تشكيلة منتخب العراق أمام اليمن في كأس الخليج 2023

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وطن- يستعد منتخب العراق المستضيف لبطولة كأس الخليج 2023، لملاقاة اليمن، الخميس، في ختام منافسات دور مجموعات خليجي 25 الجولة الثالثة، على ملعب (البصرة) الدولي.

وستقام مباراة العراق أمام اليمن، في منافسات الجولة الثالثة والختامية من دور مجموعات كأس الخليج 2023، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة العراقية (بغداد)، والسعودية ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة العراق واليمن في كأس الخليج 2023

كما وستكون المباراة بتوقيت الإمارات وعمان، في تمام الساعة السابعة مساءً. أما بتوقيت مصر وفلسطين، فستكون المباراة عند الساعة الخامسة مساءً.

لجنة الحكام بخليجي زين 25 تعلن طاقمي تحكيم مباراتي الغد >>التفاصيل 🔽https://t.co/Fym0odhtLT#خليجي_زين25 pic.twitter.com/AviIa7TEci — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 11, 2023

تشكيلة منتخب العراق أمام اليمن

وسيلعب المدرب الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني للمنتخب العراقي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة، أمام نظيره اليمني، في منافسات كأس الخليج العربي 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: فهد طالب، أحمد باسل (جلال حسن).

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دفاع العراق (أسود الرافدين): اللي فاضل، مصطفى ناظم، علي فايز، ضرغام إسماعيل.

خط الوسط: محمد عبود، أمجد عطوان، أمير العماري.

مركز الهجوم: حسن عبد الكريم (آسو رستم)، أيمن حسين، إبراهيم بايش.

معلق مباراة العراق واليمن في كأس الخليج 2023

وسيعلق على مباراة العراق أمام اليمن، في منافسات الجولة الثانية والختامية من دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، المعلق عمر الطنيجي على قنوات الشارقة الرياضية (الإمارات).

كما وستنقل المباراة على جميع القنوات العراقية المحلية، وقنوات عربية خليجية، المفتوحة بالمجان للجميع.

وكان منتخب اليمن، أول المغادرين لمنافسات كأس الخليج 2023 “خليجي 25“، بعد الخسارة الثانية على التوالي أمام عمان بثلاثية ثمينة مقابل هدفين في المباراة الماضية.

ترتيب مجموعة العراق في خليجي 25

وجاء ترتيب المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 العراق، كما يلي:

(1) العراق (أسود الرافدين) 4 نقاط.

(2) عمان (الأحمر) 4 نقاط.

منتخبنا الوطني يتصدر ترتيب فرق المجموعة الاولى بختام الجولة الثانية من منافسات خليجي 25 عقب فوزه على نظيره السعودي بهدفين دون رد. pic.twitter.com/bryR9encbU — IRAQ F.A. (@IRAQFA) January 9, 2023

(3) السعودية (الصقور الخضر) 3 نقاط.

(4) اليمن (النسور اليمنية) بدون نقاط.

يشار إلى أن منافسات بطولة كأس الخليج العربي 2023، تستمر فعالياتها حتى ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، المقامة في مدينة البصرة العراقية بنسختها ال25.