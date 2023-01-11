الأربعاء, يناير 11, 2023
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التحرش بمذيعة على الهواء يقود سوريا للتعرف على مغتصبه قبل سنوات

بعد سنوات من الواقعة شاهد مغتصبه التركي بالصدفة في برنامج تلفزيوني وكان "المنحرف سنان" يتحرش بالمذيعة أيضا

كتب خالد الأحمد
التحرش بمذيعة على الهواء watanserb.com
التحرش بمذيعة على الهواء
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وطن- اعتقلت قوات الأمن التركية مواطنا يدعى “سنان سردوغان”، والذي بات يعرف في الإعلام التركي باسم “المنحرف سنان”، بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل سوري قبل 5 أعوام في ولاية إسطنبول.

الصدفة قادت إلى التعرف على المغتصب المجرم

ووقعت الحادثة في منطقة أفجيلار عام 2018، حيث تعرض طفل سوري كان يبلغ من العمر حينها 12 عاما للاعتداء الجنسي، في ذلك الوقت قدمت عائلة الطفل شكوى جنائية، إلا أنه تعذر التعرف على الجاني من خلال لقطات الكاميرات في الشارع.

لكن الصدفة شاءت أن يشاهد الفتى الذي يبلغ من العمر حاليا 17 عاما الشخص الذي اعتدى عليه عندما كان طفلا (12 عاما)، وذلك أثناء مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة “آي تي في” مع الإعلامية التركية “موج أنلي”. التي تعرضت بدورها لمحاولة تحرش داخل الاستوديو من المغتصب ذاته للمفارقة، وكان ينظر إلى ساقيها أثناء اللقاء معه مما دفعها لنهره قائلة له “لا تنظر إلى ساقي ، سأكسر رأسك”.

التحرش بمذيعة على الهواء يقود سوريا للتعرف على مغتصبه قبل سنوات
التحرش بمذيعة على الهواء يقود سوريا للتعرف على مغتصبه قبل سنوات

23 دعوى قضائية بحقه

ووفق وسائل إعلام تركية فإن “سنان سردوغان” 64 عاماً، مارس اللواط مع الطفل من سوريا المذكور في عام 2018، عندما كان الطفل في الثانية عشرة من عمره.

وتم القبض على الجاني الذي رفعت ضده 23 دعوى قضائية ، بتهمة “الاعتداء الجنسي على الأطفال” وإرسال رسائل تحرش إلى نساء كبيرات في السن.

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وقال موقع “الحرة” نقلاً عن وسائل إعلام تركية، إن المدعي العام التركي أمر باعتقال “المغتصب” المفترض وتحويله إلى المحكمة بعد أخذ إفادته في مركز الشرطة.

وأشار الموقع إلى أن الطفل الضحية كان يلعب أمام منزله وجاء رجل يدعى “سردوغان”، وطلب منه أن يبيع له زجاجات لمحلات البقالة ثم اصطحبه إلى منطقة مهجورة واعتدى عليه جنسياً وهدده في حال إخباره أحداً بالحادثة.

جريمة الاغتصاب

وقال المحامي والمستشار القانوني التركي عمر بكور، في تصريحات صحفية إنه في تركيا، تعتبر جريمة الاغتصاب عموماً جريمة جنائية خطيرة يعاقب عليها القانون التركي بالسجن من خمس سنوات وحتى السجن المؤبد في حالة وجود ظروف مشددة.

وأضاف “بكور” أنه عندما يتعلق الأمر باغتصاب الأطفال، تكون العقوبات أشد، حيث يعاقب مرتكب هذه الجريمة بحسب اللائحة رقم 103 بعقوبة تمتد بين ثماني سنوات وخمس عشرة سنة.

وفي حال لم يكمل المجني عليه سن الثانية عشر فلا يمكن أن تقل العقوبة عن عشر سنوات إضافةً إلى السجن المؤبد المشدد في حالة غيبوبة أو وفاة المجني عليه، يقول “بكور”.

المصدرفيسبوك، موقع الحرة، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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