس الوقت المنقضي.

ناهيك عن وجود مقاوم للصدأ ومضاد للخدش بجانب إطارها ولا يتضرر لونه بالأشعة فوق البنفسجية، وهو مصنوع من السيراميك ومطلي بطبقة رقيقة من الذهب أو البلاتين.

ويشتهر رونالدو بخيارات حياته الباهظة مثل أسطوله من السيارات الفاخرة ومجموعته من الساعات النادرة.

حيث يمتلك رونالدو أيضًا العديد من الساعات المرصعة بالماس والياقوت المرقط.

كريستيانو رونالدو عنوان الفخامة

والميزات المذكورة أعلاه هي السمة المميزة للإصدار الذي أنشأته رولكس لقائمة النخبة الخاصة بالعلامة التجارية من العملاء والملوك في الشرق الأوسط.

رونالدو، بعد انتقاله إلى النصر، سيصبح بالتأكيد جزءا من نخبة الأثرياء في الخليج العربي.

نجم ريال مدريد السابق سيكون أيضاً، سفيراً لكرة القدم السعودية إلى العالم، بعد تواتر تقارير عن عزم الرياض تنظيم نهائيات كأس العالم 2030.

سيكون كريستيانو رونالدو بالتأكيد أكبر لاعب كرة قدم يلعب لنادٍ في الشرق الأوسط، بعد توقيعه بداية السنة على عقد انتقال بموسمين بقيمة إجمالية تجاوزت 400 مليون دولار.

المصدرتويتر، صحيفة سبورت مانور، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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