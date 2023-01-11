النصر السعودي قريب من التوقيع مع نجم برشلونة براتب خيالي

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وطن- ذكرت تقارير صحفية، بأن نادي النصر السعودي، يخطط للتعاقد مع نجم برشلونة المخضرم سيرجيو بوسكيتس، المتوقع رحيله عن الفريق الكتالوني الصيف المقبل.

وقالت شبكة “ESPN” الأمريكية، عن وجود رغبة لدى نادي النصر السعودي، للتعاقد مع النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس. لاعب وسط نادي برشلونة.

اهتمام النصر السعودي بالتعاقد مع سيرجيو بوسكيتس

وأوضحت الشبكة الأمريكية، ” بأن نادي النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع الإسباني بوسكيتس، بعد نجاحه في إتمام صفقته القوية بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

Al Nassr have turned their attention to Barcelona midfielder Sergio Busquets after completing the signing of Cristiano Ronaldo, a source has told @samuelmarsden and @moillorens. They are prepared to offer an annual salary of around €13 million net to take him to Saudi Arabia. pic.twitter.com/MeGYV9oW9f — ESPN FC (@ESPNFC) January 9, 2023

كما وأردفت، ” نادي النصر مستعد أن يدفع لنجم برشلونة سيرجيو بوسكيتس صاحب ال34 عاماً، راتب 13 مليون يورو سنوياً لإقناعه بالقدوم إلى صفوف الفريق”.

من هو سيرجيو بوسكيتس؟!

اللاعب سيرخيو بوسكيتس بورغوس، إسباني الجنسية، يبلغ من العمر 34 عاماً، لاعب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم.

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كما وبدأ النجم الإسباني بوسكيتس، مسيرته الكروية مع نادي برشلونة وصولاً إلى الفريق الأول عام 2008، إلى يومنا هذا، حيث وصل عدد مشاركته مع الفريق الكتالوني إلى أكثر 650 مباراة. في مختلف البطولات المختلفة على المستوى المحلي والقاري.

وفقًا لـ ESPN 🗞️ النصر مستعد لتقديم راتب سنوي يصل إلى 13 مليون يورو من أجل التعاقد مع سيرجيو بوسكيتس. ✍️ pic.twitter.com/hGwqr3AHTY — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) January 9, 2023

كما وتعد الإسباني بوسكيتس 30 لقباً في كافة البطولات مع نادي برشلونة، كا من أبرزها دوري أبطال أوروبا 3 مرات. و8 مرات بالدوري الإسباني، و7 مرات بكأس ملك إسبانيا و3 بكأس السوبر الأوروبي وغيرها.

عقد بوسكيتس مع برشلونة

ويعد نجم برشلونة سيرجيو بوسكيتس أحد اللاعبين في صفوف الجيل الذهبي، الذي توج بنسخة مونديال كأس العالم عام 2010. وكأس أمم أوروبا عام 2012.

SPORT | سيلعب القائد سيرجيو بوسكيتس مباراته رقم 700 في الفريق الأول ضد ريال بيتيس غداً منذ أول ظهور له في 2008. – فقط ميسي (778) وتشافي (767) تجاوزا هذا العدد المذهل من المباريات في الفريق الأول. pic.twitter.com/hu35etKyJs — BARÇA (@BRC_ae) January 11, 2023

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد بوسكيتس ينتهي عقده مع نادي برشلونة مع نهاية الموسم الحالي، كما أن اللاعب يحق له التفاوض مع أي نادٍ دون الرجوع إلى إدارة النادي الكتالوني بهذا الأمر.