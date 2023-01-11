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براد بيت يظهر بشكل جديد في “جولدن جلوب” بعد عملية تجميل بمليون دولار! (شاهد)

بدا الممثل وسيمًا كما كان دائمًا مع ثباته باللون الأبيض اللؤلؤي لأسنانه

كتب رفيف عبدالله
براد بيت يظهر بشكل جديد في
براد بيت
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وطن- أظهر براد بيت ابتسامته التي تبلغ قيمتها مليون دولار في حفل جولدن جلوب السنوي الثمانين في لوس أنجلوس مساء الثلاثاء ، بعد إصلاح أسنانه الأمامية المتكسرة.

تحول هوليوود

الممثل ، 59 عامًا ، أتلف القاطعة العام الماضي وتم تصويره على السجادة الحمراء خلال الأشهر الماضية مع انحناء ملحوظ في ابتسامته.

أظهر براد بيت ابتسامته التي تبلغ قيمتها مليون دولار في حفل غولدن غلوب السنوي الثمانين في لوس أنجلوس ليلة الثلاثاء ، بعد إصلاح أسنانه الأمامية المتكسرة

لكن براد بيت خضع لـ”تحول هوليوود“، بحسب ما أكدت صحيفة “ديلي ميل“. حيث أظهر صرير أسنانه المثالي في حفل النجوم الذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون.

مرتديًا بدلة سوداء أنيقة وربطة عنق ، بدا الممثل وسيمًا كما كان دائمًا مع ثباته باللون الأبيض اللؤلؤي لأسنانه، بينما كان جالسًا بجوار نجمة بابل مارجوت روبي.

عاد الممثل ، 59 عامًا ، إلى أفضل حالاته بعد أن أتلف القاطعة العام الماضي
صور براد العام الماضي مع وجود انبعاج ملحوظ في أسنانه الأمامية

كسر أسنانه

في شهر يوليو، لاحظ الجمهور أن براد قد كسر أسنانه في العرض الأول في المملكة المتحدة لفيلمه Bullet Train في لندن.

ابتسم الممثل لالتقاط صور تظهر انبعاجًا طفيفًا في أسنانه الأمامية اليمنى.

ابتسامة براد بيت
لاحظ الجمهور أن براد قد كسر سنه في العرض الأول في المملكة المتحدة لفيلمه الجديد Bullet Train في Cineworld Leicester Square بلندن
ابتسامة براد بيت
كان براد قد أجرى تحول هوليوود أثناء حضوره الحفل المرصع بالنجوم واستعرض بياضه في لقطة مع كولين فاريل
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ولكن مع إصلاح أسنانه الآن ، ابتسم براد لالتقاط صورة مع كولين فاريل وضحك بشكل محرج عندما وضعته ريجينا هول على الفور خلال الحفل.

موقف محرج

حيث مازحت ممثلة فيلم Scary Movie ، وهي تنظر إلى براد الذي كان جالسًا في الصف الأمامي. وقالت: “مرحبا جميعا! آسف ، أعتقد أنهم فهموا اسمي بشكل خاطئ … إنها السيدة بيت”.

ابتسامة براد بيت
أظهر ممثل Babylon صريره المثالي بابتسامة عريضة بينما كان يجلس بجوار مارجوت روبي
ابتسامة براد بيت
ضحك براد عندما رحبت ريجينا هول به ومازحته

أدى هذا إلى ضحكة مكتومة من براد ولكن الأمور أصبحت محرجة عندما خمنت هول أن الفائز بجائزة الأوسكار كان “غاضبًا” من النكتة.

جينيفر كوليدج

كانت جينيفر كوليدج ، و فيلم House Of The Dragon أكبر الفائزين في حفل غولدن غلوب السنوي الثمانين.

جوائز جولدن جلوب

حصلت جينيفر ، 61 عامًا ، على جائزة وايت لوتس ، عن أفضل ممثلة مساعدة.

بينما فازت وايت لوتس في فئة أفضل مسلسل محدود ، أو سلسلة مختارات ، أو فئة فيلم تلفزيوني خلال الحفل الذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز.

وفي الوقت نفسه ، حاز House Of The Dragon على أعلى وسام تلفزيوني لأفضل مسلسل درامي.

بريطانيا وإيرلندا

حققت المواهب البريطانية والايرلندية نجاحًا جيدًا في الحفل السنوي – وهو أحد الأحداث الرئيسية الأولى في تقويم موسم الجوائز . مع العديد من الانتصارات لمارتن ماكدوناغ The Banshees Of Inisherin. بما في ذلك الفوز في فئة أفضل فيلم سينمائي أو موسيقي أو كوميدي.

ذهبت الجوائز أيضًا إلى أوستن بتلر وكيت بلانشيت. حيث حصل أوستن على جائزة أفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي: دراما عن دوره الرئيسي في إلفيس.

فازت كيت ، التي لم تحضر في الحفل ، بجائزة أفضل أداء لممثلة في فيلم سينمائي. فئة الدراما ، عن أدائها في تار.

حصل النجم الأيرلندي كولين فاريل على جائزة أفضل أداء لممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي. عن دوره في فيلم The Banshees Of Inisherin ، الذي شارك فيه بجانب بريندان جليسون ، وشكر طاقمه بالكامل وطاقمه.

كما فاز ماكدونا بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم The Banshees Of Inisherin.

وتغلب ناتو ناتو ، من فيلم RRR . على موسيقى البوب الثقيلة لتايلور سويفت وليدي غاغا وريهانا.ليحصل على جائزة جولدن جلوب لأفضل أغنية أصلية.

تلقى إيدي ميرفي ترحيباً حاراً عندما حصل على جائزة Cecil B DeMille المرموقة. والتي كرمت مسيرته المهنية التي استمرت 40 عامًا.

المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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