الأربعاء, يناير 11, 2023
الرئيسيةرياضةالنصر السعودي قريب من التوقيع مع نجم برشلونة براتب خيالي
رياضة

النصر السعودي قريب من التوقيع مع نجم برشلونة براتب خيالي

النصر السعودي مستعد لدفع 12 مليون يورو للتعاقد مع الإسباني بوسكيتس

كتب فارس أبو شيحة
النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع سيرجيو بوسكيتس watanserb.com
النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع سيرجيو بوسكيتس
- Advertisement -

وطن- ذكرت تقارير صحفية، بأن نادي النصر السعودي، يخطط للتعاقد مع نجم برشلونة المخضرم سيرجيو بوسكيتس، المتوقع رحيله عن الفريق الكتالوني الصيف المقبل.

وقالت شبكة “ESPN” الأمريكية، عن وجود رغبة لدى نادي النصر السعودي، للتعاقد مع النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس. لاعب وسط نادي برشلونة.

اهتمام النصر السعودي بالتعاقد مع سيرجيو بوسكيتس

وأوضحت الشبكة الأمريكية، ” بأن نادي النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع الإسباني بوسكيتس، بعد نجاحه في إتمام صفقته القوية بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما وأردفت، ” نادي النصر مستعد أن يدفع لنجم برشلونة سيرجيو بوسكيتس صاحب ال34 عاماً، راتب 13 مليون يورو سنوياً لإقناعه بالقدوم إلى صفوف الفريق”.

سيرجيو بوسكيتس
سيرجيو بوسكيتس

من هو سيرجيو بوسكيتس؟!

اللاعب سيرخيو بوسكيتس بورغوس، إسباني الجنسية، يبلغ من العمر 34 عاماً، لاعب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم.

- Advertisement -

كما وبدأ النجم الإسباني بوسكيتس، مسيرته الكروية مع نادي برشلونة وصولاً إلى الفريق الأول عام 2008، إلى يومنا هذا، حيث وصل عدد مشاركته مع الفريق الكتالوني إلى أكثر 650 مباراة. في مختلف البطولات المختلفة على المستوى المحلي والقاري.

كما وتعد الإسباني بوسكيتس 30 لقباً في كافة البطولات مع نادي برشلونة، كا من أبرزها دوري أبطال أوروبا 3 مرات. و8 مرات بالدوري الإسباني، و7 مرات بكأس ملك إسبانيا و3 بكأس السوبر الأوروبي وغيرها.

تشكيلة النصر السعودي المستقبلية
تشكيلة النصر السعودي المستقبلية

عقد بوسكيتس مع برشلونة 

ويعد نجم برشلونة سيرجيو بوسكيتس أحد اللاعبين في صفوف الجيل الذهبي، الذي توج بنسخة مونديال كأس العالم عام 2010. وكأس أمم أوروبا عام 2012.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد بوسكيتس ينتهي عقده مع نادي برشلونة مع نهاية الموسم الحالي، كما أن اللاعب يحق له التفاوض مع أي نادٍ دون الرجوع إلى إدارة النادي الكتالوني بهذا الأمر.

المصدروطن + ESPN + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني 2023

رياضة

لاعب أتليتكو مدريد يمسك العضو الذكري للاعب برشلونة خلال شجار عنيف! (فيديو)

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد

رياضة

النصر السعودي يُخطط للتعاقد مع أسطورة جديدة لمزاملة رونالدو

رياضة

النصر السعودي يفسخ عقده مع فينسنت أبو بكر من أجل رونالدو

رياضة

مواجهات صعبة منتظرة .. قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 دور الـ16

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني

رياضة

ردة فعل رونالدو بعد فوز النصر على الطائي في الدوري السعودي (شاهد)

رياضة

النصر السعودي.. يُنهي علاقة تاريخية جميلة بين كريسيانو رونالدو وخورخي مينديز ما القصة ؟

رياضة

تفاصيل عقوبة ليفاندوفسكي القاسية بقرار محكمة إسبانية

رياضة

تشكيلة النصر ضد الطائي في دوري روشن السعودي

حياتنا

غيرة جورجينا من مداعبة رونالدو مقدمة حفل انضمامه للنصر تثير الانتباه! (صورة)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سعر الدولار في البنوك المصرية يكسر مستوى 30 جنيها (هبوط تاريخي)

جلسة تصوير لـ جمال مبارك تثير موجة جدل كبيرة في مصر.. ما القصة؟! (شاهد)

بعد ساعات من طرحها..8 تفاصيل مفاجئة تضمنتها مذكرات الأمير هاري

المغنية الأرجنتينية لالي إسبوسيتو كادت تغني عارية في مونديال قطر بسبب عيب في جسدها! (شاهد)

أحلام تتهم جورجينا رودريغيز بتقليدها (شاهد)

السعودية تبلغ إسرائيل بعقبة واحدة وخطيرة أمام التطبيع.. ليست القضية الفلسطينية

تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني 2023

شمس الكويتية تنهار باكية في فلسطين وطبيب إسرائيلي يتحسس جسدها (فيديو)

بيان جديد لصندوق النقد.. ماذا يفعل البنك المركزي المصري تجاه سعر الصرف؟

نجل زين الدين زيدان مع جده وجدته في الصحراء المغربية.. صورة أشعلت جدلاً كبيراً (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC