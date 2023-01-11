الأربعاء, يناير 11, 2023
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رياضة

تشيلسي يتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس (صور)

تشيلسي تعاقد مع البرتغالي فيليكس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي

كتب فارس أبو شيحة
تشيلسي يتعاقد مع جواو فيليكس watanserb.com
تشيلسي يتعاقد مع جواو فيليكس
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وطن- تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي، مع النجم البرتغالي جواو فيليكس 23 عاماً، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، قادماً من صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين بكرة القدم، ” تشيلسي تعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس، حتى نهاية الموسم الجاري”.

تعاقد تشيلسي مع جواو فيليكس

وأضاف الإيطالي رومانو، ” اللاعب جواو فيليكس انضم إلى نادي تشيلسي على سبيل الإعارة. حتى نهاية الموسم، دون وجود بند خيار للشراء من ناديه السابق أتلتيكو مدريد”.

جواو فيليكس
جواو فيليكس

وكان نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قد طلب 100 مليون يورو، لتخلي عن خدمات نجمه البرتغالي جواو فيليكس في سوق انتقالات الشتوية (الميركاتو) الحالية.

كما ونشر نادي تشيلسي الإنجليزي (البلوز)، عدداً من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، أثناء التوقيع مع نجمه الجديد جواو فيليكس، الذي انتقل إلى صفوف البلوز على سبيل الإعارة.

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من هو البرتغالي جواو فيليكس؟!

اللاعب جواو فيليكس سيكويرا، برتغالي الجنسية، من مواليد شهر نوفمبر عام 1999، بدأ مسيرته الكروية الاحترافية مع نادي بنفكيا البرتغالي عام 2016، لينتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد عام 2019، ثم معاراً إلى نادي تشيلسي عام 2022.

البرتغالي جواو فيليكس
البرتغالي جواو فيليكس

كما وتوج خلال مسيرته الاحترافية بالدوري البرتغالي الممتاز مع نادي بنفيكا. والدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد، بينما مع منتخب البرتغال، فقد توج بلقب دوري الأمم الأوروبية عام 2019.

وينتهي عقد جواو فيليكس مع نادي أتلتيكو مدريد، الذي سمح له بالذهاب إلى نادي تشيلسي للعب هناك على سبيل الإعارة. حتى نهاية الموسم، في صيف عام 2027.

يذكر بأن فريق تشيلسي يحتل المركز ال10 من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم. برصيد 25 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 44 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + فابريزيو رومانو + صفحة نادي تشيلسي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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