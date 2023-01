تشيلسي يتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس (صور)

- Advertisement -

وطن- تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي، مع النجم البرتغالي جواو فيليكس 23 عاماً، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، قادماً من صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين بكرة القدم، ” تشيلسي تعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس، حتى نهاية الموسم الجاري”.

وأضاف الإيطالي رومانو، ” اللاعب جواو فيليكس انضم إلى نادي تشيلسي على سبيل الإعارة. حتى نهاية الموسم، دون وجود بند خيار للشراء من ناديه السابق أتلتيكو مدريد”.

وكان نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قد طلب 100 مليون يورو، لتخلي عن خدمات نجمه البرتغالي جواو فيليكس في سوق انتقالات الشتوية (الميركاتو) الحالية.

From Joao Felix, to you! 😁 pic.twitter.com/KpmkMnk2l6

كما ونشر نادي تشيلسي الإنجليزي (البلوز)، عدداً من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، أثناء التوقيع مع نجمه الجديد جواو فيليكس، الذي انتقل إلى صفوف البلوز على سبيل الإعارة.

João Félix has officially extended his contract with Atlético Madrid until June 2027 ahead of Chelsea loan move, as club statement confirms 🚨🇵🇹 #Atléti

Loan deal will be valid until end of the season and doesn’t include any buy option clause. pic.twitter.com/S9esALGfrx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2023