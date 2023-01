النصر السعودي قريب من التوقيع مع نجم برشلونة براتب خيالي

- Advertisement -

وطن- ذكرت تقارير صحفية، بأن نادي النصر السعودي، يخطط للتعاقد مع نجم برشلونة المخضرم سيرجيو بوسكيتس، المتوقع رحيله عن الفريق الكتالوني الصيف المقبل.

وقالت شبكة “ESPN” الأمريكية، عن وجود رغبة لدى نادي النصر السعودي، للتعاقد مع النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس. لاعب وسط نادي برشلونة.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، ” بأن نادي النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع الإسباني بوسكيتس، بعد نجاحه في إتمام صفقته القوية بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

Al Nassr have turned their attention to Barcelona midfielder Sergio Busquets after completing the signing of Cristiano Ronaldo, a source has told @samuelmarsden and @moillorens.

They are prepared to offer an annual salary of around €13 million net to take him to Saudi Arabia. pic.twitter.com/MeGYV9oW9f

— ESPN FC (@ESPNFC) January 9, 2023