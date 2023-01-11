بعد ساعات من طرحها..8 تفاصيل مفاجئة تضمنتها مذكرات الأمير هاري

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وطن– تصدرت مذكرات الأمير هاري “سبير” عناوين أخبار ومواقع التواصل الإجتماعي حتى قبل إصدارها يوم الثلاثاء.

مذكرات الأمير هاري

تقدم لنا المذكرات سردًا مفصلاً للخلاف بين هاري وعائلته، وقراره بالتنحي عن منصبه الملكي الكبير في عام 2020 وكيف شعر بالتهميش من قبل الأسرة، قائلا إنه كان “احتياطيا أو بديلا” على ذمة أخيه الأكبر، الأمير ويليام وريث العرش البريطاني.



ويعدما طرحت للبيع رسميا في أسواق المملكة المتحدة، نستعرض لكم في هذا السياق 8 تفاصيل مفاجئة جديدة تضمنتها مذكرات هاري، وفقا لما أورده موقع”goodmorningamerica“.

“ويلي” و”هارولد”

في مذكراته”سبير”، يمكن أن نلاحظ أن الأمير هاري والأمير وليام يشيران إلى بعضهما البعض باسم “ويلي” و”هارولد”.



واسم ويليام الكامل هو الأمير ويليام آرثر فيليب لويس. أما الاسم الكامل لدوق ساسكس هو هنري تشارلز ألبرت ديفيد.



الاحتياطي

عنوان مذكرات الأمير هاري “spare” هو إشارة إلى ترتيب ولادته بصفته الأخ الأصغر لوليام، وريث العرش.

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وروى الأمير هاري ما قاله والده الملك تشارلز لزوجته الأميرة ديانا، يوم ولادة هاري، إذ قال:”رائع! لقد أعطيتني الآن وريثا وقطعة غيار، لقد انتهى عملي”.

قبل وقت طويل من سماع ذلك عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا، قال الأمير هاري إنه شعر بالتهميش من قبل الأسرة.

ففي قلعة بالمورال، واحدة من أكثر الأماكن التي فضلت الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية المكوث فيها، قال هاري إن غرفة نوم ويليام كانت أكثر فخامة من غرفة نومه.

وقال هاري في مذكراته سبير: “كان ويليام أكبر مني بعامين، وكان الوريث، بينما كنت أنا قطع الغيار له”.

وتابع في مذكراته، واصفًا عدم اهتمامه بمعرفة التاريخ البريطاني وتاريخ عائلته: “لم يأبه أحد لمن سافرت أنا معه، يمكن دائما الحفاظ على قطع الغيار مهما حصل من مشاكل. كنت أعرف هذا، وعرفت مكاني، فلماذا أبذل قصارى جهدي لدراسته؟”



مكان سري



في كتابه، وصف الأمير هاري منطقة في منزل والده تشارلز تقع في هايغروف في جلوسيسترشاير بإنجلترا، والتي اعتبرها هو وأخيه بمثابة ملجأ سري لهما.



وكتب هاري في مذكراته”عندما أردت السلام والعزلة، ما هو أفضل من ملجأ في وسط الريف البريطاني؟”

معانقة الملكة

كتب هاري في كتاب “سبير” أنه لم يسمح له بمعانقة جدته، الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.



وكتب هاري عن رغبته في احتضان الملكة بعد الاحتفال باليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش، لكنه اعتبره “غير وارد”.

وكتب “لم أفعل قط ولا أتخيل أي ظرف يمكن أن يعاقب فيه على مثل هذا الفعل”.

توفيت الملكة في سبتمبر 2022 عن عمر يناهز 96 عامًا، وكانت صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا.

الزواج في العائلة المالكة

في مذكراته، وصف الأمير هاري الزواج بأنه “الدعامة الكاملة للنظام الملكي”.

ويقول في نظر المؤسسة الملكية إن المرء ليس “فردًا كاملًا من العائلة المالكة، إلا عندما يتزوج.”

وكتب هاري عن تلك الفترة من حياته: “بصفتي عازبًا مؤكدًا، كنت غريبًا.”

التسوق في متاجر التخفيضات

في حين أن العالم ربما رأى حياته كأمير أعزب على أنها حياة مليئة بالفخامة والرفاهية، قال هاري إن الحقيقة هي أنه كان يقتني ملابسه من متاجر التخفيضات تي كاي ماكس، وأنه كان يشاهد كثيرا مسلسل “فريندز” التلفزيوني.



مسلسل “ Suits “

قبل الزواج من ميغان، قال هاري في كتابه، إن أخيه الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، شاهدا المسلسل التلفزيوني ‏Suits‏ الذي أدت فيه ميغان دور البطولة.

ويدعي هاري في “سبير” أن ويليام وكيت واجه كل منهما صعوبة في قبول ميغان في العائلة المالكة.



طلب من جدته الإذن بالاحتفاظ بلحيته في حفل زفافه

عندما تزوج هاري ميغان في عام 2018، كان قادرًا على الاحتفاظ بلحيته، ولكن فقط بعد أن طلب الإذن من الملكة.

بينما وافقت الملكة على طلبه، قال هاري إن ويليام لم يعجبه الأمر وأمره بحلق شعره لحفل زفافه من ميغان.

