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رياضة

تشكيلة منتخب العراق أمام اليمن في كأس الخليج 2023

ختام منافسات دور مجموعات كأس الخليج العربي 2023 العراق

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب العراق في كأس الخليج 2023 watanserb.com
تشكيلة منتخب العراق في كأس الخليج 2023
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وطن- يستعد منتخب العراق المستضيف لبطولة كأس الخليج 2023، لملاقاة اليمن، الخميس، في ختام منافسات دور مجموعات خليجي 25 الجولة الثالثة، على ملعب (البصرة) الدولي.

وستقام مباراة العراق أمام اليمن، في منافسات الجولة الثالثة والختامية من دور مجموعات كأس الخليج 2023، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة العراقية (بغداد)، والسعودية ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة العراق واليمن في كأس الخليج 2023

كما وستكون المباراة بتوقيت الإمارات وعمان، في تمام الساعة السابعة مساءً. أما بتوقيت مصر وفلسطين، فستكون المباراة عند الساعة الخامسة مساءً.

تشكيلة منتخب العراق أمام اليمن

وسيلعب المدرب الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني للمنتخب العراقي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة، أمام نظيره اليمني، في منافسات كأس الخليج العربي 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: فهد طالب، أحمد باسل (جلال حسن).

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دفاع العراق (أسود الرافدين): اللي فاضل، مصطفى ناظم، علي فايز، ضرغام إسماعيل.

مباراة العراق في كأس الخليج 2023
مباراة العراق في كأس الخليج 2023

خط الوسط: محمد عبود، أمجد عطوان، أمير العماري.

مركز الهجوم: حسن عبد الكريم (آسو رستم)، أيمن حسين، إبراهيم بايش.

معلق مباراة العراق واليمن في كأس الخليج 2023

وسيعلق على مباراة العراق أمام اليمن، في منافسات الجولة الثانية والختامية من دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، المعلق عمر الطنيجي على قنوات الشارقة الرياضية (الإمارات).

كما وستنقل المباراة على جميع القنوات العراقية المحلية، وقنوات عربية خليجية، المفتوحة بالمجان للجميع.

وكان منتخب اليمن، أول المغادرين لمنافسات كأس الخليج 2023 “خليجي 25“، بعد الخسارة الثانية على التوالي أمام عمان بثلاثية ثمينة مقابل هدفين في المباراة الماضية.

ترتيب مجموعة العراق في خليجي 25

وجاء ترتيب المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 العراق، كما يلي:

(1) العراق (أسود الرافدين) 4 نقاط.

(2) عمان (الأحمر) 4 نقاط.

(3) السعودية (الصقور الخضر) 3 نقاط.

(4) اليمن (النسور اليمنية) بدون نقاط.

جماهير منتخب العراق
جماهير منتخب العراق

يشار إلى أن منافسات بطولة كأس الخليج العربي 2023، تستمر فعالياتها حتى ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، المقامة في مدينة البصرة العراقية بنسختها ال25.

المصدروطن + صفحة منتخب العراق + كأس الخليج 2023
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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