التحرش بمذيعة على الهواء يقود سوريا للتعرف على مغتصبه قبل سنوات

- Advertisement -

وطن- اعتقلت قوات الأمن التركية مواطنا يدعى “سنان سردوغان”، والذي بات يعرف في الإعلام التركي باسم “المنحرف سنان”، بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل سوري قبل 5 أعوام في ولاية إسطنبول.

الصدفة قادت إلى التعرف على المغتصب المجرم

ووقعت الحادثة في منطقة أفجيلار عام 2018، حيث تعرض طفل سوري كان يبلغ من العمر حينها 12 عاما للاعتداء الجنسي، في ذلك الوقت قدمت عائلة الطفل شكوى جنائية، إلا أنه تعذر التعرف على الجاني من خلال لقطات الكاميرات في الشارع.

لكن الصدفة شاءت أن يشاهد الفتى الذي يبلغ من العمر حاليا 17 عاما الشخص الذي اعتدى عليه عندما كان طفلا (12 عاما)، وذلك أثناء مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة “آي تي في” مع الإعلامية التركية “موج أنلي”. التي تعرضت بدورها لمحاولة تحرش داخل الاستوديو من المغتصب ذاته للمفارقة، وكان ينظر إلى ساقيها أثناء اللقاء معه مما دفعها لنهره قائلة له “لا تنظر إلى ساقي ، سأكسر رأسك”.

23 دعوى قضائية بحقه

ووفق وسائل إعلام تركية فإن “سنان سردوغان” 64 عاماً، مارس اللواط مع الطفل من سوريا المذكور في عام 2018، عندما كان الطفل في الثانية عشرة من عمره.

وتم القبض على الجاني الذي رفعت ضده 23 دعوى قضائية ، بتهمة “الاعتداء الجنسي على الأطفال” وإرسال رسائل تحرش إلى نساء كبيرات في السن.

- Advertisement -

وقال موقع “الحرة” نقلاً عن وسائل إعلام تركية، إن المدعي العام التركي أمر باعتقال “المغتصب” المفترض وتحويله إلى المحكمة بعد أخذ إفادته في مركز الشرطة.

وأشار الموقع إلى أن الطفل الضحية كان يلعب أمام منزله وجاء رجل يدعى “سردوغان”، وطلب منه أن يبيع له زجاجات لمحلات البقالة ثم اصطحبه إلى منطقة مهجورة واعتدى عليه جنسياً وهدده في حال إخباره أحداً بالحادثة.

جريمة الاغتصاب

وقال المحامي والمستشار القانوني التركي عمر بكور، في تصريحات صحفية إنه في تركيا، تعتبر جريمة الاغتصاب عموماً جريمة جنائية خطيرة يعاقب عليها القانون التركي بالسجن من خمس سنوات وحتى السجن المؤبد في حالة وجود ظروف مشددة.

وأضاف “بكور” أنه عندما يتعلق الأمر باغتصاب الأطفال، تكون العقوبات أشد، حيث يعاقب مرتكب هذه الجريمة بحسب اللائحة رقم 103 بعقوبة تمتد بين ثماني سنوات وخمس عشرة سنة.

وفي حال لم يكمل المجني عليه سن الثانية عشر فلا يمكن أن تقل العقوبة عن عشر سنوات إضافةً إلى السجن المؤبد المشدد في حالة غيبوبة أو وفاة المجني عليه، يقول “بكور”.