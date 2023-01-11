تشيلسي يتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس (صور)

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وطن- تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي، مع النجم البرتغالي جواو فيليكس 23 عاماً، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، قادماً من صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين بكرة القدم، ” تشيلسي تعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس، حتى نهاية الموسم الجاري”.

تعاقد تشيلسي مع جواو فيليكس

وأضاف الإيطالي رومانو، ” اللاعب جواو فيليكس انضم إلى نادي تشيلسي على سبيل الإعارة. حتى نهاية الموسم، دون وجود بند خيار للشراء من ناديه السابق أتلتيكو مدريد”.

وكان نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قد طلب 100 مليون يورو، لتخلي عن خدمات نجمه البرتغالي جواو فيليكس في سوق انتقالات الشتوية (الميركاتو) الحالية.

From Joao Felix, to you! 😁 pic.twitter.com/KpmkMnk2l6 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 11, 2023

كما ونشر نادي تشيلسي الإنجليزي (البلوز)، عدداً من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، أثناء التوقيع مع نجمه الجديد جواو فيليكس، الذي انتقل إلى صفوف البلوز على سبيل الإعارة.

João Félix has officially extended his contract with Atlético Madrid until June 2027 ahead of Chelsea loan move, as club statement confirms 🚨🇵🇹 #Atléti Loan deal will be valid until end of the season and doesn’t include any buy option clause. pic.twitter.com/S9esALGfrx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2023

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من هو البرتغالي جواو فيليكس؟!

اللاعب جواو فيليكس سيكويرا، برتغالي الجنسية، من مواليد شهر نوفمبر عام 1999، بدأ مسيرته الكروية الاحترافية مع نادي بنفكيا البرتغالي عام 2016، لينتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد عام 2019، ثم معاراً إلى نادي تشيلسي عام 2022.

كما وتوج خلال مسيرته الاحترافية بالدوري البرتغالي الممتاز مع نادي بنفيكا. والدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد، بينما مع منتخب البرتغال، فقد توج بلقب دوري الأمم الأوروبية عام 2019.

وينتهي عقد جواو فيليكس مع نادي أتلتيكو مدريد، الذي سمح له بالذهاب إلى نادي تشيلسي للعب هناك على سبيل الإعارة. حتى نهاية الموسم، في صيف عام 2027.

Official, confirmed. João Félix becomes new Chelsea player on loan until end of the season 🚨🔵 #CFC “Chelsea is one of the great teams in the world and I hope to help the team reach their objectives – I’m very, very happy to be here and very excited to play at Stamford Bridge”. pic.twitter.com/7h7QSsrkHx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2023

يذكر بأن فريق تشيلسي يحتل المركز ال10 من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم. برصيد 25 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 44 نقطة حتى يومنا هذا.