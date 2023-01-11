الأربعاء, يناير 11, 2023
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المغنية الأرجنتينية لالي إسبوسيتو كادت تغني عارية في مونديال قطر بسبب عيب في جسدها! (شاهد)

لالي إسبوسيتو : "فكرت في الغناء عارية بالعلم الأرجنتيني في نهائي المونديال في قطر"

كتب رفيف عبدالله
المغنية الأرجنتينية لالي إسبوسيتو كادت تغني عارية في مونديال قطر بسبب عيب في جسدها! (شاهد) watanserb.com
لالي إسبوسيتو
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وطن– كشفت المغنية الأرجنتينية لالي إسبوسيتو ، لأول مرة أنها كادت تؤدي النشيد الوطني لمنتخب بلادها في قطر، وهي عارية.

النشيد الأرجنتيني

ظهرت الفنانة والمغنية الأرجنتينية لالي إسبوسيتو في برنامج “ إل هورميجويرو“، الحوراي، ملفوفة بالعلم الأرجنتيني احتفالاً بفوز فريقها بكأس العالم في قطر .

وقالت حول أداءها النشيد الأرجنتيني في المباراة النهائية : “أخبروني قبل 20 ساعة من المباراة النهائية فقط، وكان علي الذهاب لشراء فستان لأنني كنت هناك كسائحة أرتدي ملابس رياضية.”

لالي إسبوسيتو

وتابعت: “شعرت بالتوتر … لقد كانت محنة لأنهم اتصلوا بي لأغني الترنيمة وكنت مبتهجة. كنت أستمتع بكأس العالم كمشجع آخر ولم يكن لدي أي صوت تقريبًا لأنني أقمت حفلة في اليوم السابق”.

وتابعت المغنية وكاتبة الأغاني البالغة من العمر 31 عامًا: “أخبرني مدير أعمالي أنهم يريدون مني أن أغني النشيد الوطني في نهائي كأس العالم. وبدأت في البكاء وأخبرته أنني لا أستطيع أن أفعل ذلك”.

نصف قزم

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وأشارت لالي إسبوسيتو، إلى أن أًصدقاءها شجعوها وأخبروها أنه يمكنها أن تفعلها.

لكن لالي شعرت العكس تماماً، وأنها لا تمتلك الموهبة ولا تستحق هذه الفرصة.

بابلو موتوس ولالي إسبوسيتو

انتهى الأمر بالموافقة على غناء نشيد بلادها، وقالت لالي: “كنت متوترة للغاية لأنني في السادسة مساءً ذهبت إلى المتاجر لشراء شيء لأرتديه. لأنني كنت أرتدي بدلة رياضية ، وبما أنني نصف قزم ، كان كل شيء كبيرًا جدًا بالنسبة لي”.

الغناء بلا ملابس!

بدأت لالي حينها بالبكاء في غرف تغيير الملابس، وأردفت: “كل شيء بدا سيئًا بالنسبة لي وفكرت جديًا في الغناء عارية بعلم الأرجنتين. لأنه لم يكن لدي فستان”.

في النهاية وجدت لالي فستانًا جميلًا وقامت بشرائه الساعة العاشرة ليلاً.

بعد ذلك ، شرحت لالي إسبوسيتو بالتفصيل كيف كان يوم المباراة النهائية.

وقالت: “في الحادية عشرة صباحًا ، كنت في البروفة العامة مع أشخاص من الفيفا وهم يصرخون ، ويصرحون بأشياء لم أفهمها . وأنا معي ميكروفون ولا أعرف ماذا أفعل “.

نغمة أعلى

وتابعت: “النغمة التي يتم فيها غناء النشيد الأرجنتيني منخفضة جدًا بالنسبة لمرأة. لذا في الساعة الحادية عشرة ليلاً في قطر ، طلبت من المنتج الخاص بي أن يقدم لي إصدارًا أعلى بنغمتين وعندما أرسله إلي ، أرسلته إلى شخص مسؤول كنت أتحدث إليه”.

في اليوم التالي عندما ذهبت لالي للتحقق من الصوت ، لم يقوموا بتشغيل النسخة التي أرسلتها إليهم.

وأردفت: “أخبرت شخصًا مسؤولاً وأخبرني أنها النسخة الوحيدة هناك ، لذلك ذهبت إلى غرفة الملابس. ثم اضطررت للغناء أمام ملايين الأشخاص”.

وأوضحت لالي إسبوزيتو أنها قفزت على العشب في ملعب لوسيل دون أن تعرف ما الذي ستجده.

تقول: “خرجت مستسلمة للقدر ، أفكر في والدي وأصدقائي مع العلم الأرجنتيني المرسوم على وجوههم وهم يشاهدون التلفزيون. وكل شيء تحول إلى شيء بسيط. لم أعرف كيف سأغنيها ، لكنني سأغنيها من القلب ، وهو ما يهم في هذه الظروف”.

وختمت: “في النهاية تمكنت من غناء النشيد بنبرة صوتي. وسار كل شيء على ما يرام”.

المصدرترجمة ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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